シードVC「ANOBAKA」、学生向け生成AIアクセラレータープログラム『ANOBAKA U-25 AI Accelerator』第1期採択者16名を決定

シード期のスタートアップを対象としたベンチャーキャピタルファンドを運営する株式会社ANOBAKA（本社：東京都港区、代表取締役：長野泰和、以下 ANOBAKA）は、学生および25歳以下（U-25）を対象とした生成AI特化型アクセラレータープログラム『ANOBAKA U-25 AI Accelerator』の第1期採択者を決定したことをお知らせいたします。

本プログラムは、生成AIの波に乗り、世界を変えるようなプロダクトを生み出す若手起業家を発掘・支援するために発足いたしました。

厳正なる審査の結果、多様なバックグラウンドを持つ16名の若き才能を採択。2026年1月19日のキックオフイベントを皮切りに、約6ヶ月間のプログラムが本格始動いたします。

■ 『ANOBAKA U-25 AI Accelerator』について

本プログラムは、急速に進化する生成AI領域において、リスクを恐れずに挑戦する「学生・若手」に特化したアクセラレーターです。 VCが主催しながらも「投資を前提としない（非エクイティ型）」支援を行う点が大きな特徴です。

採択者は、ANOBAKAが運営するコミュニティスペース「ANOBASHO（所在地：東京都港区虎ノ門）」を拠点に、以下のリソースを活用して事業立ち上げを目指します。

活動資金の提供：採択時および起業時における支援金の提供

技術支援：主要クラウドサービスの技術支援パッケージの利用権

メンタリング：キャピタリストや起業家による伴走支援、勉強会の実施

＜プログラム特設サイト＞ https://aiaccelerator.anobaka.jp/

■ 第1期 採択事業概要（全16名）

第1期となる今回は、Webサービスの枠を超え、リアル産業への実装や人間の内面に踏み込むプロダクトなど、極めて多岐にわたるラインナップとなりました。

■ 株式会社ANOBAKA パートナー 長野泰和 コメント

【産業・サプライチェーン領域】- サプライチェーン、製造領域AI- レガシー業界向けのバーティカルSaaS- ホームサービス向けバーティカルAI- スマートグラスとAIで職人の勘を可視化し、農作物の品質を最大化させる農業AI- 洋上観測ネットワーク事業【業務効率化・エンタープライズ】- AIの常時監視で職場の隠れた不公平を可視化・改善するDEIB推進SaaS- マーケティング支援SaaS- マーケの全工程をAIが代行、専門家不要でインハウス化するSaaS- 業界特化型 業務自動化AIエージェント【医療・福祉・教育】- 訪問診療向けAIエージェント- 技能実習生の「信用」をAIスコア化し、就職と融資へ繋ぐプラットフォーム- 発達障害グレーゾーンの児童生徒向けの学習サービス【パーソナル・ライフスタイル】- AIと没入空間で思考を3分で言語化・整理し、行動へ導く「内省OS」- 人格形成AIエージェント- AIで可視化した人生を教材に、自分の経験を英語で語る学習アプリ- AI就活コーチ

生成AIという技術的転換点において、集まった学生たちの柔軟な発想、そして底知れない熱量と行動力に圧倒されています。

これから始まる6ヶ月間、彼らが数々の壁を乗り越え、爆発的な成長を遂げるプロセスを一番近くで支えられることが楽しみでなりません。

彼らの挑戦に、ぜひご注目ください！

■ 今後の展開（第2期募集について）

第1期の熱量と成果をさらに拡大するため、2026年7月～8月頃より第2期生の募集を開始する予定です。 詳細が決まり次第、特設サイトおよびSNS等で告知いたします。

＜プログラム特設サイト＞ https://aiaccelerator.anobaka.jp/

【株式会社ANOBAKAについて】

“Empowering Mad Dreams”をビジョンとして、シード期のスタートアップを対象としたベンチャーキャピタルファンドを運営。「チャレンジ」を至高の概念とし、起業家に勇気を与え、夢を実現させるプロフェッショナルファームです。

また、生成AIをはじめとする先端分野に特化したファンドを通じて、革新的な技術やビジネスモデルを持つ企業の成長を支援し、社会変革をリードするスタートアップの創出を目指しています。

会社概要

社名：株式会社ANOBAKA

本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB 406

設立：2015年10月21日

代表者：長野 泰和

URL：https://anobaka.jp/