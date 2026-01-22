ぶいすぽっ！総勢25名参加のesportsイベント『VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE』詳細発表！

株式会社Brave group

次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」は、2026年3月21日(土)・22日(日)の2日間にわたって有明アリーナにて開催するesportsイベント『VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE』の詳細を発表いたしました。

また、本日1月22日(木)10時よりぶいすぽっ！ファンクラブ会員限定のチケット先行抽選受付を開始いたしました。なお、2026年3月7日(土)正午より一般先着販売をチケットぴあにて開始いたします。

▼ 詳細を発表した特別番組のアーカイブ動画はこちら

https://www.youtube.com/live/12LbSiY-rDk?si=THsGd6st4zfQL7Ns

■『VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE』概要

第2回となる本イベントでは、ぶいすぽっ！メンバーがesportsシーンで活躍する多彩なゲストを迎え、新たな試練に挑みます。有明アリーナという圧倒的なスケールで繰り広げられる “勝ち負けが生むドラマと熱狂” を、ぜひ現地でご体感ください。

また、2026年3月9日(月)より本番に向けた練習配信を順次開始いたします。当日までの道のりをメンバーと共有することで、イベント本編をより深くお楽しみいただけます。

【開催情報】[表: https://prtimes.jp/data/corp/44525/table/607_1_9b824779ebc5a9595e6aa86f37d60027.jpg?v=202601221121 ]【タイムテーブル】【出演者・コンテンツ情報】

▼ VALORANT

［DAY1］

・ぶいすぽっ！チーム：紡木 こかげ（リーダー）／花芽 なずな／紫宮 るな／小森 めと／夜乃 くろむ

・ぶいすぽっ！チームコーチ：crow／Laz

・ライバルチーム：ade／他4名

［DAY2］

・ぶいすぽっ！チーム：英 リサ（リーダー）／一ノ瀬 うるは／兎咲 ミミ／八雲 べに／夢野 あかり

・ぶいすぽっ！チームコーチ：GON／TORANECO

・ライバルチーム：善悪菌／他4名

《ゲームルール》

・試合数：3試合実施

・MAP／攻守：本番までにBANPICKを行い、3マップと攻守を決定

・サドンデス制：オーバータイムなし

・タイムアウト：1MAPにつき2回まで取得可能

▼ League of Legends

［DAY1］

・ぶいすぽっ！チーム：橘 ひなの（リーダー）／花芽 すみれ／猫汰 つな／白波 らむね／銀城 サイネ

・ぶいすぽっ！チームコーチ：たぬき忍者／たかやスペシャル

・ライバルチーム：まざー3／他4名

［DAY2］

・ぶいすぽっ！チーム：千燈 ゆうひ（リーダー）／小雀 とと／胡桃 のあ／空澄 セナ／龍巻 ちせ

・ぶいすぽっ！チームコーチ：しゃるる／yutapon

・ライバルチーム：Rainbrain／他4名

《ゲームルール》

・試合数：3試合実施

・サイド選択：GAME1のみダイスで決定権を有するチームを決定／GAME2以降は、直前の試合に負けたチームが決定権を有する

・BANPICK：VSPO! SHOWDOWN 2026 オリジナルルール（※後日発表）

▼ ストリートファイター6

［DAY1］

・ぶいすぽっ！チーム：如月 れん（リーダー）／藍沢 エマ／蝶屋 はなび

・ぶいすぽっ！チームコーチ：KEI.B／ナウマン／あきら

・ライバルチーム：3名

［DAY2］

・ぶいすぽっ！チーム：神成 きゅぴ／甘結 もか

・ぶいすぽっ！チームコーチ：なるお／ボンちゃん

・ライバルチーム：高木／他1名

《ゲームルール》

・試合数：BO5（3セット先取）を2巡実施

・チーム勝敗：2日目終了時点でのセット取得数の多いチームが勝利

・使用キャラクター：事前申告のあった1キャラクターのみ使用可能

後日、ぶいすぽっ！公式X（https://x.com/Vspo77/）よりライバルチームの全メンバーを発表いたします。続報をお待ちください。

＜サブコンテンツ＞

会場内では、オリジナルグッズの販売やコラボフードの提供に加え、チーム毎に制作したスペシャルアートを展示予定です。

※各種サブコンテンツの詳細およびPPVの購入方法は、後日改めて発表いたします。

■チケット販売スケジュール

▼ ぶいすぽっ！ファンクラブ会員限定 先行抽選

１. 指定席（特典付き）チケット

受付期間：2026年1月22日(木)10:00 ～ 2026年1月27日(火)23:59まで

当落発表：2026年1月31日(土)12:00以降順次

入金期間：2026年2月5日(木)23:59まで

申込ページ：https://fc.vspo.jp/

※申込時に同行者の氏名・電話番号・FC会員IDが必要です。当選後の同行者変更は一切不可です。

※申込の際に、チケットぴあの会員登録が必要です。予めご了承ください。

２. アップグレードチケット

受付期間：2026年2月10日(火)12:00 ～ 2026年2月15日(日)23:59まで

当落発表：2026年2月18日(水)12:00以降順次

入金期間：2026年2月22日(日)23:59まで

※上記１.にて、指定席チケットを当選・購入された方のみが対象です。

▼ チケットぴあ会員限定 先行抽選

３. 指定席（特典付き）チケット

受付期間：2026年2月10日(火)12:00 ～ 2026年2月15日(日)23:59まで

当落発表：2026年2月18日(水)12:00以降順次

入金期間：2026年2月22日(日)23:59まで

４. アップグレードチケット

受付期間：2026年2月26日(木)12:00 ～ 2026年3月1日(日)23:59まで

当落発表：2026年3月4日(水)12:00以降順次

入金期間：2026年3月7日(土)23:59まで

※上記１.または３.で指定席チケットを当選・購入された方（２.で当選済みの方を除く）が対象です。

▼ 一般先着販売

５. 指定席（特典付き）チケット

受付期間：2026年3月7日(土)12:00 ～

※予定枚数に達し次第、販売終了となります。

※券種は、チケットの販売状況により変更の可能性がございます。

《来場者特典》

※来場特典はイベント当日、会場入場時に配布いたします。

ご来場いただいた方には、特典として「オリジナル 折りたたみクッション」をプレゼントいたします。

チケットに関するお問い合わせは、チケットぴあ（https://t.pia.jp/help/index.jsp）をご確認ください。

■「ぶいすぽっ！」とは

「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。

・HP：https://vspo.jp/

・X：https://x.com/Vspo77/

・YouTube：https://www.youtube.com/@Vspo77/

■「RAGE」とは

RAGE（レイジ）は、「esports」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせ、累計動員数及び視聴数ともに国内NO.1のesportsブランドです。

人気タイトルの公式大会の運営や大型オフラインイベントのプロデュースを手掛け、年間累計視聴数は2億再生※を突破。オフラインイベントは過去最多となる年間13公演※もの有観客イベントを開催。首都圏（東京、横浜、千葉、埼玉）から大阪、名古屋といった地方都市まで全国的に興行イベントを展開する、今、最もZ世代が熱狂するエンターテインメントコンテンツです。2025年に設立10年目を迎えるRAGEは、これからもゲーミングコミュニティの発展に寄与し続け、アジアをリーディングするサードパーティーの地位を確立することを目指していきます。

（※）RAGE調べ

HP：https://rage-esports.jp/

X：https://x.com/eSports_RAGE/

■会社概要

株式会社バーチャルエンターテイメント

・設立：2018年3月

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：山本 瑶司、山崎 優

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Production（VTuber事業）

・公式サイト：https://virtual-entertainment.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company