【神奈川・川崎】全国20店舗目となる保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE 川崎駅前店」1月22日オープン

株式会社ANELLA Group

福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE -アネラカフェ- 」を全国に展開する株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、神奈川県内で3店舗目となる「ANELLA CAFE 川崎駅前店」を、2026年1月22日（木）12時にオープンいたします。

本店舗は、2026年最初の新規オープン店舗であり、ANELLA CAFEとしては全国20店舗目となる節目の出店です。

川崎エリアに新たな拠点を構えることで、保護犬猫と人との出会いを、地域の中へと広げていきます。

店内で犬や猫と過ごすひとときが、そのまま保護活動を支える力につながっています。

■保護犬猫と出会う“きっかけ”を、もっと身近に

うっとり顔のコロンブスくん🐾可愛い顔立ちローサちゃん🐾

ANELLA CAFEは、保護された犬や猫が人との関わりの中で安心して過ごし、新しい家族と出会うための場として、全国に店舗を展開してきました。

「保護犬猫に関心はあるものの、何から始めればよいかわからない」

「譲渡会に足を運ぶには、少しハードルを感じている」

そうした声に応える形で、ふれあいという体験を通じて、保護犬猫の存在を身近に感じてもらえる場を提供しています。

川崎駅前店も、日常の延長線上で気軽に立ち寄れる場所として、保護犬猫との出会いの入口となることを目指しています。

クラシックハワイアンをコンセプトにした明るく開放的な店内で、個性豊かな保護犬猫が、訪れる皆さまを穏やかに迎えます。

幅広い層が訪れやすい空間です。

▼「ANELLA Group」コーポレートサイト：https://anella-group.co.jp/

▼「保護犬猫団体ANELLA / アネラ」 公式HP：https://wan-time.jp/

▼「保護犬猫団体ANELLA / アネラ」公式SNS：https://www.instagram.com/dogrescue_anella/

■ ANELLA CAFEが大切にする「三方良し」の考え方

「～1頭を救っても世界は変わらないが、その1頭の世界は永遠に変わるだろう～」

ANELLA CAFEは、保護犬猫・お客様・運営するスタッフの三者が、それぞれにとって意味のある関係を築ける場であることを大切にしています。

店内で犬や猫と過ごす時間や、ふれあいを通じた体験が、保護犬猫の存在を知るきっかけとなり、入場料などの収益が保護活動の継続を支える仕組みにつながっています。

これまでANELLA CAFE全体では、累計約3,000頭の保護犬猫を新しい家族へと橋渡ししてきました。

訪れた方が過ごすひとときが、保護犬猫の未来を支える力となり、新たな出会いへとつながっています。

▼ 定期的に里親様&卒業犬猫とのオフ会も開催

https://www.instagram.com/reel/DGefwW1TZ8V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DGefwW1TZ8V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■ 障がいのある方が活躍する職場で、人と動物の心をつなぐ

ANELLA CAFEは、保護犬猫とのふれあいの場であると同時に、就労継続支援B型事業所としての機能を備えています。

就労支援の取り組みでは、障がいのある方が犬や猫のお世話や接客などの業務を通じて、社会参加に向けた訓練や実務経験を積むことができます。

犬や猫との関わりは、アニマルセラピーとしての効果も期待されており、利用者の方々が人と人、人と動物、そして地域社会とのつながりを実感しながら、仕事への誇りややりがいを育める環境を整えています。

こうした地域に根ざした取り組みを通じて、人と動物がともに心地よく暮らせる社会の実現を目指しています。

■ 代表取締役 伊東大輝 コメント

私たちは、「全国の犬や猫の命を救い、その世界を少しでも良いものに変えていきたい」という想いを原点に、この事業に取り組んでいます。

ANELLA CAFEは、単なる保護施設でも、カフェチェーンでもありません。

保護犬猫と出会う場であり、訪れた方が命について考えるきっかけとなり、その時間や体験が次の命を支える力へとつながっていく。そうした循環を、地域の中につくることを目指しています。

全国で店舗を重ねてきた中で、川崎エリアに20店舗目となる拠点を構えられることは、私たちにとって大きな節目です。



この場所が、保護犬猫にとっては安心できる居場所となり、訪れる方にとっては心に残る出会いの場となることを願っています。

保護犬猫、関わる人、そして地域社会。

そのすべてにとって意味のある関係を築いていくことが、ANELLA CAFEが大切にしている「三方良し」の考え方です。



この川崎駅前店からも、その輪を一つひとつ広げていきたいと考えています。

■ 店舗概要

ANELLA CAFE 川崎駅前店

保護犬猫ふれあいカフェ

→2026年1月22日(木) OPEN！！

住所：〒210-0014

神奈川県川崎市川崎区貝塚2-2-1

ディザイアパレス 1F

アクセス：JR南武支線 川崎新町駅から徒歩11分

JR京浜東北線 川崎駅から徒歩14分

営業時間：平日 12:00～18:00

土日祝 11:00～18:00

定休日：不定休

電話番号：070-8579-0695

駐車場：なし

入場料：

【平日】

大人：30分 1,000円（延長15分 400円）

子供：30分 500円（延長15分 200円）

【土日祝】

大人：30分 1,200円（延長15分 500円）

子供：30分 600円（延長15分 250円）

店舗SNS：https://www.instagram.com/anella_cafe_kawasakiekimae/

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：1億8633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：70店舗 ※出店準備中含む

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

TEL ：03-4500-2654

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492