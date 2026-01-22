『あすけん』、″働く人のパフォーマンスを最大化する″無料ウェビナー開催決定！専門家が明かす″睡眠と食″の新常識～1,300万人超のビッグデータから紐解く、エビデンスに基づいた健康経営の打ち手とは～

株式会社asken

累計会員数1,300万人超・国内No.1*¹のAI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行う株式会社asken（東京都新宿区、代表取締役社長 中島洋、以下「当社」）は、2026年2月10日（火）、12日（木）、13日（金）の計3日間、企業の人事・健康経営担当者を対象とした無料ウェビナー「睡眠の質は“食”で決まる パフォーマンスを最大化する新常識 ～データでわかる就労者の実態と打ち手～（以下「本ウェビナー」）」を開催いたします。

■ 本ウェビナー開催の背景・内容

経済産業省による「健康経営優良法人認定制度」の浸透などにより、現在、多くの企業が健康経営に取り組んでいます。一方で、現場では「施策のマンネリ化」や「具体的な生産性向上の実感が持てない」という課題も表面化しています。

特に、多忙なビジネスパーソンにおいては、健康意識が高い層であっても、コンビニ・外食中心の食生活による低血糖や、栄養不足（食物繊維・ビタミンB群など）を招きがちです。こうした「食生活の乱れ」が、日中の集中力低下や、夜間の睡眠の質の悪化を引き起こし、結果として「寝ても疲れが取れない」という深刻な生産性の損失に繋がっているケースも少なくありません。

本ウェビナーでは、上級睡眠健康指導士でありウェアラブルデバイスを用いた睡眠指導の専門家である株式会社310LIFE 代表取締役・大木 都氏が登壇。『あすけん』の1,300万人超の食事記録データを元に、「食事と睡眠」が就労者のパフォーマンスに与える影響を明らかにし、健康経営として取り組むべき考え方や具体策を提示します。

■ セミナー概要

＜タイトル＞

睡眠の質は“食”で決まる パフォーマンスを最大化する新常識 ～データでわかる就労者の実態と打ち手～

＜開催日時＞（全3回・同内容）

2026年2月10日（火）12:00～12:45

2026年2月12日（木）12:00～12:45

2026年2月13日（金）12:00～12:45

＜形式＞

オンライン開催（Zoomウェビナー）

＜対象＞

企業の人事・健康経営担当者

・人事/総務/健康経営推進の立場で、生産性向上につながる健康施策を検討している方

・既存の健康経営施策に、頭打ちを感じている方

・食事改善の施策は実施しているものの、施策のマンネリ化に悩んでいる方

・従業員の食生活改善を、個人の努力に委ねるのではなく仕組みやツールで支援したい方

・睡眠に関する課題（眠気、疲労、集中力低下など）への取り組みを、企業の施策として形にしたい方

・データを根拠に、社内で合意形成しながら施策を進めたい方

＜参加費＞

無料

＜参加方法＞

以下URLよりお申込みください。

https://askenplus2.peatix.com/

※対象外の方（個人の方、同業他社の方など）のご参加はご遠慮ください。

※本ウェビナーの詳細は変更になる場合がございます。

＜登壇者プロフィール＞

大木 都氏 （株式会社310LIFE 代表取締役社長）

ヘルステックベンチャーにてヘルスケア研究所の初代所長を務め、未病予防クリニックの立ち上げや産学連携研究に従事。ウェアラブルデバイスとアプリを連携させ、忙しくても実践できるヘルスケアメソッドを研究。個人の食事内容から睡眠・運動状態に至るまで、データを活用した包括的な指導実績を持つ。 現在は、現場で培った「続けられる生活習慣」の定着ノウハウと、ビッグデータ解析の知見を融合。経年的な利用者の行動データを活かし、個人の行動変容から組織の生産性向上までを総合的にデザインする専門家として、企業の健康課題解決に取り組んでいる。

■AI食事管理アプリ『あすけん』

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけで、食べた食事のカロリーや栄養素が表示され、ご自身に合った目標摂取エネルギーや各種栄養素に対する過不足が一目でわかるAI食事管理アプリです。管理栄養士が監修した食事内容に対するフィードバックや食生活のアドバイスを提供し、これによりユーザーの皆さまがご自身の食事を振り返り、次の食事で何を食べればよいかがわかる「食事の選択力」を高めるためのサポートをいたします。

『あすけん』はテクノロジーの力ですべての人の「専属栄養士」となり、あらゆるライフステージにおける健康的な食生活の実現を目指します。

・ダウンロード数＆売上＆アクティブユーザー数 国内No.1*¹

・累計会員数1300万人*²以上

・メニュー数は15万件以上

・カロリーと各種栄養素14項目*³の過不足をグラフ表示

・AIで自動表示されるアドバイスパターンは20万以上

・食事記録件数は100億件以上*⁴

＊1：日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「Nutrition & Diet」における、2022年~2025年のダウンロード数・収益・アクティブユーザー数（2026年1月、Sensor Tower調べ）

＊2： 2025年10月時点の累計会員数

＊3：あすけんダイエット基本コースの場合。食事アドバイスコースによって表示される種類は異なります。

＊4：2025年12月時点の累計食事記録件数

AI食事管理アプリ『あすけん』公式サイト：https://www.asken.jp

■「あすけんプラス」

「あすけんプラス」は、企業の従業員や自治体の住民の食生活改善、健康増進を目的として、AI食事管理アプリ『あすけん』を団体利用いただける健康経営サービスです。『あすけん』を通じた食生活の改善サポートはもちろん、行動習慣化のステップの一助として、栄養士によるセミナーや、利用者の課題・ニーズに合わせた条件の達成を目指す企画「チャレンジ」等も提供しています。管理画面や個別レポートなども用意しており、データドリブンで減量や食生活改善の効果を可視化できることも「あすけんプラス」の特徴です。

「あすけんプラス」は現在、製造業からIT・自治体・健康保険組合まで、幅広い組織でご利用いただいています。これまで累計1,300万人以上の方に『あすけん』をご利用いただく中で培ってきた「データ」と「ノウハウ」をもとに、企業や自治体を支援し、利用者の食生活改善や人的資本経営の実現をサポートします。

「あすけんプラス」公式サイト：https://www.asken.jp/lp/corporation/

■株式会社asken

当社は、栄養学の知見とテクノロジーをかけあわせ「ひとびとの明日を今日より健康にする」ことをミッションに、以下の事業を展開しています。

＜個人向け＞

・AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営

・オンラインストア『あすけんSHOP』の企画・運営

＜法人向け＞

・『あすけん』内の広告企画・制作：商品・サービス等のプロモーションを目的とした各種広告・タイアップ施策の企画・制作・実施

・『あすけん』の法人向け提供：企業の従業員や自治体の住民の食生活改善、健康増進を目的とした団体利用、『あすけん』を活用したオンライン特定保健指導

設立：2007年10月1日

所在地：〒163-1442 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー42F

株主： 株式会社グリーンハウス(100%出資)

コーポレートサイト： https://www.asken.inc

