2月22日（土）は猫の日　ねこちゃんに、ありがとうを贈ろう。「カインズ にゃん祭り 2026」を1月24日（土）から開催

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、「カインズ にゃん祭り2026」を1月24日（土）から2月23日（月）まで全国のカインズならびに公式オンラインショップで開催します。ねこちゃんと一緒にくらすご家族、そしてねこちゃんが好きな方々にとっても、最高に幸せな1か月です。

カインズ にゃん祭り2026

URL： https://www.cainz.com/contents/pet/cat_day.html

その愛くるしさと自由な姿で、いつも私たちを癒してくれるねこちゃんたちに、日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントを贈りたい。そんな想いから生まれた「カインズ にゃん祭り」を今年も開催します。2月22日（土）の「猫の日」を含む約1か月間、全国のカインズを通じてねこちゃん愛でみんながつながる、ハッピーな祭典です。

お得な限定商品や、ねこちゃんとのくらしをより楽しく快適にする新商品も登場。さらに、ねこちゃんを飼っていない方にも楽しんでいただけるよう、ねこちゃんモチーフの商品などもご用意しています。

また、にゃん祭り期間中は、ねこちゃんとのくらしをより楽しく、お得にサポートするポイントキャンペーンや、プレゼント企画のほか、参加型のDIYイベントなども盛りだくさん。ねこちゃんと一緒に、ハッピーな時間を過ごしてみませんか。

ねこちゃんと飼い主が一緒に楽しく過ごせるおすすめグッズ（一例）

毎年大人気のカインズオリジナル「もっと濃いブルーに変わる紙砂 にゃん祭りBOX」やインテリアにもなじむデザインをあしらったサークル型の爪とぎ、ねこちゃんがくつろげるクッションなど、自由気ままなねこちゃんと、いつものくらしをより快適に、もっと楽しく過ごせるアイテムを多数ご用意しました。

※価格はすべて税込

※店舗により取り扱いが異なります

【数量限定】もっと濃いブルーに変わる紙砂13.5Lにゃん祭りBOX 3,180円

【数量限定】サークルスクラッチャー各種 798円【数量限定】にゃんこクッション ピンク 598円

毎日のくらしに役立つカインズオリジナルの人気商品にも「ねこ柄」が登場（一例）

さらに、カインズで人気のオリジナル商品がねこ柄になったアイテムも販売します。新生活にも役立つ、愛らしいねこモチーフのグッズで、いつでもどこでも、ねこちゃんとのくらしをみんなで一緒に楽しみましょう！

※なくなり次第終了

フェイシャルタオル 698円

まな板シート 498円

【新商品】素材にこだわりおいしさを追求したプレミアムキャットフード「スマイリア ぜいたく素材ごはん」シリーズ

ピタッと貼り付く食品ラップ 148～198円

本商品は、第一主原料に新鮮（※）な生肉・生魚をたっぷり使用したカインズオリジナルのプレミアムキャットフードです。素材本来の香りと旨みを引き出す製法で、ねこちゃんの食欲をそそる風味を実現しました。また、玄米、オメガ3&6脂肪酸などの素材も配合されており、ねこちゃんの健康的で活動的な毎日をサポートします。

さらに、子猫・妊娠期・授乳期用もラインアップ。この時期に必要な栄養をしっかり補うえるように、100gあたり約400kcalの高カロリー設計を採用。冷凍していない新鮮なチルド鶏肉をたっぷり使い、素材の鮮度にもこだわりました。食欲にムラが出やすい時期でもしっかり食べられるよう工夫しています。

（※）製造時に乾燥粉末原料ではなく、生肉・生魚を直接配合していること

商品情報URL：https://www.cainz.com/contents/pet/cat_premiumfood.html

【新商品】賃貸でも取り付け可能「ピンで取り付ける壁付キャットステップシリーズ」が登場

DIYで仕上げるオーダーカット家具「CAINZ DIY MARKET」に、愛猫とくらしを彩る「キャットステップ」が新登場。壁に穴をあけずに取り付けできる専用固定ピンを採用し、賃貸でも安心。棚型・箱型・トンネル型など5種類をラインアップし、組み立てから塗装まで、自分好みのオンリーワンの仕上げが楽しめます。

※2026年2月上旬から販売開始予定

CAINZ DIY MARKET：https://img.cainz.com/diy-market/index.html

【もれなく1,000ポイントプレゼント】 カインズ にゃん祭り 2026ポイントキャンペーン

期間限定で、ねこちゃんとのくらしをより楽しく、お得にサポートするポイントキャンペーンを2月23日（月）まで実施しています。本キャンペーンでは、カインズアプリ会員様限定で、エントリーの上、ねこちゃん用フード・用品を期間中に合計5,000円（税込）ご購入いただくと、もれなく1,000ポイントをプレゼント。日々のお買い物はもちろん、まとめ買いにも嬉しいキャンペーンです。

