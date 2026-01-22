『Women’s Health（ウィメンズヘルス）』日本版、初アンバサダーに、世界を舞台に活躍するトップモデル・新井貴子さんが就任

株式会社ハースト婦人画報社

株式会社ハースト婦人画報社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）が運営するメディア『Women’s Health（ウィメンズヘルス）』日本版は、2026年1月22日(木)よりモデルの新井貴子（あらい きこ）さんが公式アンバサダーに就任することをお知らせいたします。

Fumi Kikuchi／impress+

【就任の背景】

新井貴子さんは、パリやニューヨークなど世界4大コレクションで10年以上にわたり活動しています。その華やかなキャリアの中で、過度な食事制限による不調やメンタルヘルスの課題に直面。克服のために分子栄養学や身体機能を高めるトレーニングなど科学的知識を学び、実践されてきました。 自身の経験と科学的根拠に基づき、体づくりに真摯に向き合う姿勢が、『Women’s Health』のコンセプトと合致し、今回の起用に至りました。今後は共にコンテンツ制作を行い、ウェルネス情報を発信してまいります。 本日より第一弾として、就任記念インタビュー「新井貴子さんのウェルネス履歴書」および新連載「モデル新井貴子のA面／B面」を公式サイトにて公開いたします。

【就任コメント】

「モデルとして活動する中で、誤ったダイエットによって心身のバランスを崩したこともありました。そこからさまざまな考え方やアプローチに触れ、自分の身体と向き合い直す中で、身体への理解を時間をかけて深めてきました。私の体づくりは、まず自分自身と向き合うために続けてきたものです。その過程で得た気づきや視点を、『Women’s Health』を通して、丁寧にお届けできたらと思っています。

そして、皆さんと共に、自分の心身と心地よく付き合うためのヒントを分かち合っていけたら嬉しいです」

Fumi Kikuchi／impress+

【プロフィール】新井貴子（Kiko Arai）

大阪府出身。2013年にモデル活動を開始。2017年よりパリ、ニューヨーク、ミラノ、ロンドンの世界4大コレクションに出演。プラダ、バルマン、カルバン・クライン等のショーや、コーチ、ザラのグローバルキャンペーンに起用されるなど国際的に活躍。2022年ラグビー日本代表の稲垣啓太選手と結婚。現在は分子栄養学を学び、日々のウェルネスルーティンを紹介するYouTubeも好評を博している。

Fumi Kikuchi／impress+

■『Women’s Health』について

『Women’s Health』は2005年に米国で創刊され、現在は世界各国で展開している世界最大級の女性向けライフスタイルメディアブランドです。『Women’s Health』日本版は、2017年にデジタルに特化して創刊し、ボディやメンタルのケアをライフスタイルの一部として楽しむ女性に向けて、運動、食事、メンタルヘルスなど、女性のウェルネスに関する情報を発信しています。

公式サイト：https://www.womenshealthmag.com/jp/

Instagram：https://www.instagram.com/womenshealthjp/

X：https://x.com/womenshealthjp

YouTube：https://www.youtube.com/c/womenshealthjp

Facebook：https://www.facebook.com/womenshealthjp/

■ハースト婦人画報社／ハースト・デジタル・ジャパンについて

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。

https://www.hearst.co.jp

Instagram @hearstfujingaho(https://www.instagram.com/hearstfujingaho/)

X (旧Twitter) @hearstfujingaho(https://x.com/hearstfujingaho)

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/hearst-fujingaho