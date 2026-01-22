日本を代表する先進企業の「システムズエンジニアリング／MBSE」事例から学ぶシンポジウムを開催

イノベーティブ・デザインLLC

イノベーティブ・デザインLLC（本社：東京都品川区、CEO：石橋 金徳、以下 当社）は、2026年2月に「システムズエンジニアリング/Model-Basedシステムズエンジニアリング シンポジウム2026 領域横断・迅速果断」をオンライン（12日・19日、見逃し配信あり）および対面イベント（26日、東京・品川）で開催します。

本シンポジウムでは、過去9回にわたって、大規模かつ複雑な新規事業立ち上げやシステム開発において、領域横断で全体を検討・デザインし、迅速に的確な意思決定を行い、多くの関係者を動かしてプロジェクトを推進するアプローチや工夫について、講演やパネルディスカッションを行ってまいりました。節目となる第10回の今回は、先駆的な取り組みを行うモビリティ業界、急速に進化を進めている防衛業界、新たな産業創出に取り組む組織などからゲストをお招きします。

「システムズエンジニアリング/Model-Basedシステムズエンジニアリング シンポジウム2026 領域横断・迅速果断」（SE/MBSEシンポジウム2026 領域横断・迅速果断）

シンポジウムウェブサイト： https://www.event-forum.jp/sembse2026/(https://www.event-forum.jp/sembse2025/)

【開催背景】

近年グローバルな流れとして、自動運転技術やIoT、AI、XaaSなど、新しいテクノロジーやサービスの台頭、取り巻く環境の劇的な変化によって、複数の領域が複雑に関連し合うシステムを構想、実現するためのアプローチが必要とされています。そのようなニーズを反映して、前回開催時も幅広い業界から240社・組織、1,200名以上もの方に本シンポジウムにご登録頂きました。

本シンポジウムでは、「システムズアプローチ」「システムズエンジニアリング」「Model-Basedシステムズエンジニアリング（MBSE）」において、先駆的な取り組みを行う国内企業・プロジェクトからゲストをお招きし、実践者の生の声や現場のリアルな様子をお伝えするべく、参加者との双方向形式のパネルディスカッションや質疑応答等を行います。さらに、ゲストと参加者の双方向のやり取りに留まらず、ゲストと参加者、そして参加者同士の交流を実現し、一般的な講演会とは一線を画す学びと刺激の場を提供します。先駆的な実践者から直接、経験に基づく事例を共有することで、日本国内のシステムズエンジニアリング、MBSE実践者コミュニティを形成し、活性化していくことを目指します。

【講演内容・対象者】

本シンポジウムの各プログラムは、いずれもシステムズアプローチ、システムズエンジニアリング（SE）を共通の思考基盤としており、実務での応用や工夫に関して具体的な参考となります。また、昨今さらに注目を集めている Model-Basedシステムズエンジニアリング（MBSE）による領域横断の検討と意思決定の効率化・高度化についても事例を学び、新たなヒントを得ていただく機会となります。SE/MBSEというキーワードに依らず、大規模で複雑な新規事業立ち上げやシステム開発における実務リーダー層やマネジメント層、プロジェクトの決裁や判断を行う経営層の方々にも有益な内容です。

【開催概要】

■開催日時： 2026年2月12日（木）9:30～12:00、2月19日（木）9:30～12:00、2026年2月26日（木）10:00～17:45（その後レセプション）

