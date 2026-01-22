OneBox、コーポレートサイトおよびサービスサイトを全面リニューアル

OneBox株式会社

カスタマーサクセス（CS）領域に特化した人材支援サービス「SuccessBox（サクセスボックス）」を手掛けるOneBox株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤直樹、以下「OneBox」）は、サービスリリースから1周年を迎え、このほどコーポレートサイトおよびサービスサイトを全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、SuccessBoxをリリースしてから約1年間の支援活動で得た知見を反映。企業の深刻な課題である「CS人材の採用難」や「組織体制の未整備」を解決すべく、より顧客視点に立った支援メニューの刷新と提供価値の可視化を行いました。

■ 背景：1年間で見えてきた「カスタマーサクセス採用」のリアルな課題

コーポレートサイトを見る :https://1-box.co.jp/

SuccessBoxはリリースから1年、スタートアップから大手企業まで数多くのCS組織立ち上げ・運用を支援してまいりました。その中で浮き彫りになったのは、多くの企業が直面している「採用と定着」の極めて高い壁です。

- 「選ばれる側」としての競争激化： CSとして活躍できる人材の希少価値が高まり、求職者が企業を選ぶ「売り手市場」となっています。給与等の条件面だけでなく、「仕事のやりがい」や「キャリアパス」、「組織文化や仲間との相性」といった独自の提供価値を明確に言語化できている企業に人材が集中しており、採用の成否が二極化しています。- 人材適性と組織フェーズのミスマッチ： CS組織体制が未整備なフェーズではカオスを突破するスタートアップ適性が、体制構築後は既存フローに馴染める人材が求められます。この「人材の適性」と「組織のフェーズ」の不一致が、早期離職を招く一因となっています。

こうした「採用したくてもできない」という企業の火急の課題に対し、CS特化型の人材支援のSuccessBoxだからこそ提供できる「現場視点の採用・組織支援」が必要であると判断いたしました。単なる労働力のリソース提供に留まらず、中長期的な組織成長を支援するメニューへと刷新することで、企業のCS組織構築をより強固にバックアップしてまいります。

■ リニューアルのポイント

1. SuccessBoxならではの強みが明確に

SuccessBoxのリリースから約1年間、CSに特化したBPOサービスの提供を通じて着実に実績を積み上げてまいりました。同時に、現場で培い磨き上げたCS人材の教育体制は、確かな成果を生む仕組みとして優秀な人材を惹きつける強力な求心力となっています。

2. 登録人材のスキル・経験を可視化

登録人材のスキルや経験を可視化し、市場ニーズに即したレベル感を具体的に開示しました。BtoB営業に精通した30～40代の経験豊富な人材が中心で、折衝から合意形成まで完結できる推進力が強みです。多様な業界知見を活かした現場の立て直しから、高度な戦略立案まで、期待値に合わせた柔軟なアサインが可能です。

3. データで示す信頼と実績の可視化

1年間で積み上げた実績データを公開しました。

SuccessBoxに登録するタレントの皆様から寄せられた「サイトを通じて企業の信頼性を確認できた」という声を反映し、情報の透明性を高め、より選ばれる企業としてのアップデートを体現しました。

支援業界数： 100以上

メンバー数： 140%増加

顧客社数： 60%増加

■ 今後の展望：RPO（採用支援）サービスのさらなるアップデート

コーポレートサイトを見る :https://1-box.co.jp/

OneBoxは、BPO（実務支援）およびコンサルティングに加え、2025年7月よりCS職に特化した採用支援サービス「SuccessBox RPO」を展開してまいりました。

SuccessBoxの提供開始1周年を機に、市場の高度化する採用ニーズや組織構築の課題へより深く対応するため、同サービスのリニューアルを鋭意進めております。

CSの現場を知りつくした専門集団としての強みを活かし、採用から組織化、実運用までをトータルで支援する唯一無二のパートナーとして日本のCS組織のさらなる底上げに貢献してまいります。

なお、新しく生まれ変わる「SuccessBox RPO」への事前相談の受付を開始いたしました。

今後もさらなる進化を続けるSuccessBoxの展開に、ぜひご注目ください。

CSのRPOに関するご相談はこちら :https://1-box.co.jp/contacts/estimate

ーーーーー

SuccessBoxについて

OneBoxが提供するSuccessBoxは、カスタマーサクセス（CS）における人材課題を包括的に解決するトータルソリューションです。「ナレッジの共有・教育・成果」が循環する独自の育成エコシステムを構築。 成長意欲の高い人材が集まる魅力的な環境を土台に、以下の3つのアプローチで最適な解決策を提案します。

- RPO：事業成長を加速させるCS正社員採用の伴走支援- BPO：実務経験豊富なCSタレントによる即戦力の提供- コンサルティング：組織の自立を促す戦略立案と内製化支援

企業のニーズに合わせた最適な柔軟な支援により、顧客体験（CX）の向上とLTVの最大化を共に実現するパートナーとして、事業成長を強力にバックアップします。

SuccessBoxサービスサイト：https://1-box.co.jp/service

OneBoxについて

OneBoxは「カスタマーサクセスを最も体現した企業であり続ける」をミッションに掲げ、カスタマーサクセス（CS）に特化した人材支援サービス「SuccessBox」を提供しています。

多くの企業の課題解決と事業成長に貢献し続けているOneBoxは、IPOを視野に入れた戦略的な経営を推進。CS業界を牽引する存在となることを目指しています。

【会社概要】

会社名：OneBox株式会社

所在地：東京都渋谷区桜丘町18-4二宮ビル1階

代表者：代表取締役社長 伊藤 直樹

設立：2015年8月

事業内容：カスタマーサクセスに特化したRPO・BPO・コンサルティング

URL：https://1-box.co.jp

ーーーーー

お問い合わせ：pr@1-box.co.jp