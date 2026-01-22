Flora Notis JILL STUART×Afternoon Tea春を纏うコレクション 桜と紅茶がマリアージュしたチェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンドの香りが登場

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案するFlora Notis JILL STUART(フローラノーティス ジルスチュアート)とのコラボレーションによる特別なコレクションを、2026年2月20日(金)より発売※いたします。

※フローラノーティスジルスチュアート店舗とフローラノーティスジルスチュアート公式オンラインショップおよびアフタヌーンティー・リビング一部店舗とアフタヌーンティー・リビング公式オンラインストア限定

本コレクションでは、ほんのり上気したようなときめきと高揚感をもたらす、Flora Notis JILL STUARTの「チェリーブロッサム」の香りと、20年以上愛され変わらない「アフタヌーンティーブレンド」の香り同士が美しく調和。心まで満たされる、上質なひとときを演出します。ラインアップには、ミニコスメの持ち運びに便利なカラビナ付きミニポーチや、収納力と取り出しやすさを追及した縦型ポーチなど、日常に寄り添うアイテムを展開。さらに、コラボレーションアイテムをご購入のお客様には、ノベルティ特典やオリジナルショッパーのプレゼントもご用意しております。爽やかな春風に、桜と紅茶がマリアージュしたチェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンドの香りとデザインをぜひこの機会にお楽しみください。

詳しくはこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-FloraNotis/

■商品一覧

●フローラノーティス ジルスチュアート チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド オードパルファン ローラーボール

持ち運びしやすいサイズで、いつでも香りを纏えるロールオンフレグランス。

優雅で穏やかな心地よい時間をもたらせてくれます。

10mL \3,300

●フローラノーティス ジルスチュアート チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド リペアヘアオイル

植物オイル※とフラワーエッセンスをブレンドする、2層タイプのヘアオイル。

陽だまりにきらめくツヤとうるおいを纏い、優雅で穏やかな香りに包まれた髪へ。

※植物由来成分を含むオイル

50ｍL \4,180

●フローラノーティス ジルスチュアート チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド ハンドクリーム

心地よいタッチで、肌にみずみずしいうるおいをあたえてくれるハンドクリーム。

優雅で穏やかな香りに癒されながら、手肌をケア。

30g \2,200

●フローラノーティス ジルスチュアート チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド ピロー&ルームミスト

夜のリラックスしたいときや香りを楽しみたいときに、シュッとひと吹きするだけで

チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンドの香りが贅沢に広がります。

80mL \3,520

●ハンドクリームチャーム

ミニコスメの持ち運びに便利なカラビナ付きのミニポーチ。

Flora Notisのハンドクリームがぴったりと収まるサイズです。

\2,640

●スクエアポーチ

コスメを取り出しやすく、中身も見渡しやすい自立する縦型タイプのポーチ。

内側は3つの仕切になっており、コンパクトながら実用性に優れたポーチです。

\3,300

※価格は全て税込み

■購入者限定ショッパー&ノベルティ

「チェリーブロッサム&アフタヌーンティーブレンド」コラボレーションアイテムを1点以上ご購入いただいたお客様に、コレクションデザインの限定ショッパーをプレゼントいたします。また、コラボレーション限定商品を含む4,400円(税込み)以上ご購入で、数量限定のノベルティもプレゼントいたします。ぜひチェックしてみてください。

※1会計につき、お一人様1つまで

※なくなり次第終了となります

●ノベルティ チェリーブロッサム オードパルファン 2.5ml

【対象】アフタヌーンティー・リビング店舗および公式オンラインストアでご購入の方

●ノベルティ フレグランスベースシート

【対象】フローラノーティス ジルスチュアート店舗および公式オラインショップでご購入の方

■Flora Notis JILL STUART

ラテン語で“花の本質”という意味をもつ『Flora Notis JILL STUART』は、ニューヨークを拠点に活躍するファッションデザイナー、ジル・スチュアートの愛する花々へのこだわりと想いが込められた、花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案するブランドです。厳選された70種＊あまりの花々のエッセンスを、こだわりの技術で贅沢に配合したアイテムを揃えました。

“花”に秘められた生命力と、つみたての花のようにフレッシュで贅沢な香りにより、心を豊かにし、その人のもつ美しさを引き出します。＊全商品総計において

公式オンラインショップ(https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/c/c20/)

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)