顔の見えるコスメに送られる「UPDATER賞」決定第1回は、サンゴへの負荷を抑えたUVクリームに！

株式会社UPDATER

社会課題をオモシロく解決する株式会社UPDATER（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）は、「人にも地球にもやさしいコスメ」を表彰する サステナブルコスメアワード2025 において、本アワード史上初となる公式プラチナスポンサーに就任し、「UPDATER賞」初の受賞コスメを決定しましたのでお知らせいたします。

UPDATER賞は、透明性の高いサステナビリティをテーマに、消費者と生産者をつなぐ“顔の見えるコスメ”を表彰する2025年新設の特別賞です。本年は、宮古島の自然を守る循環型製法や地域雇用への貢献、製品の心地よさなどを総合的に評価し、ヤラブの木が展開する、ナウレ「タマヌUVケアクリーム」に授与いたします。

UPDATERはサステナブルなコスメを通じて、生活に身近な領域で“顔の見える透明性”を広げる取り組みを推進し、生活者の「ちょっといい選択」が社会をアップデートすることを信じて活動してまいります。

■UPDATER賞とは

UPDATERは、サステナビリティの高いものを選択できるプラットフォームの提供を通じて、生活者が「ちょっといい選択」を行える社会の実現を目指してまいりました。今般ファッションやコスメブランドのエシカルレーティングサイト Shift C（シフトシー）において、エシカルなものづくりに取り組むブランドと生活者をつなぐ新たなきっかけを創出を目指し「サステナブルコスメアワード」の公式プラチナスポンサーに就任いたしました。

新設した特別賞「UPDATER賞」は、透明性の高いサステナビリティをテーマに、消費者と生産者をつなぐ“顔の見えるコスメ”を表彰する賞です。

環境負荷の低減や原料・製造工程の開示、地域との共生といった取り組みを評価するとともに単なる「環境配慮」にとどまらず、生活者が共感し、選び続けたくなる製品価値を持つコスメを選定しています。UPDATERが掲げる「顔の見える化」の考え方をもとに、“つくる背景まで含めて選ぶ”という新しい消費により社会をアップデートすることを目指しています。

■UPDATER賞 受賞ブランド／商品

ブランド名：ナウレ

商品名：タマヌUVケアクリーム（40g）

ナウレ「タマヌUVケアクリーム」は、沖縄・池間島で育ったタマヌの実を丁寧にコールドプレス抽出した、自然由来100％のUVクリームです。紫外線吸収剤不使用のノンケミカル処方で、SPF25／PA+++の日常使いに十分なUVカット力を備えながら、白浮きしにくく、肌の色ムラを自然に整える“スキンケア発想”の仕上がりが特徴です。

タマヌオイルならではの高い保湿力を活かし、UVケア・保湿・下地を1本で叶え、敏感肌の方やお子さまにも使いやすい処方となっています。原料の栽培から製造までの透明性に加え、地域資源を活かした循環型ものづくりが評価され、本商品のUPDATER賞受賞に至りました。

■選定理由

本年度より新設されたUPDATER賞では、地方創生部門にノミネートされた製品の中から、「つくる背景」や地域との関係性に着目し、以下の観点をもとにUPDATERが総合的に評価・選出いたしました。

１.海洋環境に配慮した商品

サンゴや海洋生態系への負荷を抑えたリーフセーフ処方を採用。アルミ容器への切り替えなど継続的な改善を重ね、宮古島との共生を体現している点。

２.地域を豊かにするものづくり

地産のタマヌを利用し、環境負荷の少ない手作業により地域の雇用を生み出すなど、地域に根差した持続可能なものづくりに取り組んでいる点。

３.共感とサステナビリティ

成分の安全性とスキンケア発想の心地よさを備え、使ってみたいと思える魅力を持ちながら、使用時の環境影響まで配慮して課題解決に向き合う姿勢が明確である点。

サステナブルコスメアワード 受賞ページ：

https://sustainableaward.jp/2025%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%a1/

オフィシャル商品ページ：

https://tamanu.jp/?pid=167677069

■今後の展開

１.サステナブルコスメアワード 受賞商品の展示・体験イベント（みんな商店）

2026年3月には、UPDATERが運営する下北沢の店舗「みんな商店」にて、サステナブルコスメアワードの受賞商品を実際に手に取り、試すことができる展示・体験イベントを開催予定です。来場者は、サステナブルコスメの世界観を五感で感じながら、再生可能エネルギーで運営される空間の中で、クリーンビューティーの価値を体験できます。

