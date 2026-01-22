河合楽器製作所、Web マニュアルを WOVN.io で6言語対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、株式会社河合楽器製作所（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：河合 健太郎、以下河合楽器製作所）の Web マニュアルに導入され、日本語に加え6言語（公開済：英語、ドイツ語、フランス語、簡体字、今後公開予定：イタリア語、スペイン語）への対応が開始されました。取扱説明書の翻訳・更新作業を効率化しつつ、Web マニュアルを通じて海外ユーザーへ適切な情報を迅速に届けられる体制づくりを推進されます。

■取扱説明書の翻訳・更新作業を効率化し、ユーザー利便性も高める Web マニュアル化を推進

河合楽器製作所は、1927年の創業以来、アコースティックピアノや電子ピアノをはじめ、多様な鍵盤楽器を提供してきた世界有数の鍵盤楽器メーカーです。鍵盤楽器関連売上の海外比率は約80％にのぼり、同社のピアノは世界各国のホールや国際コンクールで使用されるなど、国際的に高い信頼を獲得しています。電子ピアノにおいても、鍵盤のタッチや音源技術へのこだわりが評価されており、海外市場でのさらなる需要拡大が期待されています。

河合楽器製作所では以前から、海外のユーザーに向けて電子ピアノの取扱説明書を複数言語に翻訳し、冊子および PDF 形式で提供してきました。しかし英語は社内の従業員に、英語以外の言語は都度外部の翻訳会社へ依頼する必要があり、主業務の妨げや費用の増大につながっていました。また、一度冊子を制作すると、その後はたとえ軽微な修正であっても各言語の原稿へ反映・印刷する作業が発生するため、更新にかかる時間や人的工数・翻訳費用が積み重なると同時に、在庫管理の負荷も生じていました。

こうした背景から、更新・翻訳作業・管理の効率化に加え、将来的には動画掲載や検索機能の導入など、Web マニュアルならではの利便性向上も視野に入れ、取扱説明書の Web 化を進められました。その中で、多言語対応の仕組みとして WOVN.io を採用したことで、多言語版の作成・更新を一元的かつリアルタイムに管理できるようになり、従来抱えていた翻訳・運用コストを半分以下に削減されています。なお、Web マニュアルの PDF 印刷も可能とすることで、冊子や PDF を希望するユーザーの声にも応えています。

■Web マニュアルの多言語化という新しい取り組みを安心して進められる、WOVN の強み

下記3点が WOVN.io 採用の決め手となりました。

- 非エンジニアでも直感的に翻訳修正を行える柔軟な操作性WOVN.io は、非エンジニアでも直感的に操作できる UI を備えています。翻訳済みの多言語サイトをブラウザ上で直接修正できる「ライブエディター」機能をはじめとした、運用効率を高める多様な機能を搭載しており、各国拠点の担当者が必要に応じて翻訳調整を行いやすく、運用負荷を軽減できる点を評価いただきました。- 専門用語を統一的に管理できる用語集機能WOVN.io は独自の AI 翻訳基盤『Maestro』を開発・提供しています。あらかじめ専門用語や固有名詞などの重要な用語の対訳を登録しておくことで、AI 翻訳においても誤訳や表現の揺れを防ぎながら効率的な運用が可能です。特に、曲名や音色名をはじめとする電子ピアノ特有の専門用語を一元的に管理でき、翻訳のブレを抑えられる点が導入の後押しとなりました。- 柔軟な導入方式と伴走型のサポート体制で安心して運用可能WOVN は、18,000以上の Web・アプリの多言語対応によって培ってきたノウハウにより、お客様の環境に合わせた最適な実装と運用をご提案しています。導入時・運用時に予期せぬ困りごとが発生した場合でも、お気軽にお問い合わせいただけるスムーズなサポートを提供している点も決め手となりました。

■導入サイトについて（ https://webmanual.kawai-global.com/emi-web/piano-docs/ ）

河合楽器製作所の電子ピアノ Web マニュアルを日本語から6言語（公開済：英語、ドイツ語、フランス語、簡体字、今後公開予定：イタリア語、スペイン語）に対応しています。

■今後の展望

河合楽器製作所では今回の新たな取り組みを起点に、Web マニュアルの対象製品や対応言語の拡大に加え、関連アプリの多言語化も見据えていらっしゃいます。世界中のユーザーに使いやすい情報を届けるべく、デジタル領域全体での多言語対応の強化を進めていかれます。

WOVN は、お客様の多言語サイト運用を効率化し、海外ユーザーの利便性を向上するパートナーとして、今後も多言語化ソリューションのさらなる開発・提供を続けてまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

