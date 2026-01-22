【バレンタインは「うんこミュージアム OKINAWA」で！】『ハッピーうんこバレンタイン2026』を1月22日（木）より開催

株式会社カヤック

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔、東証グロース：3904、以下「面白法人カヤック」）は、株式会社たのしいミュージアム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林将）と共同で事業を展開する体験型エンターテインメント施設「うんこミュージアム OKINAWA(https://unkomuseum.com/okinawa/)」にて、初となるバレンタインキャンペーン『ハッピーうんこバレンタイン2026』を、2026年1月22日（木）から2月27日（金）まで実施します。なお、本キャンペーンは「うんこミュージアム TOKYO(https://unkomuseum.com/tokyo/)」「うんこミュージアム NAGOYA(https://unkomuseum.com/nagoya/)」でも同時開催いたします。

本キャンペーンは、バレンタインのシーズンに、大切な人と一緒に“うんこカワイイ”世界で特別な思い出を作っていただきたいという想いで企画しました。

第一弾として、1月22日（木）より、バレンタイン限定デザインのステッカーを配布するほか、「うんこミュージアム」公式YouTube(https://youtube.com/shorts/2XrCwVwdtz0?feature=share)にて『ハッピーうんこバレンタイン2026』の楽しみ方を紹介するPR動画を公開します。

さらに第二弾として、2月13日（金）から2月15日（日）まで、「うんこミュージアム」公式X(https://x.com/unko_museum)にて「うんこミュージアム OKINAWA」をはじめとした各店舗の招待券や、人気キャラクター「うんこ動物」のぬいぐるみが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

屋内型施設である「うんこミュージアム」は、寒さや天候を気にせずに楽しめる点も特長です 。友人同士やカップル、家族など幅広い層に向けて、バレンタインシーズンの新たな過ごし方を提案します。

キャンペーン概要

大切な人と楽しむ「うんこミュージアム」バレンタインのPR動画を公開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14685/table/906_1_4e952204220415bd15a9ef5e8a2d9a7c.jpg?v=202601220121 ]

1月22日（木）より、「うんこミュージアム」公式YouTubeにてPR動画を公開しました。

動画では、友人同士やカップルでの楽しみ方を提案。 “うんこカワイイ”世界で写真を撮ったり、推しの「うんこ動物」を見つけて体験を楽しむ様子など、館内のフォトスポットや体験型コンテンツを通じてハッピーなバレンタインを過ごせる様子を紹介しています。

公式YouTube：https://youtube.com/shorts/2XrCwVwdtz0?feature=share(https://youtube.com/shorts/2XrCwVwdtz0?feature=share)

ハートがカワイイ！バレンタイン限定ステッカーをプレゼント

1月22日（木）～2月27日（金）の期間中、「うんこミュージアム OKINAWA」をはじめ各店舗にてバレンタイン限定デザインのステッカーを配布します。

・TOKYO／NAGOYA：ご入場のお客様全員に配布

・OKINAWA：併設ショップにて商品をご購入された方に配布

※数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

公式Xでペアチケット＆「うんこ動物」ぬいぐるみが当たるキャンペーン

2月13日(金)～2月15日 (日)の期間中、「うんこミュージアム」公式Xアカウント(@unko_museum)(https://x.com/unko_museum)にて、抽選でペアチケットなどが当たるキャンペーンを実施します。

【期間】

2026年2月13日(金)～2026年2月15日 (日)23:59まで

【景品】

「うんこミュージアム」ペアチケット：22組44名様

※TOKYO／NAGOYA／OKINAWAから希望店舗を選択可能

<Wチャンス>

推しの「うんこ動物」投票に参加した方の中から抽選で2名様に、うんこ動物ぬいぐるみをプレゼント

【応募方法】

１. 「うんこミュージアム」公式Xアカウント(@unko_museum)をフォロー

２. キャンペーン対象ポストをリポストまたは引用ポスト

※詳細は2月13日（金）0:00投稿のキャンペーンポストをご確認ください。

大好きな人との仲を深める体験型コンテンツ（一部紹介）

公式X：https://x.com/unko_museum

館内には、「ウンコ・ボルケーノ」や「うん語ネオン」など、写真撮影や体験を通じて一緒に楽しめるコンテンツが多数用意されています。2人で同時に体験できる展示や、空間全体が連動する演出など、コミュニケーションが自然と生まれる仕掛けが特長です。

※展示内容は店舗により一部異なります。

１.ウンコ・ボルケーノ

「ウンコ・ボルケーノ」は、世界中のうんこエネルギーを蓄える巨大な火山です。定期的にカウントダウンが始まり、0になるとたくさんのうんこが勢いよく噴火！会場中が一体となるイベントで、大好きな人と距離が縮まるかも？

２.うん語ネオン

うんこミュージアムの中で一番人気のフォトスポット！さまざまな言語の「うんこ」がネオンサインとして飾られています。お気に入りのポーズで写真撮影をお楽しみください。

３.愛のうんこルーム

カラフルな便器に座って、互いの愛を確かめ合うお部屋です。大好きな人へ、うんこよりも大きい愛の気持ちを伝えましょう。うんこ動物と一緒なら、あなたの背中を押してくれるはず。

４.フライングうんこ

パステルカラーのうんこが大量に飛び交うフォトスポットです。お揃いのポーズでうんこカワイイ写真を撮りましょう。

５.Hop! Step! Jumpoo!

地面に映し出されたカラフルなうんこたちを追いかけ、思いきり踏んでいきましょう。

童心に帰って思いきり楽しんで、大好きな人との距離をもっと縮めましょう。

６.プリっとプリンセス

この空間では、誰もがうんこの世界のプリンセスになれます。うんこのエレガントなケーキや華やかな装飾が用意されているので、うんこ動物とみんなで一緒にお茶会をしたくなること間違いなし。

７.無限うんこ

三角形の筐体を覗き込むと、まるで万華鏡のように、うんことあなたが増えていきます。

２人で覗き込んで写真を撮ると、大好きな人とうんこがたくさん広がって幸せな気分になります。

推しの「うんこ動物」と過ごすバレンタイン

「うんこ動物」は、「うんこミュージアム」で誕生したオリジナルキャラクターです。コロンとした3段の体に、ふさふさの毛並みとモフモフのシッポを持つ、なんともキュートな存在。全12種類の個性豊かな新種の生き物で、PR動画にも出演しています。お気に入りの「推し」を見つけることで、館内体験をより楽しむことができます。

うんこ動物ぬいぐるみ（全12種）

価格：2,200円(税込)

※「キング」と「こむぎ」のみサイズが異なります。

キング：\3,000(税込)/こむぎ：\2,000(税込)

うんこ動物たちのぬいぐるみです。ぜひあなた のおうちにお迎えして、なでたり、抱きしめたり、可愛がってあげましょう。

うんこ動物ぬいぐるみチャーム（全12種）

価格：1,200円(税込)

うんこ動物たちのぬいぐるみチャームです。リュックなどにつけて、一緒にお出かけを楽しみましょう。

「うんこミュージアム OKINAWA」概要

「うんこが世界を可愛くする。」をコンセプトに、累計来場者数250万人を超える人気施設「うんこミュージアム」は、東京・お台場と名古屋に常設店舗を展開しています。「うんこミュージアム OKINAWA」は、全国で3番目となる常設店舗です。

沖縄の青い海と空をイメージした「うんこの楽園」をテーマに、子どもから大人まで国内外の来場者が言葉を超えて楽しめる、最高にご機嫌な“ウンターテインメント”体験をお届けします。屋内型施設のため、季節や天候を問わずに楽しめるのもポイントです。

さらに、うんこミュージアム史上初となる沖縄県民を対象とした特別割引「県民割」（入場料金20％オフ）も実施しています。

■名称：うんこミュージアム OKINAWA

■所在地：沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 イオンモール沖縄ライカム 5階

■営業時間：10:00～21:00（最終入場 20:00）

■定休日：施設に準ずる

■入場方法：事前予約および当日券のチケット制（※当日券には限りがございます）

■入場料金：日によって料金が変動いたします。料金詳細は公式サイトをご確認ください。

■公式サイト ：https://unkomuseum.com/okinawa/

■公式X ：https://x.com/unkomuseum_oknw

■公式Instagram ：https://www.instagram.com/unkomuseum_oknw/

■運営会社：株式会社カヤック

※「うんこミュージアム」は、株式会社カヤックと株式会社たのしいミュージアムの共同事業です。

株式会社カヤック 概要

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。愛称は「面白法人カヤック」。

設立 ：2005年1月21日

代表者 ：代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地 ：神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容 ：日本的面白コンテンツ事業

URL ：https://www.kayac.com/

株式会社たのしいミュージアム 概要

“みんなたのしい、みんなあつまる“をステートメントに、リアルエンタメの企画・プロデュース・運営を行っています。代表作は「うんこミュージアム」です。

大人も子供も、言葉も、国籍も関係なく、誰もが子どもの時のように無邪気にはしゃげる「たのしい」をカタチにする、唯一無二のプロデュースカンパニーです。

設立 ：2022年1月14日

代表者 ：小林将

所在地 ：東京都渋谷区東二丁目17-9 JP-BASE渋谷7階

事業内容 ：みんなたのしいコンテンツづくり

URL ：https://tmuseum.co.jp/