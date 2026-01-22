「フォートナイト」×「Fall Guys」がクロスオーバー新アーケードスポーツ「Fall Guys Crown Jam」 が期間限定でフォートナイトに登場！

Epic Games, Inc.

Epic Games（本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney）は、「フォートナイト」と「Fall Guys」が融合した、新アーケードスポーツ「Fall Guys Crown Jam」が新たにフォートナイト上に登場することをお知らせいたします。「Fall Guys Crown Jam」は、バスケットボール、フットボール、障害物競走のカオスが入り混じる期間限定3対3モードです。

トレーラーリンク：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a0bfLKqPJC4 ]

■Fall Guysのビーンたちが、期間限定3対3モード「Fall Guys Crown Jam」に乱入！

Fall Guys Crown Jamは、バスケットボール × フットボール × 障害物コースのカオスが融合した、まったく新しい体験です。「Fall Guys Crown Jam」は1月23日から2月9日（米国時間）までプレイ可能です。

これまでもFall Guysは「Fall Guysの島」としてフォートナイトに登場していましたが、「Crown Jam」は２つが融合した新たな試みで、フォートナイトのこれまでの Fall Guys とはひと味違った新モードです。

新アーケードスポーツ期間限定モード

Fall Guysのビーンとしてプレイ。ただし目標は最後まで生き残ることではなく、相手チームのゴールにボールを叩き込むことが目的です。

新ビーンのリアルな物理演算

Fall Guysの島のビーンとは違い、Crown Jamのビーンはリアルな物理演算で、ジャンプ、タックル、スラムダンクの全てを体感できます。

トリオで参戦

Crown Jamに参加すると、毎回6つのCrown Jamクラブのいずれかに振り分けられ、3人チームで参加します。

ランク報酬

ランク戦オプションが用意されており、Locker用の報酬としてジャムトラック「レス・フォーリン・モア・ボーリン」とバックアクセサリー「クラウンボール」などの報酬をロッカーで獲得できます。

フォートナイトで無料バックアクセサリー

5試合をクリアすると、バックアクセサリー「ブルーのぬいぐるみビーン」をアンロックできます。バックアクセサリー「ブルーのぬいぐるみビーン」はフォートナイトの他のモードでも装着できる記念アイテムです。

Fall Guysで無料コスチューム

Crown Jamのローンチを記念し、コスチューム「スラムダンク」が『Fall Guys』ショップにて無料で手に入ります。

詳細についてはブログ(https://www.fortnite.com/news/crown-jam-a-limited-time-fortnite-mode-from-the-fall-guys-world?lang=ja)をご覧下さい。

◆Epic Gamesについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。 ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。 現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。 Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。

また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。 Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

◆フォートナイト について

全世界で5億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.comをご覧ください。