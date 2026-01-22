YUGE FABRIC FARM TRUNK SHOW at UNION TOKYO

株式会社TSIホールディングス

産業の栄枯盛衰によって世から失われつつあるデッドストックやヴィンテージなどの生地（ファブリック）にスポットを当て、現代へとアプローチする新しい概念の「手芸屋」YUGE FABRIC FARM（ユゲ ファブリック ファーム） のトランクショーが UNION TOKYO 店舗で開催されます。

昨年、DOVER STREET MARKET GINZA オープンハウスでも好評を博した UNION の"RICHIE JACKET” の今作をはじめとし、 YUGE FABRIC FARM のアパレルライン 「HEALTH（ヘルス）」のアーカイブ販売（東京店限定）、職人が一つ一つ編み込んで手造りしている 「HANDMADE HAND（ハンドメイド ハンド）」の期間限定の受注イベントまで、持続可能なファッションへの取り組みとクラフトを融合させた注目の内容になっています。

開催場所：UNION TOKYO：東京都神宮前 6-12-18 1F & ONLINE STORE www.uniontokyo.jp

開催期間：1月23日（金）より2月7日（土）

企画詳細：

■UNION x YUGE FABRIC FARM

https://www.uniontokyo.jp/blogs/features/union-x-yuge-fabric-farm-richie-jcket

■YUGE FABRIC FARM TRUNK SHOW

https://www.uniontokyo.jp/blogs/features/yuge-fabric-farm-trunk-show-26-spring

■about YUGE FABRIC FARM

https://www.uniontokyo.jp/blogs/features/union-yuge-fabric-farm?srsltid=AfmBOooGARIQ0H0uUaR_7A2RK-4Mz0n5-mOvoYqzkTCzfLJg5i6Coww7

別注JKT_ EDITORIAL PHOTO

https://www.dropbox.com/scl/fo/ll0zvtb7vchypinq6bjyw/APjz1SFG90RvOqdYETTiWWo?rlkey=wn9mgqg5bsyuiowr1bnrxj58w&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/ll0zvtb7vchypinq6bjyw/APjz1SFG90RvOqdYETTiWWo?rlkey=wn9mgqg5bsyuiowr1bnrxj58w&dl=0)

別注JKT_PRODUCT PHOTO

https://www.dropbox.com/scl/fo/b5h3zvhvhbtfa1q9ilj0i/AKeoZmkLBpQXvxiTHbD0pV4?rlkey=wf383w1vehm87ppumq9wvinkx&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/b5h3zvhvhbtfa1q9ilj0i/AKeoZmkLBpQXvxiTHbD0pV4?rlkey=wf383w1vehm87ppumq9wvinkx&dl=0)

HANDMADE HAND_PRODUCT PHOTO

https://www.dropbox.com/scl/fo/1ap0xianihei1xjlae29h/ACiL0xJBdHE60v41SL9qPi8?rlkey=85d9s793o4g4f81ckyly9s6on&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/1ap0xianihei1xjlae29h/ACiL0xJBdHE60v41SL9qPi8?rlkey=85d9s793o4g4f81ckyly9s6on&dl=0)



▼本件に関するお問い合わせ▼ 株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

mag@tsi-holdings.com





▼商品に関するお問い合わせ▼

JACK INC. / UNION TOKYO

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-26-5-1F

TEL：03-6434-5510

https://www.uniontokyo.jp/

PR担当 白橋

TEL.080.4325.8915

sei1rou@jack.co.jp

