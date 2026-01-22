「2025年 一括査定サイト訪問査定率ランキング」の訪問査定率部門で、LIFULL HOME′S不動産売却査定サービスが5年連続No.1を獲得

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120）が運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）」は、ミカタ株式会社が発表した「2025年一括査定サイトランキング」の訪問査定率部門においてNo.1を獲得しました。2021年の同ランキング発表開始から、5年連続でのNo.1獲得となります。

LIFULL HOME'S不動産売却査定サービス：https://www.homes.co.jp/satei/(https://www.homes.co.jp/satei/)

受賞の背景：売却意思の高いユーザーにアプローチし5年連続で訪問査定率1位を獲得

LIFULL HOME'Sの不動産一括査定サービスは、適切な検索キーワード選定に基づくSEO（検索エンジン最適化）や広告クリエイティブの強化により、売却可能性の高いユーザーに的確にアプローチする集客手法を採用しています。また、不動産会社の特徴などの情報が充実しており、ユーザーが自分に合った不動産会社を選びやすい設計となっています。

不動産会社の担当者が当該物件を実際に訪れた上で査定を行う「訪問査定」は、不動産売却を行う確度が高い場合に、必ず必要となるステップです。不動産一括査定サイトにおいて、訪問査定に至る確率である「訪問査定率」が高いということは、不動産売却の確度が高いユーザーを不動産会社に送客できていることを意味し、また、ユーザーにとっては、訪問査定に至る確率が高い＝「自身の物件の売却を任せたいと思える不動産会社と出会うことができる可能性が高い」ことを示唆しています。

2025年においては、ミカタ社発表の2025年上半期・2025年下半期ともに訪問査定率、通電後訪問査定率において1位を獲得し、年間を通じて高い結果を維持しました。LIFULL HOME'Sの不動産一括査定サービスは確度の高いユーザーへのアプローチにより、不動産会社とユーザー双方にとって精度の高いマッチングを実現し続けています。

また、この結果については、ミカタ社からも「査定件数は前年比で+4,577件と大幅に増加しているにも関わらず、この数値を維持している点は非常に印象的です。5年連続で首位を維持できている要因として、LIFULL HOME'S特有の査定依頼方法を匿名査定か実名査定で選択できる点が確度の高い反響につながっていると考えております」と評価されています。(https://f-mikata.jp/annual-ranking-2025/)

「2025年 一括査定サイト訪問査定率ランキング※」について

本ランキングは、不動産会社向けに営業代行業務を行っている、ミカタ株式会社が発表したもので、2025年に対応した40,905件の問合せについて集計し、ランキング化したものです。

集計期間： ミカタ社の年末年始休業期間を除く2025年1月6日～2025年12月26日

総査定数：40,905件（ミカタ社が受信した査定全ての件数）

※訪問査定率=ミカタ社がアポを取得した訪問査定数／ミカタ社が対応可能な査定件数（いたずらや重複など、架電不可である案件は分母に含まず）

＜結果発表ページ＞

【2025年 一括査定サイト 訪問査定率ランキング】発表！！最もアポがとれる媒体は…？

https://f-mikata.jp/annual-ranking-2025/

ミカタ株式会社について（https://f-mikata.co.jp/(https://f-mikata.co.jp/)）

不動産会社様向けに情報メディアの運営や、営業支援事業を展開。2019年4月から運営するオウンドメディア『不動産会社のミカタ』では、不動産業界向けのノウハウやHow To情報を提供しており、2020年11月には月間ユーザー数10万人を突破。その他にも不動産会社向けのサービス資料をまとめたサイト『ミカタストア』の運営や、一括査定サイトからの新規反響への架電業務を代行する『一括査定初期対応コールセンター』などの事業を提供。

会社名：ミカタ株式会社

代表者：代表取締役 荒川 竜介

所在地：〒101-0047東京都千代田区内神田2-15-2 内神田DNKビル5F

設立：2018年12月

事業内容：不動産会社様向け情報メディアの運営、営業支援事業の開発および提供

LIFULL HOME'S不動産売却査定サービスについて（https://www.homes.co.jp/satei/(https://www.homes.co.jp/satei/)）

「LIFULL HOME'S不動産売却査定サービス」は、「匿名」での売却査定、「実名」での売却査定の2つの方法から、不動産会社に所有物件の売却査定依頼が可能です。

実名での売却査定では、まず不動産会社の特長や売却に関する担当者からのアドバイス等、豊富な情報の中から査定を依頼したい会社を選びます。その後、売主からも、不動産会社に物件写真やコメントで所有物件の詳しい情報を伝えることで、双方の信頼関係を築き、所有物件の売却を安心して任せられる不動産会社に出会うことができます。

また、マンションの売却をご検討されている方は、マンション売却に特化した一括査定サービス(https://lifullhomes-satei.jp/)や、不動産売却に関する情報を分かりやすく解説するメディア「ホームズのよくわかる！不動産売却(https://www.homes.co.jp/satei/media/)」の利用もご検討ください。

LIFULL HOME'S について（https://www.homes.co.jp/(https://www.homes.co.jp/)）

LIFULL HOME'Sは、「叶えたい！が見えてくる。」をコンセプトに掲げる不動産・住宅情報サービスです。賃貸、一戸建て・マンションの購入、注文住宅から住まいの売却まで。物件や住まい探しに役立つ情報を、一人ひとりに寄り添い最適な形で提供することで、本当に叶えたい希望に気づき、新たな暮らしの可能性を広げるお手伝いをします。

日本最大級の不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフル ホームズ）」

https://www.homes.co.jp/

賃貸のお部屋探し・賃貸住宅情報なら「LIFULL HOME'S」

https://www.homes.co.jp/chintai/

マンションの購入・物件情報の検索なら「LIFULL HOME'S」

https://www.homes.co.jp/mansion/

一戸建て[一軒家]の購入・物件情報の検索なら「LIFULL HOME'S」

https://www.homes.co.jp/kodate/

注文住宅の施工会社・住宅カタログを探すなら「LIFULL HOME'S 注文住宅」

https://www.homes.co.jp/iezukuri/

不動産売却にはまず査定の依頼から「LIFULL HOME'S 不動産査定」

https://www.homes.co.jp/satei/

マンション売却の一括査定なら「LIFULL HOME'S マンション売却」

https://lifullhomes-satei.jp/

不動産投資・収益物件を検索するなら「LIFULL HOME'S 不動産投資」

https://toushi.homes.co.jp/

理想の住まい選び・家づくりをアドバイザーに無料相談「LIFULL HOME'S 住まいの窓口」

https://counter.homes.co.jp/

株式会社LIFULLについて （https://lifull.com/(https://lifull.com/)）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、空き家の再生を軸とした「LIFULL 地方創生」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」など、この世界の一人ひとりの暮らし・人生が安心と喜びで満たされる社会の実現を目指し、さまざまな領域に事業拡大しています。