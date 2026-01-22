2026年2月4日（水）ウェビナー開催のお知らせ『AI × Creativeにおいて人間は不要なのか？ ─ AI Creative Studioが実践する、人とAIの制作プロセス』

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年2月4日（水）、『AI × Creativeにおいて人間は不要なのか？ ─ AI Creative Studioが実践する、人とAIの制作プロセス』をテーマにウェビナーを開催します。

生成AIは、映像やビジュアル制作の生産性を大きく押し上げました。誰もが速く、それなりに整った表現を生み出せる時代です。

しかし、企業やブランドの意思決定が難しくなっているのも事実。「何を良しとするか」「どこまでが許容ラインか」。 クオリティの判断基準と責任の所在が、プロセスの中で見えにくくなっているからです。

本ウェビナーでは、amana AI architects（A3）が手がけたVISION MOVIEの制作プロセスを題材に、AIの出力に違和感が生じる工程、ブランドとして看過できないズレを人がどう見極めたかを解説。

さらに、一つのコアビジュアルから複数チャネルへ展開する「image to multichannel（i2m）」の事例を通じて、制作プロセスに「人の判断」をどう組み込むか、その実践的な視点をお届けします。

スピーカー

石丸 将太

株式会社アマナ／Producer

2007年ピラミッドフィルムでキャリアをスタート。2026年アマナ入社。2024年からAIを取り入れた制作プロデュースを始める。2025 JAC AWARD ベストプラクティス部門グランプリ プロデューサー部門ファイナリスト。強く美しいビジュアルで世の中に発信してくプロデュースを心掛けています。

高橋 みずき

株式会社アマナ／Planner｜Producer

制作会社での営業としてキャリアをスタート。印刷会社へ転身後は大手メーカーのプロモーションプランニングを担当。アマナでは飲料・食品・アパレル・通信・流通・医療など幅広い業種において、コミュニケーション戦略策定・ブランド開発を担当する。2025年11月、新設されたAI専門組織「A3｜amana Al Architects」のメンバーとして活動。

こんな方におすすめ- 企業のクリエイティブ部門に所属している方- ブランドマネージャーなどブランディングに関わる方- 広告代理店のクリエイティブ部門に所属している方開催概要

日時：2026年2月4日（水）12:00～12:50

定員：200名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/3LKtB1p

問合せ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail event@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）520名 ※2026年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/