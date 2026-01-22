“マネジメントサクセス”の実現を支援するmento、EMConf JP 2026にプラチナスポンサーとして協賛・登壇します

株式会社mento

マネジメントサクセスプラットフォーム「mento」を提供する株式会社mento（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村憲仁、以下mento）は、2026年3月4日（水）に開催する「EMConf JP 2026」にプラチナスポンサーとして協賛し、CTOの松山勇輝が登壇いたします。（URL：https://2026.emconf.jp/(https://2026.emconf.jp/)）

2026年1月よりAI時代の管理職を支援する新サービス「mento マネジメントAI」の提供を開始したmentoは、引き続き管理職とチームを支援するプロダクト作りに取り組んでまいります。

■EMConf JP 2026とは

Engineering Management Conference Japan（EMConf JP）は、エンジニアリングマネジメントを実践する皆さんのためのカンファレンスです。

私たちの掲げるテーマは 「増幅」と「触媒」。

Engineering Manager（EM）たちが生み出す熱が、より大きく、より広がっていくようなイベントとなることを目指しています。

EMを目指すエンジニアからベテランEM・経営者に至るまでが一同に会すこの場で、ともに学び、悩みを分かち合い、お互いの心に火を灯しましょう！

■CTO松山勇輝からのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48788/table/72_1_a920625c14a4ed16770b5d7eeb2063bf.jpg?v=202601221121 ]

株式会社mento CTO 松山勇輝

2014年、株式会社リクルートホールディングス入社。エンジニアとして大規模システムの開発から新規事業の立ち上げ、旅行系プロダクトの会員基盤システムの構築プロジェクトを牽引。

2019年に株式会社mentoへCTOとして参画し、プロダクトの立ち上げから事業グロースまでプロダクト開発を中心にリード。2025年には、AIによってマネジメントの構造を変える「マネジメントサクセスプラットフォーム」の立ち上げを牽引。技術による経営変革への貢献が評価され、「Startup CTO of the Year 2025」にてグランプリを受賞。

「mentoはこれまで、コーチングを通じて数多くのリーダーの挑戦を支えてきました。私たちは今、その知見をさらに進化させ、AIによってマネジメントの構造そのものをアップデートする『マネジメントサクセス』という新たな概念の構築に挑んでいます。

組織の成長と個人の幸福の間に立つエンジニアリングマネージャー（EM）は、複雑な葛藤の中で孤独な決断を迫られることも少なくありません。だからこそ、コミュニティの力でその営みを支援し、エンパワーメントしていくEMconfの理念は、私たちが技術の力で実現しようとしている世界観と深く共鳴するものです。

今回、プラチナスポンサーとして本カンファレンスを応援できることを大変光栄に思います。参加者の皆様と共に、これからのエンジニアリングマネジメントの未来について議論を深められることを楽しみにしています」

※「mento マネジメントAI」提供開始プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000048788.html

■マネジメントサクセスプラットフォーム「mento」について

mentoは、ミドルマネジメントにおける課題を解決する「マネジメントサクセス」プラットフォームです。 管理職の行動変容に強みを持つ「マネジメントコーチ」と、マネジメントの課題解決に特化し開発された「マネジメントAI」により、中間管理職にまつわる悩みを統合的に解決し、企業のマネジメント変革を実現します。 https://mento.co.jp/

■株式会社mentoについて

「夢中をふつうにする」

情報があふれ、無数の「正解」が手に入るこの時代だからこそ、人が自分らしく夢中に生きることをふつうにしたい。 私たちは世の中を人間のこころから変えていく挑戦を進めていきます。

【会社概要】

会社名：株式会社mento（メント）

所在地：東京都港区三田3-9-11 日本生命三田ビル2階

代表取締役：木村 憲仁

設立日：2018年2月

事業内容：

マネジメントサクセスプラットフォーム「mento」の開発・運営 https://mento.jp/

個人向けコーチングサービス「mento」の開発・運営 https://i.mento.jp/

コーポレートサイト： https://mento.co.jp/(https://mento.co.jp/)

＜本件に関するお問い合わせ窓口＞

株式会社mento広報担当：坪井・横山

アドレス：press@mento.co.jp