■イベント構成： オンラインイベント2日、対面イベント1日、オンデマンド動画

■参加費： 無料（対面イベントレセプション参加のみ税込1,000円）

■ウェブサイト（プログラム及び参加登録）： https://www.event-forum.jp/sembse2026/

■参加登録締切： 2026年2月2日（月）18:00（これ以降は、対面イベント以外の一部プログラムのみ追加登録を受け付ける可能性がございます。）

【イベント別概要】

■オンデマンド動画

日時： 2025年12月15日（月）～2026年3月31日（火）

場所： オンライン

■オンラインイベント

日時： 2026年2月12日（木）9:30～12:00 及び 2026年2月19日（木）9:30～12:00

場所： オンライン（見逃し配信あり）

■対面イベント

日時： 2026年2月26日（木）10:00～17:45、18:00～レセプション（9:30開場）

場所： 東京コンファレンスセンター・品川

人数制限： あり、参加希望者多数の場合は抽選

【ゲスト登壇者 及び プログラムタイトル】

■「モビリティ産業における実践的なSE, MBSEの知見、これからの展望」

トヨタ自動車株式会社 先進スペースモビリティ企画部 システム推進室 兼 先進モビリティシステム開発部 システム＆サービス基盤開発室 主幹、システムズエンジニアリング/Model-Based システムズエンジニアリング テクニカルドライバー 丹羽 淳 様

トヨタ自動車株式会社 先進モビリティシステム開発部 システム＆サービス基盤開発室 主査 高島 享 様

本田技研工業株式会社 四輪開発本部 開発改革統括部 開発プロセス改革部 開発プロセス課

課長 チーフエンジニア 飛鷹 征志 様

本田技研工業株式会社 四輪開発本部 完成車開発統括部 車両開発三部 ダイナミック性能先行開発課

チーフエンジニア 喜多村 淳吾 様

■「防衛産業における大規模プロジェクトの加速とSE, MBSEへの関心の高まりと今後への期待」

日本電気株式会社 ディフェンスソリューション統括部 第二特定ソリューショングループ

ディレクター 阿部 祐一 様

三菱重工業株式会社 総合研究所 ファクトリーイノベーションセンター SE・DX開発室

主席研究員 森野 裕行 様

三菱電機株式会社 防衛・宇宙ソリューション事業部 ビジネスデベロップメント部 第一課

課長 伊藤 聡宏 様

■「日本におけるシステムズエンジニアリングとシステム人材への期待 ―国際競争と協調、産業振興の鍵として―」

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 委員長/教授 白坂 成功 様

■「浮体式洋上風力発電：新たに興る巨大インフラ産業のシステムをデザインする ―エネルギー安全保障、国際的協力・競争、産業化―」

浮体式洋上風力技術研究組合 国際連携部 部長 猪狩 元嗣 様

■「SE, MBSE超実践編 ―大規模システム開発の現場で実際に行われている検討やアプローチ方法―」

イノベーティブ・デザインLLC 創業者/CEO 石橋 金徳、イノベーティブ・デザインLLC Director 原 好政

【協賛・主催・運営】

■ゴールド協賛： アイコクアルファ株式会社、株式会社IDAJ、アンシス・ジャパン株式会社、SCSK株式会社、サイバネットMBSE株式会社、株式会社図研、SOLIZE Ureka Technology株式会社、株式会社電通総研、パナソニック システムデザイン株式会社、株式会社日立産業制御ソリューションズ、プログレス・テクノロジーズ株式会社

■シルバー協賛： ガイオ・テクノロジー株式会社、T LEAD SCIENCES 株式会社

■主催： イノベーティブ・デザインLLC

■運営事務局： 株式会社大塚ビジネスサービス

【イノベーティブ・デザインLLCについて】

当社は、システムズアプローチによるコンサルティングで国内をリードするシステムデザインファームです。システムズエンジニアリング、Model-Basedシステムズエンジニアリング(MBSE)の応用により様々な「システム」のデザイン、開発、社会実装における支援、コンサルティング、トレーニングにおいて、日本国内トップクラスの実績を持っています。顧客企業は自動車、電機、情報処理、船舶、重工業、航空宇宙、製薬といった高度な技術系企業を中心にサービス提供企業まで多岐にわたります。支援内容は新規事業開発、複数企業連携による新サービス開発、新製品開発など幅広く手掛けており、製品やサービスだけでなく、事業やオペレーションなど、コトとモノが複雑に関係し合うあらゆる対象を「システム」として捉え、全体俯瞰的かつ系統的に分析、デザイン、具現化、検証、妥当性の確認などを実践しています。

会社ウェブサイト： https://innovative-design.jp/

【シンポジウムおよび本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

イノベーティブ・デザインLLC シンポジウム事務局

Tel：03-6712-8606（代表電話、平日9時～18時）

E-Mail：symposium@innovative-design.jp