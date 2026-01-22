アスエネ、SSBJ基準対応に向け東証プライム上場企業向け「ASUENE Sustainability Roundtable」を開催

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田浩平）は、2025年に公表されたSSBJ基準を受け、東証プライム上場企業の経営者やサステナビリティ推進責任者、実務担当者を対象とした招待制の「ASUENE Sustainability Roundtable（アスエネ・サステナビリティ・ラウンドテーブル）」を2026年2月13日（金）に開催します。

本イベントは、SSBJ基準への対応が本格化する中、実務上の判断や具体的な対応プロセスに関する情報を求める声が高まっていることを背景に開催します。公開情報だけでは把握が難しい点に焦点を当て、参加企業が自社の対応方針を整理する場です。

「ASUENE Sustainability Roundtable」の開催背景

日本では、SSBJ（サステナビリティ基準委員会）による日本版サステナビリティ開示基準の公表を受け、サステナビリティ情報開示の法定化に向けた動きが進んでいます。特に東証プライム上場企業においては、2027年3月期からの適用開始を見据え、開示範囲の特定や社内体制の整備、データ収集方法の確立など、具体的な実務判断が急務となっています。一方で、「どこから着手すべきか」「既存の体制が基準に適合しているのか」といった声も多く、実務担当者が個別に対応を進めざるを得ない状況が課題となっています。

「ASUENE Sustainability Roundtable」の内容

当社はこれまで、TCFD、CDP、SBTなど、複数の国際的フレームワークに対応した開示支援を行ってきました。これらの支援を通じて得られた知見を背景に、本ラウンドテーブルを開催します。

当日は、制度の概要説明だけでなく、実際に対応を進める企業同士が意見を交わす場として、招待制・オフライン形式のラウンドテーブルを実施します。本プログラムでは、企業がどのような背景で意思決定を行い、どのように体制構築やデータ整備を進めているのかといった「実務判断」に焦点を当てます。イベント参加者は、自社における対応の優先順位やマイルストーンを整理することができます。

プログラム概要

イベント名：ASUENE Sustainability Roundtable

開催日：2026年2月13日（金）(13:00-18:00）

形式：招待制・オフライン

対象：東証プライム上場企業の経営層、サステナビリティ推進責任者、実務担当者

場所：赤坂インターシティコンファレンス

主なテーマ：

・SSBJ基準への対応における実務上の判断ポイント

・社内体制構築やデータ収集の進め方に関する事例共有

・他社比較を通じた対応方針の整理

・「ASUENE」による解決事例・最新機能紹介

本イベントを通じて、参加企業がSSBJ基準への対応を自社の状況に即して具体化し、今後の意思決定を進めるための一助となることを目指します。

ご興味のある方は以下フォームより問い合わせください

https://forms.gle/xbFFF4pth7xNkfFX8

※本イベントは定員制（先着順）となっております。定員に達し次第、受付を終了させていただく場合がございます。

※参加確定のご案内は、別途メールにてお知らせいたします。

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/