法務オートメーション「OLGA」、カスタム通知機能のアップデートでSlack・Teamsへの通知が可能に

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA」は、「カスタム通知機能」において、従来のメールに加え、SlackおよびTeamsへの通知が可能になったことをお知らせいたします。

■機能アップデートの背景

法務部門では常に複数の案件が並行して動いており、案件管理は極めて重要な業務です。

OLGAでは、2025年10月に、業務フローに合わせて柔軟な通知を実現する「カスタム通知設定」機能をリリースし、案件の遅延防止・対応漏れの削減などを強力にサポートしてまいりました。

その一方、日常的にSlackやTeamsを利用している企業からは、メール通知のみでは見落としが発生しやすいとのお声があがっておりました。

今回のアップデートにより、メールへの通知に加えて、Slack・Teams（OLGAと連携されている場合に限る）上で通知を受け取ることが可能になりました。これにより、今まで以上に属人化を防ぎながら、スムーズな進捗管理が実現します。

■カスタム通知機能とは

「カスタム通知」機能は、案件カテゴリー、ステータス、対応納期までの日数など、詳細な抽出条件を指定し、その条件に該当する案件のリストを通知します。「いつ」「誰に」「どのような」通知を送るかを、業務に合わせて細かく設定できます。

例えば、「ステータスが未完了で、希望納期が7日以内の案件を、毎日法務担当者へ通知」といった納期リマインダー設定も可能です。

■今後について

GVA TECHは、今後も顧客起点で開発を進め、法務部門にとどまらず全社で活用しやすいサービスの提供を目指してまいります。あわせて、「OLGA」全体の機能間連携も一層強化し、法務業務の更なる自動化と効率化を実現することで、企業の競争力強化に貢献してまいります。

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。

また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

OLGA Webサイト：https://olga-legal.com/

「AI時代の最前線『法務オートメーション最前線』」（PIVOT）

https://youtu.be/BR4tjjhLIWo

「法務オートメーション徹底解剖」（NewsPicks「BuzzBEACON」）

https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/