UMITO Partners × グリーンコープ 海と漁業のサステナビリティを高めるパートナーシップを締結

株式会社UMITO Partners

「ウミとヒトの関係を、ポジティブにつなぎ直す」をパーパスに、海のネイチャーポジティブを推進する株式会社UMITO Partners（本社：東京都中央区、代表取締役：村上春二）と、生活者主体の流通を通じて持続可能な社会づくりに取り組んできたグリーンコープ生活協同組合連合会（本部：福岡県福岡市、会長：日高容子）は、このたび、水産品の流通を通じて海と漁業のサステナビリティを高めることを目的としたパートナーシップを締結しました。第一弾として、Ｇｒｅｅｎぷらす2月号（2026年）にて「岡山県邑久町のMSC認証牡蠣」の販売を開始します。

コラボレーションの背景と目的

海の環境や水産資源にはさまざまな課題がありますが、日常生活の中でそれらを実感し、行動につなげる機会は多くありません。

グリーンコープは、1988年に九州・山口の25の生協によって結成され、現在は西日本を中心に43万人の組合員をもつ、地域生協の連合体です。組合員主体の安全で環境にも配慮した商品作りや産直品の扱いをはじめ、生活困窮者支援や子どもの居場所づくり、自然エネルギーによる発電所の建設など、暮らしにまつわるさまざまな課題と向き合いながら持続可能な社会づくりに取り組んでいます。

その中でグリーンコープとUMITO Partnersは、2022年末頃より、海と漁業のサステナビリティに取り組む水産現場の紹介や視察を行い、「海を守る取り組みにつながる水産品を、生活者が選んで購入できる仕組み」について検討してきました。

本パートナーシップでは、たべることをきっかけに、海や漁業の現状、そして漁業者の取り組みを知り、応援できるシーフードの継続的な紹介と情報発信に取り組んでいきます。消費者一人ひとりの選択が、サステナブルな漁業を支える循環につながることを目指します。

商品概要

第一弾として紹介するのは、2019年に国際エコラベルであるMSC認証を取得した、岡山県邑久町の牡蠣です。

グリーンコープ会員様向け商品情報

商品名：岡山県虫明産蒸しかき珠せいろ（MSC認証）

価格：2,761円（税込み価格 2,981.88円）

規格：500g

商品説明：

新登場！MSC認証を取得した環境にやさしい蒸し牡蠣

解凍してそのままお召し上がりいただけます。蒸しているので身が縮まず、ジューシーな食感と濃厚な味が楽しめます。

販売期間：2026年1月19日～

お届け期間：2026年2月9日～

販売ページ：ＧＲＥＥＮぷらす02月号

※売り切れ次第販売終了となる可能性がございます。ご了承ください。

邑久町のサステナブルなカキ漁とMSC認証の取得

瀬戸内海に面する小さな町・邑久町は、昔からカキ養殖で有名な漁場でしたが、近年カキの消費量の減少や後継者不足の課題を抱えていました。そこで、カキの加工・販売を手掛けるマルト水産、牡蠣の生産を行う邑久町漁協とUMITO Partnersが連携し、国際エコラベルであるMSC漁業認証を取得し強みにしようと、2019年に漁業改善プロジェクトをスタートさせました。

UMITO Partnersは、MSC漁業認証の予備審査の結果をもとに、底生生物や水質のモニタリング調査、スナメリやアカウミガメに遭遇した際の記録管理の方法など、専門的なアドバイスを行い、準備を実施。通常18ヶ月かかるところをわずか7ヶ月という短期間で、同年12月にカキの垂下式漁業において、世界で初めてMSC漁業認証の取得を実現しました。

その後も漁業者主体でモニタリングと改善を継続し、2025年6月にはすべての審査項目で基準を上回り「条件なし」での認証更新が認められました。これは日本国内でも極めて稀な成果です。

UMITO Partnersでは、継続して、認証取得後の継続的な監査支援とUMITO SEAFOODブランドを通じた流通支援に取り組んでいます。

＜参考資料＞

生産者のSTORY

■【岡山邑久かきMSC認証取得のSTORY】世界初、牡蠣の垂下式漁「MSC漁業認証」の舞台裏。異例の早さで認証取得を実現した邑久町漁協の「海を守り、地域を発展させる漁業」とは

https://umitopartners.com/stories/msc-okayama/

■岡山県邑久町カキプロジェクト動画

https://www.youtube.com/watch?v=gkK-c-uMhjk&t=3s(https://www.youtube.com/watch?v=gkK-c-uMhjk&t=3s)

UMITO SEAFOODとは

UMITO SEAFOODは、UMITO Partnersが飲食店や消費者向けに紹介する、よりサステナブルな漁業を目指し海を守る漁師を応援し、消費者一人ひとりが海へのポジティブな影響をつくりだすことができるシーフードブランドです。

小売や飲食店を通して消費者に漁業者の取り組みやストーリーを伝えることで、サステナブルな漁業への共感の輪が広がり、サステナブルな漁業を実践する漁業者が増え、海の資源が増えるという循環を推進しています。

現在、東京都内を中心にホテル・飲食店を中心に約30店舗以上でお取り扱い頂いております。

■消費者向けECサイト https://umitoseafood.com/

■飲食店向け商品についてはお問い合わせください

関係者からのメッセージ

「今回の提携を通じ、岡山県邑久町のMSC認証牡蠣をはじめ、海を守る漁業者の活動を支援する仕組みを多くの組合員に知ってほしいと考えています。

日々の『たべる』という選択が、海の資源を守り育む循環へとつながるということ、 豊かな海を未来へつなぐためにも、今後も様々なサステナブルな水産物を取り扱っていきたいと考えています。」

ーグリーンコープ生活協同組合連合会 広報本部 利用推進部 部長 大隈 祐哉

「これまで地域や生産者に寄り添い消費者にこだわりのある安心安全を提供されてきたグリーンコープ様とのパートナーシップを通じ、UMITO SEAFOODの生産者の価値がさらに広まり、サステナブルで再生型の漁業がより一層増え、『ウミとヒトのポジティブな関係を、つなぎ直す』大きなきっかけになることを期待しています。」

― 株式会社UMITO Partners 代表取締役 村上 春二

会社情報

株式会社 UMITO Partners

UMITO Partnersは、ウミとヒトを持続可能な関係へとつなぎ直し、海をネイチャーポジティブへとシフトする海洋サステナビリティ・コンサルティング会社です。海洋サステナビリティ領域において、ブルーファイナンス支援、漁業改善および水産エコラベルの国際認証取得支援、海洋生態系の保全、サステナブルシーフードの企画・流通支援などを展開しています。

2023年には国内水産業界で初となるB Corp認証を取得。2024年には北海道マイワシ、2025年には東京湾スズキのサステナブル漁業プロジェクトにてグッドデザイン賞を受賞しました。さらに2025年には、「WIRED」日本版による「THE REGENERATIVE COMPANY」に選出されています。

Webサイト(https://umitopartners.com/) | Instagram(https://www.instagram.com/umitopartners/)