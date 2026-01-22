【期間限定】こもれびの森イバライドにて、ワン・ステップの体験型恐竜イベントパッケージを提供

株式会社ワン・ステップ

株式会社ワン・ステップ（本社：宮崎県宮崎市）は、2025年12月20日（土）から2026年2月23日（月・祝）までの期間、茨城県稲敷市の こもれびの森イバライド にて開催される恐竜イベントにおいて、「体験型恐竜イベントパッケージ」を提供しております。

体験型恐竜イベントパッケージ：ジュラキッズアドベンチャー

（https://onestep-miyazaki.com/59219/）

本イベントは、冬季限定かつ開催期間中のみ体験できる特別企画です。

会場内には10体以上の恐竜が登場し、大人も見上げるほどの迫力を誇るブラキオサウルスをはじめ、恐竜同士の対決シーンなど、臨場感あふれる展示をお楽しみいただけます。

来場者は、まるで恐竜の世界に迷い込んだかのような非日常空間を体感でき、小さなお子さまからファミリー層まで、幅広い世代が楽しめる内容となっています。写真撮影スポットや体験型コンテンツを通じて、思い出に残るひとときを提供します。

また、入口で配布される恐竜発掘キットは、コースの最後に設置された専用の発掘台にて実際に体験することができ、お土産として持ち帰ることが可能です。

株式会社ワン・ステップ は、全国の商業施設・テーマパーク・自治体主催イベントなどにおいて、数多くの恐竜イベントを企画・運営してきました。「見て・触れて・体験できる」恐竜コンテンツを強みとし、高い集客力と話題性を兼ね備えたイベントづくりを行っています。

今回のイベントでは、こもれびの森イバライドの自然豊かなロケーションと、ワン・ステップが手がける恐竜コンテンツを融合。冬の屋外施設でも快適に楽しめる、期間限定ならではの没入感あるイベント空間を演出しました。

開催期間が限られているため、恐竜好きのお子さまやファミリー層にとって、今しか体験できない特別な恐竜イベントとなっています。

イベント概要

イベント名：期間限定 恐竜イベント（仮）

開催場所：こもれびの森イバライド

所在地：茨城県稲敷市上君山2060-1

開催期間：

2025年12月20日（土）～2026年2月23日（月・祝）

※期間限定開催

内容：恐竜コンテンツを活用した体験型イベント

対象：ファミリー・子ども向け

※内容は予告なく変更となる場合があります。

施設概要

施設名：こもれびの森イバライド

自然と触れ合いながら、遊び・学び・体験ができる体験型テーマパーク。動物とのふれあいやアクティビティ、季節ごとのイベントなど、家族で楽しめるコンテンツを多数展開。

会社概要

会社名：株式会社ワン・ステップ

本社所在地：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

事業内容：イベント遊具・体験型コンテンツの企画・製作・レンタル

全国各地で恐竜イベントやファミリー向け体験型イベントを展開。

【拠点情報】

・本社：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

・関西支店：兵庫県姫路市網干区新在家1283

・東海支店：静岡県浜松市中央区下江町531

・関東支店：千葉県千葉市若葉区大草町765番地1

【お問い合わせ先】

■ 恐竜ツール・イベントコンテンツに関するお問い合わせ

株式会社ワン・ステップ

本社（宮崎）

TEL：0985-64-5399

関西支店

TEL：079-280-1880

東海支店

TEL：053-545-5853

関東支店

TEL：043-497-6088

MAIL：event@onestep-miyazaki.com

URL：https://onestep-miyazaki.com/

■ イベント内容・来園に関するお問い合わせ

こもれびの森イバライド

TEL：029-892-3911

URL：https://www.ibaraido.co.jp/