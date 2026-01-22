batonn、面接後の申し送りをAIが自動生成。採用面接の情報共有の省力化と、属人化を防ぐ“構造化”を両立。

株式会社リブセンス

株式会社リブセンス（代表取締役社長：村上太一、本社：東京都港区、証券コード：6054）が提供するオンライン面接支援ツール『batonn（バトン）』（URL：https://batonn.io/） は、面接後の申し送り作成に生成AI技術を活用し、面接担当者の直感的かつ簡易なコメントを基に、面接の自動録画データからコメントの根拠となる箇所を抽出、AIが申し送り文章を生成し、面接担当者に提案する機能を実装しました。これにより、属人化されがちな採用面接の現場において、次の面接者にとって参考になる申し送り内容の作成、情報共有の大幅な省力化を実現し、採用面接の構造化が促進されます。

■生成AI技術を申し送り事項の記載に実装。

本機能は実施した面接の内容から、各企業ごとの評価基準、重視するスキルや行動特性などと照らし合わせて、面接担当者の感じた面接の所感を簡易なテキストまたは音声で入力することで、生成AIが自動で申し送り文章を生成します。

生成された文章の細かな修正が必要な場合は、生成後に手入力で可能となります。

■面接の属人化を脱却し、より効率の良い採用体験を目指す。

『batonn』はオンライン面接に特化した自動録画ツールです。これまでも生成AI技術を用いて、企業が面接において重視する観点ごとに候補者の見極めポイントとなる箇所を抽出し、要約する機能を実装するなど、より面接に特化した機能を追加実装し、汎用的な会議の議事録ツールとは一線を画してきました。

面接の見極めと申し送りに割かれていた時間を、生成AIの力を用いて省力化させつつ、採用組織の評価軸を統一させ、採用担当者ごとの勘や経験といった属人化されやすい採用基準のズレを解消することで、採用の成果を母集団形成とは別のアプローチから提案し続けています。

■採用困難時代に「選ばれる」採用を叶える『batonn』（URL：https://batonn.io/）

『batonn（バトン）』は、企業の採用力を向上させるSaaS型のオンライン面接支援ツールです。面接の自動文字起こしやAI要約機能を活用し、候補者の発言をエビデンスとして蓄積することで、面接の属人化を防ぐ「積み上げ型面接」を実現します。

採用面接は担当者の感覚に依存しやすく、一次面接と二次面接で質問が重複したり候補者の見極め質問に時間が余計に取られたりすることで、自社の魅力を伝える時間の確保、つまり「アトラクト」に手が回っていないという課題があります。

batonnは、AIを活用しながら見極めの効率化と担当者間の連携を支援することで、企業が候補者へのアトラクトにも注力できる環境を整えます。企業と候補者が互いに魅力を伝え合い、フェアで納得感のある採用体験の実現を目指しています。

■ 株式会社リブセンスについて（URL：https://www.livesense.co.jp/）

株式会社リブセンスは、「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレートビジョンに掲げ、『マッハバイト』『転職会議』『転職ドラフト』『batonn（バトン）』『IESHIL（イエシル）』などのサービスを展開しています。新しい“あたりまえ”の発明を通じて、より多くのお客様に、そして広く社会に必要とされる企業を目指しています。

・所在地 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝10F

・設立 2006年2月8日

・資本金 237百万円

・代表者 代表取締役社長 村上太一

・事業内容 インターネットメディア運営事業