FEIDIAS、“まるで人間同士のようなテンポの良い会話”をAIアバターと実現する「NEUVOX」のサービス化に向けたトライアルを開始 オプテージとGMI CloudのAI推論プラットフォームを活用

AI×クリエイティブの最前線を拓く株式会社FEIDIAS(以下、FEIDIAS)、関西電力グループの株式会社オプテージ(以下、オプテージ)、GPUクラウドプロバイダーのGMI Cloud(以下、GMI Cloud)は、FEIDIASの双方向対話型の次世代AIソリューション「NEUVOX(ニューボックス)」の開発において、音声・動画生成の高度化・高速化と、拡張性(スケーラビリティ)の確保、コスト削減の可能性を検証するトライアルを開始いたします。これにより、人間とAIチャットボット間で、「食い気味の応答」や「スムーズな割り込み」などシームレスで途切れのない、まるで人間同士のようなテンポの良い双方向対話の実現を目指します。

本トライアルは、オプテージとGMI Cloudの戦略的パートナーシップ(2025年4月発表)に基づく有償トライアルの第1号案件として、オプテージが提供するNVIDIA B200搭載GPUサーバや通信ネットワークなどのAIインフラ基盤上で、GMI CloudのGMI Cluster Engine(マルチテナント技術)・GMI Inference Engine(AI推論プラットフォーム)を活用し、AIを活用したビジネス開発を推進するものです。

～背景・目的～

近年、AIは文字や画像認識から、音声や動画の生成へと急速に発展し、動画生成におけるナレーション作成や映像コンテンツ制作の効率化も進んでいます。一方で、AIアバターを用いた双方向対話においては、イントネーションを含む自然な発話や文脈の理解能力などの課題が残っています。本トライアルは、これらの課題を解決し、人間とAIの双方向対話の社会実装を飛躍的に加速させることで、深刻化する小売りや接客業、様々な窓口業務などの労働力不足解消を目指すものです。

～FEIDIASの新サービス「NEUVOX」について～

「NEUVOX」は、FEIDIASが展開する自然な発声・表情に特化した次世代AIアバター「AGENTIA(エージェンティア)」を基盤とした、双方向対話型の次世代AIソリューションです。 リアルタイムのリップシンクと高度な多言語対応音声生成技術に加え、独自の新技術を搭載することで、従来のAIチャットボットでは不可能だった「まるで人間同士のようなテンポの良い会話」を実現します。市場の多くのAI音声サービスが抱える「対話のタイムラグ」に対し、特許出願中の新技術「NEUVOX」で解決策を提案します。

◆「音声テキスト化」を排除したダイレクト認識(特許出願中)

従来の課題：

音声を分割(チャンク化)し、チャンク単位でテキスト変換(Speech to Text)する工程がボトルネックとなり、数秒の待機時間が発生

NEUVOXの革新：

音声を真に連続的に入力し、音声をチャンク化、テキスト変換せずに直接認識・処理するFEIDIASの独自技術を実装。中間処理をカットすることで「食い気味の応答」や「スムーズな割り込み」など、人間とAIチャットボット間のシームレスで途切れのない双方向対話が可能となります。

◆日本語特有の「自然なイントネーション」の再現

市場の現状：

現在普及しているAIアバターは、日本語のピッチアクセント(高低)に弱く、機械的な読み上げ口調になっています。

NEUVOXの優位性：

音声生成においても、日本語の自然なイントネーションを生成するための新技術を採用。テキスト化を経ない入力処理と相まって、文脈や感情に即した「人間らしい話し方」を再現します。

～トライアルの概要・目的～

３社は、FEIDIASの双方向対話型の次世代AIソリューション「NEUVOX」の社会実装に向け、オプテージが提供するNVIDIA B200搭載GPUサーバや通信ネットワークなどのAIインフラ基盤とGMI Cloud のGMI Cluster Engine(マルチテナント技術)・GMI Inference Engine(AI推論プラットフォーム) を組み合わせ、動画生成における高度化・高速化・拡張性・コスト削減などを検証するトライアルを開始し、トライアルを通じて得た知見をもとに、高精度・低遅延なAIアバターの導入を検討する企業に対し、「NEUVOX」の提供を進めます。

～今後の展望～

FEIDIASの「AIによる高精度な動画生成・音声処理技術」、オプテージの「AIインフラのワンストップ提供力」、GMI Cloud の「AIプラットフォーム構築技術」が一体となることで、労働力不足が深刻化する日本社会に対し、AIによる革新的なソリューションを提供します。３社は「NEUVOX」を、受付、無人店舗、遠隔接客などあらゆる分野のデジタル接点に展開し、「待たされるAI」から「人間と対話できるAI」へのパラダイムシフトを主導してまいります。

また「NEUVOX」で培った高度な音声生成技術は、GMI Inference Engineを通じて提供するSaaSサービスへの展開を予定しております。これにより、エンターテインメント、カスタマーサポート、教育など、幅広い業界での技術利用を促進します。

～各社概要～

◆株式会社FEIDIASについて

株式会社FEIDIASは、生成AIを活用したクリエイティブ制作・運用支援を提供し、企業の表現領域における属人化や高コスト構造の変革を推進するAI×クリエイティブ企業です。クリエイティブの生産性向上と品質の安定化を実現するとともに、コミュニケーション設計の最適化を通じてブランド価値の継続的な向上を支援します。AI×クリエイティブの社会実装を通じて、社会課題の解決と新たな価値創造を目指しています。

社 名：株式会社FEIDIAS

代表者：代表取締役CEO 鹿野 智裕

本 社：東京都港区東麻布1-9-11 GROWTH BY IOQ 1302

設 立：2022年

U R L：https://feidias.jp/

◆株式会社オプテージについて

独自の光ファイバーネットワークを基盤として、法人のお客さまには情報と通信が一体となった通信ネットワーク・ソリューションサービスを提供し、個人のお客さまには、高速・高品質なインターネットサービス「eo(イオ)光ネット」に加え、トリプルキャリア対応の携帯電話サービス「mineo(マイネオ)」などを提供している関西電力100%出資の総合情報通信事業者です。

社 名：株式会社オプテージ(関西電力グループ)

代表者：代表取締役社長 名部 正彦

本 社：大阪府大阪市中央区城見2丁目1番5号

設 立：1988年

U R L：https://optage.co.jp/

◆ GMI Cloud について

GMI Cloud は、米国カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置き、最先端の GPU インフラと AI 推論プラットフォームを提供するグローバル企業です。世界でわずか 7 社の 「NVIDIA Reference Platform Partner」 として、最新 GPU への迅速なアクセスに加え、マルチモーダル AI モデルや推論オーケストレーション等のソリューションを提供。世界各地に展開する自社データセンター網を通じて計算リソースのボトルネックを解消し、スケーラブルかつ低コストな次世代 AI サービスの実現を支援します。

社 名：GMI Cloud

代表者：CEO Alex Yeh

本 社：Mountain View, California, USA

設 立：2023 年

ＵＲＬ：https://gmicloud.ai/

※オプテージとGMI Cloudは、AIによる社会の発展を目指し、有償トライアルの新たなパートナーを募集しています。

