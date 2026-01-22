「ファンケル 博多阪急店」　2026年1月28日（水）リニューアルオープン

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、2026年1月28日（水）に「ファンケル 博多阪急店」をリニューアルオープンします。

同フロア内で区画を移動し、カウンセリングスペースを充実させるとともに、通路に面した什器には「テスターBAR」を新設し、商品を気軽に手に取って試していただけるレイアウトとしました。

お客様に寄り添うカウンセリングとサービスを通じて、ファンケルならではの価値を感じていただけるお店を目指します。

ファンケル 博多阪急店【ファンケル店舗情報】

https://www.fancl.jp/shop/index.html

【ファンケル 博多阪急店限定 リニューアルオープンキャンペーン】

＜500円OFF キャンペーン＞

2026年１月28日（水）～２月11日（水・祝）の期間限定で、税込5,000円以上のご購入で「500円OFF」のキャンペーンを実施します。

＊お一人様1回限り ＊他の値引き・割引クーポンとの併用はできません

＜博多阪急店オープン特別価格・特別セット＞

・肌の土台作りにお勧め！まっさらな肌に届ける先行導入美容液。

「コアエフェクター」のレフィルをお得に。

「コアエフェクター〈レフィル〉」 税込7,480円 ▶ 税込7,100円

・忙しいあなたにお勧め！泡立て不要の朝用洗顔＆泡洗顔で毎日の洗顔が変わる

「やわ肌ミルク洗顔〈朝用ミルク状洗顔料〉」「ピュアモイスト泡洗顔料」 セットで税込2,970円 ▶ 2,800円

＜カウンセリング特典＞

カウンセリング機器体験で、あなたの肌に合った「スキンケアサンプル（1日分）」を数量限定でプレゼントします。

さらに、カウンセリング機器ご体験の上、税込5,000円以上のご購入で「スペシャルケアマスク（1枚）」を数量限定でプレゼントします。

＊お一人様1枚1回限り ＊ファンケルメンバーズ限定

＊数量限定のため、なくなり次第終了させていただきます。

※ファンケルメンバーズとは、入会金・年会費無料のポイントサービスです。

【ファンケル 博多阪急店 概要】

- 住所：〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多阪急 1Ｆ- TEL：080-8177-9140- 営業時間：10:00～20:00

※状況により、営業日や営業時間が変更となる場合がございます。

詳しくは、博多阪急 ホームページ（https://www.hankyu-dept.co.jp/hakata/index.html）をご覧ください。