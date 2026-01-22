【新製品】ワイヤレス・デスクトップ・医療用まで。SHINING 3Dの革新的な3Dスキャナー3機種を同時リリース

日本3Dプリンター株式会社EinScan MedixaEinScan Rigil ProAutoScan Inspec 2EinScan Medixa

企業・教育機関向けに3Dデジタルソリューションを提供する日本3Dプリンター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：北川 士博）は、SHINING 3Dの最新3Dスキャナー3機種、「AutoScan Inspec 2」、「EinScan Medixa」、「EinScan Rigil Pro」の取り扱いを開始いたしました。

取扱開始する新製品群は、製造業における「自動検査」「ワイヤレス計測」「非接触・安全な人体3Dデータ化」という、異なる3つの領域における課題を解決するソリューションです。

SHINING 3D製品一覧ページ： https://shining3d-inds.jp/product/

■新製品ラインナップの概要

AutoScan Inspec 2（オートスキャン インスペック ツー）

「ワンクリック・フルオート」で実現する品質管理

AutoScan Inspec 2は、小型精密部品の品質管理やリバースエンジニアリングに特化した、全自動デスクトップ3Dスキャナーです。 3軸ターンテーブルとAIアルゴリズムの連携により、ワークを置いてクリックするだけで、多角度からのスキャンを自動で行います。

驚異的な精度: 0.01mmという高精度を実現。微細な部品の検査に最適です。

高解像度: 2つの5MPカメラを搭載し、細部まで鮮明にデータ化します。

省スペース: 重量はわずか5kg。オフィスやラボのデスクに設置可能です。

製品ページ: https://shining3d-inds.jp/product/autoscan-inspec2/

EinScan Medixa（アインスキャン メディカ）

義肢装具・リハビリ現場を変える、オールインワン3Dスキャナー

EinScan Medixaは、医療、リハビリ、フィットネス分野向けに開発された、人体計測に特化したモデルです。 PC不要のスタンドアロン設計により、クリニック内や訪問診療先など、場所を選ばずにその場でデータを取得・確認できます。

患者様に優しい非接触計測: 赤外線VCSEL光源を採用し、目に優しく安全にスキャンが可能。

動き補正機能: スキャン中のわずかな動きを自動補正するため、小児や高齢者の計測でも安定したデータが得られます。

部位別プリセット: 頭部、四肢、足部など、用途に合わせたプリセットで専門知識不要の操作性を実現しました。

製品ページ: https://shining3d-inds.jp/product/einscan-medixa/

EinScan Rigil Pro（アインスキャン リギル プロ）

PC不要、ケーブルレス。現場の自由度を最大化するハンドヘルド機

EinScan Rigil Proは、高性能プロセッサーとタッチスクリーンを本体に内蔵した、完全ワイヤレスのハンドヘルド3Dスキャナーです。 ケーブルの取り回しやPCの持ち運びが困難な、屋外や高所、狭い場所での計測業務を劇的に効率化します。

圧倒的なパフォーマンス: 最大5,760,000ポイント/秒の高速スキャンと、最高0.025mmの精度を両立。

ハイブリッド光源: 57本のブルーレーザーライン（高速・詳細）と赤外線VCSEL（マーカーレス）を搭載し、黒色や光沢のある対象物にも対応。

完結型ワークフロー: スキャンからデータ処理までをデバイス単体で完結可能です。

製品ページ: https://shining3d-inds.jp/product/einscan-rigil-pro/

【日本3Dプリンター株式会社について】

日本3Dプリンター株式会社は、SHINING 3Dの国内代理店として、単に製品を販売するだけでなく、導入前のコンサルティングから導入後の技術サポートまで一貫したサービスを提供しています。今回の新製品群により、製造、医療、文化財保護など、より幅広い産業分野のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援してまいります。

本社：〒104-0053 東京都中央区晴海4丁目7-4 CROSS DOCK HARUMI 1F

代表者：代表取締役 北川士博

設立：2013年10月

電話番号：03-3520-8928（代表）

URL：https://3dprinter.co.jp/

事業内容：測定器の取り扱い、3Dプリンター/3Dスキャナー/ソフトウェアの取り扱い・サービスの提供、サポートほか