また、ペットと飼い主がともに快適に過ごせるよう配慮した機能性カーテンやラグなどのインテリア用品も対象で、新生活の準備にもご活用いただけます。

▼詳細はこちら

https://www.cainz.com/contents/pet/cp-petfood.html

※最大カインズポイント2,000Pまでの付与となります。

さらに、カインズのメンバーシップ制度「Pet’s Oneメンバーズ」へご登録いただいた方限定で、ねこちゃん用フード・おやつがポイント10倍となる特典もご用意しました。加えて、カインズ公式オンラインショップでは、お持ち帰りが大変なねこ用品を対象に、送料無料でご購入いただける「ねこ用品送料無料キャンペーン」も開催しています。

ぜひこのお得な機会に、ねこちゃんとの毎日に寄り添うアイテムや、くらしを楽しむヒントを見つけてみてはいかがでしょうか。

【2月14日限定】カインズ にゃん祭り2026オリジナルステッカー、クリアファイルをプレゼント！

2月14日（土）のバレンタインデーには、愛くるしいねこちゃんたちの自由気ままなくらしの様子を切り取ったカインズオリジナルステッカーおよびクリアファイルをプレゼントします。ねこちゃんたちの魅力あふれる日常をデザインに落とし込んだ、この日限りの限定ノベルティとなっています。

※なくなり次第終了

【対象条件】

・1,125円（税込）以上のお買い上げでステッカー1枚プレゼント。

・2,222円（税込）以上のお買い上げでクリアファイル1枚とステッカー1枚プレゼント。

・さらに、Pet'sOneメンバーズ会員の方にはステッカーをもう1枚プレゼントします。

オリジナルのDIY作品を投稿しよう！にゃん祭りDIY投稿キャンペーン2026を開催

カインズが運営する、DIYファンがつながるオンラインコミュニティ「CAINZ DIY Square（カインズ ディーアイワイ スクエア）」では、にゃん祭り開催期間中、ねこちゃんをテーマにしたDIY投稿キャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、インテリアや雑貨、お菓子など、ねこちゃんをテーマにご自身の手で作られたDIY作品を募集し、投稿作品の中から受賞された25名様に、カインズポイント2,000Pをプレゼント。さらに、期間中にPet’s Oneメンバーズに新規会員登録された方の中から、抽選で30名様にカインズオリジナルねこグッズセットをプレゼントします。

ねこちゃんとのくらしをより快適にするためのアイデアや、見た目も楽しいねこモチーフの作品など、くらしの中で生まれた創意工夫工夫をぜひこの機会にご投稿ください。

▼詳細はこちら

https://diy-square.cainz.com/announcements/jtq19apvdjifjpcc

ねこを愛する全人類へ！「ニャンズカードキャンペーン inカインズ にゃん祭り 2026」

本キャンペーンは、ねこが好きな方々により楽しい買い物体験を提供するとともに、ねこと人との幸せな関係づくりに貢献したいという想いから、株式会社nyans（本社：福岡県福岡市、代表猫：チェルシー、代表取締役：副島義弘）と共同で2021年から毎年実施しているものです。SNSでも高い人気を誇る「ニャンズカード」が対象商品についてくる企画は今年で７回目を迎えます。

今回は「猫を愛する全人類へ！」をテーマに、ねこに関する豆知識や、ねこを幸せにするためのヒントを盛り込んだ、思わず「クスっ」と笑えて楽しく学べるカードを全35種類ご用意しました。カードのデザインには、昨年に引き続き一般公募で選ばれた愛猫やSNSで人気のねこたちに加え、飼い主との出逢いを待つ保護猫も参加しています。

本キャンペーンを通じて、より多くの方に個性豊かなねこたちの魅力、そして保護猫への関心を高めていただけることを願っています。

「ニャンズカードキャンペーン inカインズ にゃん祭り 2026」概要

キャンペーンの詳細はこちら：https://img.cainz.com/jp/nyans_cardcp/index.html

＜株式会社 nyansについて＞

公式サイト：https://nyans.co.jp/

猫のための株式会社nyansは、「全ての猫の幸せ」を実現するために、猫好きな人々を増やすための商品や企画を展開したり、猫の都合を最優先に考えた猫用品の開発に取り組んでいます。

私たちは、猫を愛する人々と猫が心から喜ぶ体験を提供することを目指しています。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

