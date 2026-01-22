侍ジャパン、連覇への総仕上げ『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026』チケットリセールサービス1月22日よりスタート

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードやチケットリセールサービスを開発、運営している株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus、本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗、以下VOLZ）は、2026年2月22日（日）、23日（月・祝）にひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催される福岡ソフトバンクホークス戦および2026年2月27日（金）、28日（日）にバンテリンドーム ナゴヤで開催される中日ドラゴンズ戦において、チケット不正転売抑止のため、『チケプラTrade』のシステムを活用しチケットリセールを実施します。

（URL：https://tixplus.jp/feature/samurai-japan/）

■ 連覇へ向けた最終決戦！侍ジャパン、宮崎・名古屋から世界一への進撃開始！

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026

2026年3月のWBC開幕を目前に控え、侍ジャパンが国内最後の実戦へと挑みます。「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」は、まさに“世界連覇”という至高の目標に向けた最終調整の場であり、選手たちの誇りと魂がぶつかり合う、本大会への最終カウントダウンです。宮崎、そして名古屋で開催されるこの4試合は、最強の布陣で挑む侍ジャパンがチームの結束を固め、世界へ向けてその牙を研ぐ極めて重要なシリーズとなります。

大会連覇という大きな期待を背負い、日の丸を胸に戦う選手たちが、ホームの大歓声を受けて繰り広げる究極のプレー。一球一打に込められた勝利への執念と、スタジアム全体が一つになるあの感動を肌で感じられる、WBC本大会前最後のチャンスです。世界最高の舞台へ向けて加速する侍ジャパンの勇姿を、ぜひ日本国内でその目に焼き付け、共に熱い声援を送りましょう。

【ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026概要】

大会名 ： ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎

開催期間： 2026年2月22日（日）、23日（月・祝）

開催球場： ひなたサンマリンスタジアム宮崎

主催 ： 一般社団法人日本野球機構／株式会社NPB エンタープライズ

公式HP ： https://www.japan-baseball.jp/jp/games/miyazaki2026/

大会名 ： ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

開催期間： 2026年2月27日（金）、28日（土）

開催球場： バンテリンドーム ナゴヤ

主催 ： 一般社団法人日本野球機構／株式会社NPB エンタープライズ

公式HP ： https://www.japan-baseball.jp/jp/games/nagoya2026/

▼チケットトレード実施期間

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026チケット二次流通特設ページ

URL ： https://tixplus.jp/feature/samurai-japan/

出品・申込開始：

＜ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎＞

2026年1月22日(木) 10:00～2026年2月17日（火）23:59まで

＜ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋＞

2026年1月22日(木) 10:00～2026年2月21日（土）23:59まで

＜対象チケット＞

・宮崎（2/22・23）、名古屋（2/27・28）全4試合

・各プレイガイドにて購入されたコンビニ発券の紙チケットが対象

＜取引価格＞

チケット販売定価と同価格での二次流通 （1次販売時と同じ価格で出品、購入となります）

価格情報：

https://www.japan-baseball.jp/jp/games/miyazaki2026/ticket.html

https://www.japan-baseball.jp/jp/games/nagoya2026/ticket.html

なお、システム利用料として出品者には出品手数料、購入者には購入手数料が別途かかります。

■チケプラ Trade

チケプラTradeは、M-upホールディングスのグループ企業である株式会社チケットプラス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)が運営する、チケットを定価で二次流通するサービスで、「譲りたい方」と「行きたい方」が安心して取引ができる仕組みで、主催者公認でチケットリセールが可能となります。チケット代金・チケットの受け渡しは、チケプラがすべて代行し出品者と購入者間で直接の取引はございません。チケット代金は定価での取引となり、成立時は別途トレードシステム手数料が必要となります。スポーツ関連チケットについては、購入者の年齢や時期に応じた細かな価格設定、シーズンシートといったスポーツ特有の概念があるため、スポーツ領域での事業を展開するVOLZが運営しています。

チケットご購入後、感染症等によりご来場をお控えになるお客様や、急な都合によりご来場が出来なくなったお客様は、「チケプラTrade」をご利用ください。

■株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ(旧:株式会社Tixplus)は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。 現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。 VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。

会 社 名 ： 株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的とした

アプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営

URL ： https://volz.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社VOLZ 広報担当

E-mail: press@volz.co.jp