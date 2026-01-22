国産クラウドストレージFileforce、ITreview Grid Award 2026 Winter オンラインストレージ他２部門で顧客満足度と認知度の双方に優れた称号Leaderを受賞 ７期連続

ファイルフォース株式会社

ファイルフォース株式会社（本社:東京千代田区、代表取締役：サルキシャン アラム）は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品のレビュープラットフォーム「ITreview」に掲載された製品レビュー（口コミ）をもとに、顧客満足度や認知度の高い製品を表彰する「ITreview Grid Award 2026 Winter」のオンラインストレージ、ファイル転送サービス、文書管理システムの３部門で「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

オンラインストレージ、ファイル転送サービス、文書管理システム部門でLeaderを受賞

クラウドバックアップ部門でHigh Performerを受賞

Fileforceは、このたび「オンラインストレージ部門」において4.2点/5点（45レビュー）「ファイル転送サービス部門」において、4.2点/5点（31レビュー）「文書管理システム部門」において4.4点/5点（19レビュー）「クラウドバックアップ部門」において4.6点/5点（13レビュー）（※2026/1/19時点）という高い顧客満足度および認知度で「Leader」または、「High Performer」を受賞しています。今後も引き続き、ご利用価値の高いサービス提供に努めていきます。

Fileforceのお客様レビュー（口コミ）はこちら

https://www.itreview.jp/products/fileforce/reviews

Fileforceの受賞カテゴリ-

オンラインストレージ：https://www.itreview.jp/categories/online-storage

ファイル転送サービス：https://www.itreview.jp/categories/filetransfer

文書管理システム ：https://www.itreview.jp/categories/document-management

クラウドバックアップ：https://www.itreview.jp/categories/cloud-backup

◆ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

■Fileforceに関するご相談はこちらから：https://www.fileforce.jp/inquiry/

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず23,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMパートナーを含む

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ： 法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp