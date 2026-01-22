令和7年度「京都市 輝く地域企業表彰」にて「未来づくり貢献賞」および「特別賞」を受賞

第一工業製薬(本社:京都市南区、代表取締役社長:山路直貴）は、2026年1月14日（水）、京都市が主催する「京都市 輝く地域企業表彰」にて「未来づくり貢献賞」および「特別賞」を受賞しました。

第一工業製薬株式会社

本件は、地域に根差し、安心・安全への貢献、文化の継承、自然環境の保全、多様な人材の活躍支援などに取り組む企業と、地域課題の解決や新たな価値創出を目的として企業が連携し進める公益的活動を表彰するものです。

今回、当社と日本新薬株式会社が共同主催し、リコージャパン株式会社が協力して取り組む「Digital縁日」が、地域のDX推進と人材育成に寄与する公益性・独自性・発展性の観点から高く評価され、受賞に至りました。

「Digital縁日」は、最新のデジタル技術に触れ、実践的に学べる場を提供することで、地域全体のDXを加速させるイベントです。

当社は今後も、生成AIの活用をはじめとしたデジタル技術の理解促進、人材育成、産官学連携の強化を通じて、地域社会の発展に貢献していきます。

2026年1月14日（水）ヒューリックホール京都にて

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

TEL.075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町48番地2