都築電気、harmoと「健康支援×運行管理」をテーマとしたパートナーシップを構築

都築電気株式会社（代表取締役社長：吉田 克之、本社：東京都港区、以下当社）は、harmo株式会社（代表取締役Co-CEO：山東 崇紀・内上 昌裕、本社：東京都港区、以下harmo）と、物流業界に向け「健康支援×運行管理」をテーマとしたパートナーシップを構築しました。

当社がICTサービスで目指す「持続可能な物流の実現」および、harmoがPHRデータの活用で目指す「健康起因の事故ゼロ」に向け、両社による統合的なサービス提案を実施するとともに、将来的な両社サービスの機能連携も視野に入れた協働を行います。

■背景

物流業界では、厳格化する労働時間規制および人手不足への対応が喫緊の課題となっています。人手不足に伴いドライバーの高齢化も進んでおり、健康状態に起因する事故リスクの管理および予防は、物流各社の重要なテーマとなっています。その一方、現場の運行管理者には法令遵守や各種調整などの業務が集中しており、各ドライバーの体調変化にまで細やかに目を配ることが難しい現状もあります。

当社は、ICTを通して物流業界の課題に向き合ってきました。そのなかPHR*を安心して利活用できる環境構築を推進するharmoの姿勢に共感し、両社の強みを掛け合わせることで業界課題の解決にさらに力強く貢献できると考え、この度の発表に至りました。

*PHR（Personal Health Record）とは、個人の保健医療情報（健診情報・予防接種歴・薬剤情報・検査結果等診療関連情報および個人が自ら日々測定するバイタル等）を指します。

■パートナーシップの詳細

当社が提供する動態管理サービス「TCloud for SCM」と、harmoが提供する「運輸向け健康支援ソリューション」を両社で統合的に提案し、運送事業者の経営と現場を多面的に支援します。なお、将来的には相互のサービス連携も視野に入れて活動を推進します。

＜当社のサービス＞

URL：https://tsuzuki.jp/jigyo/scm/

当社は、スマートフォンを活用したリアルタイム動態管理を軸とし、サプライチェーン・ロジスティクス領域における業務データを収集、可視化、分析するサービス「TCloud for SCM」を提供しています。物流業向けの課題解決に20年以上取り組み蓄積してきた当社の業界・業務ノウハウをもとに開発しており、他社サービスとの連携強化や継続的な機能拡充を通して、汎用性および利便性を追求しています。

＜harmoのサービス＞

URL：https://www.harmo.biz/well-harmo/

harmoは、健康診断や服薬情報などのPHRを活用し、疾患を抱えるドライバーも健康を維持しながら働き続けられる仕組みを提供しています。「well-harmoレポート」は、健診データをもとに組織全体の健康課題を可視化し、組織ごとの優先課題に応じた対策を支援します。「harmoおくすり手帳 for Driver」では、服薬・治療情報を企業と共有することで、治療と業務の両立をサポートし、健康就労寿命の延伸に寄与します。

■セミナーのご案内

＜第5回 スマート物流EXPO＞

当社ブースにて、本連携によるソリューション概要をご紹介します。

会期：2026年1月21日（水）～23日（金）

会場：東京ビッグサイト

URL：

https://www.smart-logistic.jp/tokyo/ja-jp/about.html

＜共催ウェビナーの開催＞

「人手不足時代に選ばれる運送会社とは ー健康管理とDXが生む“働き続けられる現場”ー」

PHRとICTによる取り組みの効果や、現場での活用事例を紹介するウェビナーを開催します。

開催日時：2026年2月10日（火）15:00-16:00

お申し込みURL：

https://tsuzuki.jp/event/event_2026/es612.html

■harmo株式会社について

harmo株式会社は、「harmoおくすり手帳」を基盤としたサービスを展開しています。「harmoおくすり手帳」は、個人やご家族が個々の医療・健康情報を活用可能にするスマホアプリケーションで、専用ICカードを合わせ約44万人の利用者を擁し（2024年1月現在）、全国2万軒以上の薬局で利用実績があります。また、川崎市・神戸市・豊中市・さいたま市・滋賀県などでは、地域の薬剤師会と協業し、地域住民の健康増進に資する活動を展開しています。

コーポレート：https://www.harmo.biz

サービス：https://www.harmo.biz/well-harmo/

■都築電気株式会社について

パーパス「人と知と技術で、可能性に満ちた“余白”を、ともに。」を掲げ、ICT を通してお客様の企業価値向上・社会課題解決を行う企業です。デジタルトランスフォーメーションの推進や、サステナブルな社会構築への貢献を通して、グループ一丸となり社会への価値提供を行っています。

2023年、私たちは創業100 周年となる2032 年に向けた「長期ビジョン」を策定しました。

「Growth Navigator（成長をナビゲートし、ともに創りあげる集団）」への変革に努め、豊かな社会の実現と、持続的な企業価値向上への挑戦を続けていきます。

URL：https://www.tsuzuki.co.jp/