２.エシカルレーティングサイト「Shift C」による特集発信

エシカルレーティングサイト「Shift C（シフトシー）」では、受賞ブランド「ナウレ」のサステナビリティストーリーを特集記事として掲載予定です。開発者インタビューや生産現場の取り組みを通じて、透明性の高いものづくりの背景を紹介し、読者が“美しさの背景まで選ぶ”きっかけを創出します。

■受賞コメント

ヤラブの木（Yarabu Tree）代表 三輪智子氏

「ナウレ」は、沖縄県池間島にて、タマヌオイルの製造を通して島の環境を豊かに、暮らしを元気にしていく新たな循環を生み出そうとする取り組みから生まれたスキンケアブランドです。「タマヌUVケアクリーム」は、島の宝である美しいサンゴ礁の海を守るために、創業時からどうしても作りたかった製品でしたが、環境や肌への負荷低減とＳＰＦ値の担保という難しい課題に加え、なめらかな使い心地を追求するため、何度も改良を続けてきた製品です。今回頂いたご評価は、私たちのみならず、製造を手伝ってくれている島のみなさんにとっても励みになる受賞となりました。ありがとうございました。

■UPDATER 代表コメント

株式会社UPDATER 代表取締役 大石英司

私の亡き母は化粧品の販売店を営んでおり、コスメが人の人生や日常に寄り添い、彩りを与える存在であることを幼い頃から実感してきました。コスメを地球にも人にも地域にも優しい視点でアップデートし続けてこられた本アワードに、公式プラチナスポンサーとして協賛できることを大変光栄に思っております。個人的な想いではありますが、母の喜ぶ顔が目に浮かぶようです。原料・生産・流通の背景がより一層「顔の見える化」され、誠実なものづくりが社会の主流となる未来に向け、私たちも関係者の皆様とともに取り組んでまいります。

■審査員長コメント

サステナブルコスメアワード審査員長 岸 紅子 氏

ありがたいことに我々の活動にご賛同いただき、本年度から株式会社UPDATER様がプラチナスポンサーとしてサポートくださることになりました。また、そのパートナーシップを記念し、このたびUPDATER賞を設立する運びとなりました。本賞は、地方創生部門に選出された製品を対象に、社員の方々にテストと投票を行ない、最も支持されたものに授与されます。「顔の見える消費」を掲げる同社が選んだ製品は、まさに沖縄の恵と温もりがダイレクトに伝わるような人にも海にもやさしい製品でした。

■サステナブルコスメアワードとは

国内初、唯一の化粧品及びファイントイレタリー分野におけるSDGs視点での審査基準を制定した「人にも地球にもやさしいコスメ」を表彰するアワードです。

環境省森里川海アンバサダーの有志が発起人となり、他分野からの専門家だけでなく学生も審査員に起用し、2019年にスタートしました。

成分をはじめ原料生産から消費・廃棄まで、製品のバリューチェーン全体を通して評価・審査・表彰することで、コスメのサステナビリティをAwardという形でサポートします。

公式ホームページ：https://sustainableaward.jp/

■株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社から社名変更。法人・個人向けにトレーサビリティや透明性を軸にしたサービスを提供し、社会課題解決に取り組む。世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した脱炭素事業「みんな電力」、労働市場をウェルビーイングで変革する「みんなワークス」、ブランドのエシカル度を評価・公表する「Shift C」、商品の背景やストーリーをもとに購買できるEC「TADORi」、人・社会・環境に配慮した商品を扱う「みんな商店」、土壌再生に向けた社会全体の行動変容を促す「みんな大地」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、日本で3社のみのCDP認定再エネプロバイダー、エナジープロバイダーとしてB Corp認証を受けるなど受賞・認証多数。

株式会社UPDATER 会社概要

所在地： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役： 大石 英司

設立： 2011年5月25日

資本金：1億円（資本準備金 1億4,391万4千円） ※ 2025年8月31日現在

事業内容： 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト： https://www.updater.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

＜サステナブルコスメアワードについて＞

お問い合わせフォーム：https://sustainableaward.jp/contact/

＜報道関係＞

株式会社UPDATER 戦略広報チーム（上田・豊島）

TEL：03-6805-2228（平日11:00～15:00）

E-mail：pr@minden.co.jp