20代から始める“スタイリング発想”の頭皮ケア

Bitelab Co., Ltd （本社：韓国ソウル）が展開するビューティーヘアケアブランド lilyeve(リリーイブ) は、ブランドの代表的アイテム「グローターンヘアアンプル」を、成分・処方ともにアップデートし、2025年12月「グローターンエクソソームヘアアンプル」 としてリニューアル発売いたしました。

■ “髪の不調は感じるが、ケアはまだ早い”というギャップに着目

近年、トップのボリューム感、分け目の印象、スタイリングの決まりにくさなど、頭皮や髪の変化を20代から自覚し始める人が増加しています。

一方で日本では、「育毛」「頭皮ケア」という言葉に対して“症状が出てから行うもの“というイメージが根強く、「まだ本格的なケアを始めるほどではない」「何を選べばいいかわからない」

といった声もまだまだ多く聞かれます。

リリーイブではこのギャップに着目し、

“ケアを意識しすぎず、スタイリングの延長で自然に続けられる頭皮ケア”を目指して本製品のリニューアルを行いました。

■頭皮ケアは「長期的に続けることで実感する」

毛髪や頭皮のケアは、数日間で完結するものではなく、継続によって変化を感じていくケアです。髪には成長サイクルがあり、新しい毛髪が育ち始め、目に見える変化として現れるまでには、一般的に2～3か月程度の期間が必要とされています。そのため、グローターンエクソソームヘアアンプルは、3本ほどの継続使用を目安に、髪が育ちやすい頭皮環境を整えていくことを目的としたルーティンケアアイテムとして設計されています。



初期（1～3週目）

・頭皮にうるおいを与え、乾燥によるかゆみやごわつきをケア

・頭皮トラブルが少しずつ減り、コンディションが整っていくことを実感

中期（4～8週目）

・頭皮環境が安定し、根元の細く感じていた髪にハリ・コシ感を感じやすくなる

・今まで薄かった頭皮部分に細かい産毛が増えてきたと実感し始める方も

後期（8～12週目以降）

・トップのボリューム感や分け目の印象に変化を感じやすくなる

・シャワーやドライヤー時に髪の毛が抜けにくくなったという声も

※すべての感じ方には個人差があります。

■ 第4世代ナノエクソソームを新配合

リニューアルした本製品の大きな特長は、従来のグローターンヘアアンプルに使用していた第3世代エクソソームから進化した第4世代ナノエクソソーム*¹を配合している点です。

〈第4世代ナノエクソソーム*¹〉

・ドクダミ由来エクソソーム

・ラクトエクソソーム（乳酸桿菌発酵液）

・カシュウエクソソーム（ツルドクダミ根エキス）

これらの保湿・整肌成分が頭皮にうるおいを与え、乾燥しがちな地肌環境をすこやかに整えます。

また、粒子サイズにも着目。従来は毛穴より約1,667分の1サイズの粒子だったのに対し、リニューアル後は約3,300分の1サイズの微細な粒子サイズへ。角質層まで浸透しやすい設計になり、ベタつきにくく、毎日使いやすい使用感を実現しています。

■ 独自成分「ペプタシジル(TM)」で頭皮コンディションをサポート

グローターンエクソソームヘアアンプルには、エクソソームに加え、整肌・保湿成分をバランスよく配合した独自成分ペプタシジル(TM)を使用しています。

〈ペプタシジル(TM)の主な配合成分〉

・コペキシル（ジアミノピリミジンオキシド）*¹

・トリペプチド*²

・パンテノール*³

・ビオチン*⁴

・トコフェロール*⁵

日常的な頭皮ケアとして、うるおいを与え、健やかなコンディションを保ちつつ、頭皮環境のバランスを整えることを目的とした処方です。

■ 手を汚さずに使える、スタイリング感覚の頭皮ケア

ブラシ一体型容器を使用し、アンプルを地肌に直接塗布しやすい設計。手を汚さずに使えるため、日常のケアにも取り入れやすく、洗い流し不要で、濡れた髪・乾いた髪のどちらにも使用可能です。

朝のスタイリング前や、夜のリラックスタイムなど、ライフスタイルに合わせて取り入れやすい点も特長です。

使用方法

1．使用前に容器をよく振ってください。

2．ブラシヘッドを「ON」にし、気になる頭皮の部分にアンプルをトントンと点置きするように塗布します。

3．「OFF」に切り替え、毛流れに沿ってブラシ部分や指で頭皮をやさしくマッサージしながら馴染ませてください。

■ こんな方におすすめ

アンプルは少量でも十分に頭皮に馴染みやすく、毎日のヘアケアルーティンに無理なく使用できます。

・髪のハリ・コシが気になってきた。

・根元からふんわりした印象を目指したい。

・頭皮の乾燥やごわつきが気になる。

・スカルプケアを日常に取り入れたい。

・爽快感のある使い心地が好み。

■ 商品概要

商品名：グローターンエクソソームヘアアンプル

内容量：100ml

参考価格：4,000円（税込）

発売日：2025年12月12日

販売先：Qoo10、Amazon

グローターンエクソソームヘアアンプルは、1日で変化を感じることを目的とした製品ではありません。毎日のケアの中で継続して使用し、頭皮にうるおいと栄養を与え続けることで、少しずつ変化を感じていただくことを目指しています。「まだ本格的なケアは早いかも…」と感じていた方にも取り入れやすい、軽やかな使い心地と続けやすさ。まずは日々のスタイリングやヘアケアの延長として、無理なく取り入れていただくことをおすすめします。

リリーイブは今後も、ライフスタイルに無理なく取り入れられる頭皮ケアアイテムを通して、健やかな髪と頭皮をサポートしてまいります。

■ lilyeve(リリーイブ)

リリーイブは抜け毛、ダメージヘア、頭皮トラブルなど、誰もが抱えるさまざまな髪の悩みに寄り添うトータルヘアケアブランドです。自宅でもヘアクリニックのような本格ケアを手軽にでき、忙しい日常でも続けやすいようなヘアケア習慣をご提案しています。

ブランド名のリリーイブという名前は英語のリリーブ relieve(やすらぎ、やわらげる)という言葉からインスピレーションをつけて生まれ、心地よさと優しさを届けたいという思いから、皆様一人一人の髪の悩みに寄り添えるような商品を開発しています。

どんなに忙しい日々の中でも、 あなたが「大切にされている」と感じられるように。

やさしく、効果的に、美しく―― それがリリーイブの約束です。

