福島県川内村、東邦銀行、バイウィルが 「カーボンニュートラルの実現に向けた連携協定」を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、福島県川内村（村長：遠藤 雄幸、以下「川内村」）、株式会社東邦銀行（本店：福島県福島市、取締役頭取：佐藤 稔、以下「東邦銀行」）と、「カーボンニュートラルの実現に向けた連携協定」を締結しました。

3者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）東邦銀行 法人コンサルティング部長 本田拓野氏、川内村長 遠藤雄幸氏、 バイウィル 執行役員兼サステナビリティ事業本部長 齋藤雅英

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用、森林管理等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2025年12月26日 （金）

川内村役場にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

3者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、本協定の目的に資すると双方が認める事項

【締結の背景】

川内村は、2024 （令和６）年に「地域脱炭素ビジョン」を策定し、脱炭素社会に向け３つの基本方針の設定や、温室効果ガス排出量削減目標、再生可能エネルギー導入量の目標を定め、実現に向けた基礎施策の整理や重点施策の設定を行っています。

また、東邦銀行とバイウィルは2023年11月10日に顧客紹介契約を締結し、地域の脱炭素をともに目指してきました。今回も東邦銀行から川内村へバイウィルが紹介されたことで、川内村においては新たな取り組みとなるJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。

*参考）

・川内村：川内村地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

（ https://www.kawauchimura.jp/data/doc/1752823929_doc_17_0.pdf ）

【今後の展望】

川内村のカーボンニュートラルの実現を目指し、3者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。今回の取り組みでは、川内村の森林が持つCO2吸収能力をJ-クレジットとして可視化し、それを必要とする企業へと繋ぐことで、両者の脱炭素目標達成に貢献します。

バイウィルは、川内村におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、東邦銀行とも協力し、「地産地消」によって川内村をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【3者概要】

＜川内村 概要＞

■代表者：村長 遠藤 雄幸

■所在地：福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

■公式HP： https://www.kawauchimura.jp/

＜東邦銀行 概要＞

■名称：株式会社東邦銀行

■代表者：取締役頭取 佐藤 稔

■本店：福島県福島市大町3-25

■事業内容：銀行業

■公式HP：https://www.tohobank.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビル6階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）