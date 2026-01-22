『タレントパワーランキング』が20代・30代・40代の美人女優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第410弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第410弾として、20代・30代・40代の美人女優ランキングを発表。

https://tpranking.com/beautiful-actress-2025

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている「ビジュアルが良い」イメージを持たれているなかでも、2026年1月20日時点で20代・30代・40代の女優のスコアを調査。

皆さんは美人女優と聞いて誰を思い浮かべますか？

ドラマや映画のヒロインを演じる機会が多い美人女優は、作品公開前からSNSでトレンド入りするなど何かと話題になります。

今回、美人女優に焦点を当て、タレントパワーランキングで検証しました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

【20代】

【30代】

【40代】

各ランキングTOP6のうち上位3名は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

https://tpranking.com/beautiful-actress-2025



20代では、2025年前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じた女優が1位にランクイン。

30代では、2025年に放送開始した若者向けニュース解説番組『週刊情報チャージ！チルシル』にレギュラー出演している女優が１位にランクイン。

40代では、2025年11月に公開された堺雅人主演の映画『平場の月』でヒロイン役を演じた女優が１位にランクイン。

他にも、2025年秋放送のTBS系ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で竹内涼真の友人役を演じた女優、11月に公開された映画『ナイトフラワー』で主演した女優、様々なCMに出演し、モデルとしても活躍している女優がランクインしています。

今後も20代・30代・40代の美人女優の活躍をチェックしていきましょう。

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応を必ずお願いします。

・引用元が「タレントパワーランキング by 株式会社アーキテクト」である旨を明記

・タレントパワーランキングサイト「https://tpranking.com/」へのリンク設置

■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

タレントパワーランキングについて詳しく知りたい方はこちら

https://tpranking.com/business

■会社概要

会社名：株式会社アーキテクト

（東証プライム上場 株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）

本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル 8F

URL：https://www.architect.co.jp/

事業内容：

・マーケティングリサーチ

・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員

・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務

・メディア運営（https://tpranking.com/）

