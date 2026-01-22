2025年年間音楽ソフト生産実績公表～前年比105%の2,157億円
一般社団法人日本レコード協会
▼音楽ソフト生産実績 過去10年間推移
https://www.riaj.or.jp/data/annual/10years/ms/
オーディオレコード
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-645-21b3720826fa12956f060560f22f2234.pdf
日本レコード協会加盟全社の集計による2025年年間（1月～12月）の音楽ソフト生産実績がまとまりましたのでお知らせいたします（当協会会員社が受託した非会員社の販売受託分を含みます）。
2025年年間の音楽ソフト（オーディオレコード・音楽ビデオの合計）生産実績は、数量で前年比101％の1億4,302万枚・巻、金額で同105％の2,157億円といずれもプラス成長を記録し、4年連続で2,000億円台を維持しています。
オーディオレコードでは、コロナ禍以前の2019年以来6年ぶりの1,500億円超え、そのうちアナログレコードは数量・金額ともに5年連続のプラス成長を記録し、金額では1988年以来37年ぶりの80億円超えと好調傾向が続いています。
2025年 年間音楽ソフト生産実績 内訳
【数量】1億649万枚・巻（前年比98％）
【金額】1,537億円（前年比103％）
音楽ビデオ
【数量】 3,653万枚・巻（前年比110％）
【金額】 620億円（前年比 110％）
詳細は、参考資料および添付資料をご覧ください。
▼2025年年間生産実績（PDF）
参考資料
▼月次生産実績
https://www.riaj.or.jp/data/monthly/
▼音楽ソフト種類別生産実績推移
https://www.riaj.or.jp/data/annual/trends/ms_nm/
▼オーディオレコード 種類別 新譜数推移（1957年～）
https://www.riaj.or.jp/data/sp/a/
以上