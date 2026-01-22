業務用冷凍パンサイト「パンフォーユーBiz」、カレーパンの取り扱い数で業界トップクラスに

株式会社パンフォーユー

株式会社パンフォーユー（本社：群馬県桐生市、代表取締役：矢野 健太）が運営する、地域のパン屋さんと全国の事業者をつなぐ業務用冷凍パン卸・OEMプラットフォーム「パンフォーユーBiz（https://oem.panforyou.com/）」は、サービス内で提供可能なカレーパンの取り扱い種類数が業界最多 No.1（※自社調べ）となったことをお知らせいたします。

※「カレーパン取り扱い種類数 No.1」：

2025年12月時点、当社調べ。国内主要業務用冷凍パンECサイト・卸サービス5社の公式Webサイトに掲載されている「カレーパン」該当商品の種類数を比較。

外食・中食・小売業界では、人手不足や調理工程削減といった課題が深刻化する一方で、売場やメニューの差別化につながる商品へのニーズが高まっています。

こうした背景のもと「パンフォーユーBiz」では、全国のベーカリーが実際に製造・揚げたカレーパンを冷凍で出荷する業務用ラインナップの強化を進めてきました。

■ カレーパン強化の背景

カレーパンは高い人気を誇る定番商品である一方、

- 仕込み工程が多い- 揚げ作業に人手と時間がかかる- 品質を安定させにくい

といった理由から、業務利用では導入のハードルが高い商品でもあります。

「パンフォーユーBiz」では、こうした課題に対し、全国のベーカリーが製造・揚げた状態のカレーパンを冷凍で出荷する仕組みを構築。提供現場では解凍・温めのみで安定した提供を可能にしてきました。

その結果、味わい・サイズ・価格帯の異なるカレーパンを幅広く取り揃え、業界有数のカレーパンラインナップを構築しています。

■ 「パンフォーユーBiz」業務用カレーパンの特長- ベーカリーが製造を担う商品全国のベーカリーが実際に製造・揚げたカレーパンを業務用として展開- 独自の冷凍・品質保持技術パンフォーユー独自の冷凍・品質保持技術により、揚げたての状態を保ったまま冷凍。自然解凍はもちろん、トースター等でのリベイクにも対応しており、解凍・リベイクするだけで、「サクッ」「ふわっ」とした食感と、カレーの香り立ちを高いレベルで再現します。専門的な調理技術がなくても、誰でも安定したクオリティで提供可能です。- 簡単な提供オペレーション揚げ済み商品のため、仕込みや調理工程の負担を大幅に軽減- 多様な業態で活用可能外食店、ホテル、売店、サービスエリア、期間限定イベントなどで導入実績あり- 売場・メニューの差別化に貢献定番から個性のある商品まで揃い、フェアや企画展開にも対応日本各地のカレーパンを集めた、期間限定パン催事コーナー

■ 新商品のカレーパンも続々登場

さらに、パンフォーユーBizでは新商品のカレーパンが続々とラインナップに加わっています。

地域ベーカリーならではの個性が光る、注目の2商品をご紹介します。

Le・Depart（ル・デパール：宮城県気仙沼市）／ビーフカレーパン

外はカリッと香ばしく、中にはたっぷりのビーフカレーを包み込んだ一品。フルーティーな甘みの中にスパイスの余韻が広がり、何度でも食べたくなる満足感のある味わいです。

Bakery KAWAI（ベーカリーカワイ：愛知県江南市）／焼きカレーパン

ごろっとしたお肉が入った、辛さ控えめのカレーパン。揚げずに焼き上げているため、軽やかでさっぱりとした食べ心地が特長です。

なお、パンフォーユーBizでは、今回ご紹介した商品以外にも多様なカレーパンを取り扱っています。

一覧はこちら(https://oem.panforyou.com/collections/%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%B3)

■ 今後の展開

今後も「パンフォーユーBiz」では、カレーパンをはじめとした業務用冷凍パンの品揃えを拡充し、人手不足やメニュー開発負担といった現場課題の解決に取り組んでまいります。

また、ベーカリーが手がける多様なパンを業務用として全国に届けることで、パンづくりの価値がより広く活用される流通の仕組みを目指していきます。

【株式会社パンフォーユー代表取締役・矢野健太 コメント】

カレーパンは、多くの方に親しまれている定番商品でありながら、具材や食感、ボリューム感などによって、さまざまな楽しみ方ができるパンだと感じています。

パンフォーユーBizを通じて、全国の事業者様それぞれの売場やシーンに合わせて、いろいろな種類のパン、そして多彩なカレーパンを楽しんでいただきたいと考えています。

私たちは単に商品を届けるだけでなく、「今日はどのカレーパンを選ぼうか」といった選ぶ楽しさや、食べ比べるワクワク感を、事業者様と一緒に提供していきたい。

これからも、地域のベーカリーが手がけるパンを通じて、売場づくりや企画の幅を広げるお手伝いをしていきます。

■パンフォーユーBizとは

パンを売りたい事業者とパン屋さんをあらゆる形でつなぐプラットフォームで、2020年7月のサービス開始以降、展開商品数は400種類以上、取引企業数は100社以上です。ギフトサイト・EC・スーパーマーケット・飲食店・食品メーカー・イベントなど、様々なチャネルのニーズに合わせて、独自の冷凍技術とネットワークを活用し、商品選定・仕入れ管理・物流手配・店舗展開やアイデア商品の実現など、多様化する“パンビジネス”を包括的に支援します。

●会社概要株式会社パンフォーユー

地域のパン屋さんが抱える運営や販路拡大などのあらゆる課題を、独自の冷凍技術とDXによって解決するスタートアップ企業です。「新しいパン経済圏を作り、地域経済に貢献する」をミッションに、”冷凍×IT”でパン屋さんと消費者をつなげる様々なプラットフォームサービスを提供しています。



社名：株式会社パンフォーユー

URL：https://panforyou.jp/

所在地：本社 群馬県桐生市本町五丁目368番9号

設立日：2017年1月17日

資本金：100,000,000円

代表者：代表取締役 矢野 健太

企業ビジョン：魅力ある仕事を地方にも

事業ミッション：地域パン屋のプラットフォームとして、地域経済に貢献し、新しいパン経済圏をつくる。

事業内容：

・事業者向けのパンプラットフォーム「パンフォーユーBiz」の企画・運営

https://panforyou.jp/biz

・業務用冷凍パン専門サイトの企画・運営

https://oem.panforyou.com/