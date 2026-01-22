第8回日本医療研究開発大賞「経済産業大臣賞」を東京慈恵医大 高尾准教授、アルム、DeNAが受賞

株式会社アルム

株式会社ディー・エヌ・エー（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村信悟）の子会社である株式会社アルム（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：大谷駿明、以下 アルム）が運営する医療関係者間コミュニケーションアプリ「Join（ジョイン）」は、東京慈恵会医科大学 高尾准教授とともに、第8回日本医療研究開発大賞「経済産業大臣賞」を受賞しました。表彰式は、2026年1月16日に首相官邸にて開催され、経済産業省 井野俊郎副大臣より表彰状と楯を授与いただきました。

授賞式の様子

日本医療研究開発大賞は、医療分野の研究開発の推進に多大な貢献をした事例に関して功績を称えることにより、 国民の関心と理解を深めることを目的に設立されました。その中でも経済及び産業の発展の視点から、特に顕著な功績が認められる事例として選出されるのが「経済産業大臣賞」になります。

1分1秒を争う脳卒中領域において、スマホを活用した「Join」は、医療関係者同士のコミュニケーションを迅速にすることで、治療開始までの時間を大幅に短縮し、救命率の向上や後遺症の低減に貢献しています。ソフトウェア自体が医療機器として、診断・治療を支援するという医療DXの新たな扉を開いた点と、日本発のイノベーションとして、世界各国の医療事情にあわせた医療インフラとして30カ国以上の導入実績がある点が評価され、今回の受賞となりました。

右から：東京慈恵会医科大学 高尾准教授、高市早苗内閣総理大臣、アルム取締役副社長COO兼CTO 菅原、アルム代表取締役社長兼CEO 大谷表彰式を行った首相官邸にて

東京慈恵会医科大学 脳神経学講座/先端医療情報技術研究部 高尾洋之准教授は、医療現場の視点からJoin開発に協力してくださったチームの中心的存在です。Joinはスマートフォンやタブレットで医用画像を瞬時に共有し、遠隔で治療方針を決定できる仕組みであるため、臨床研究においても治療時間の短縮効果が示された論文報告がされています。

改めて東京慈恵会医科大学に感謝を伝えるとともに本受賞を大きな励みとし、今後もアルムでは、医療ICTソリューションを提供し、医療DXを推進することで医師の働き方の最適化・効率化も叶えながらも、全ての人へ公平な医療提供の実現を目指してまいります。

■Joinについて

株式会社アルムが開発・提供する、医療関係者が高セキュリティ環境下でコミュニケーションをとることができるアプリです。標準搭載されたDICOMビューワーで医用画像を閲覧、チャットに共有することで、夜間休日などに院外にいる医師へのコンサルテーションツールとしての活用や、救急患者の転院時の病院間連携・情報共有などに利用されています。日本ではじめて保険収載されたプログラム医療機器で、日本、米国（FDA）、欧州（CE）、ブラジル、サウジアラビアなどの医療機器認証を取得しています（販売名：汎用画像診断装置用プログラム Join）。https://www.allm.net/join/

■東京慈恵会医科大学

1881年設立。建学の精神である “病気を診ずして病人を診よ”の理念の下、診療・教育・研究を柱としたよき医療人の育成に取り組んでいます。4附属病院を有し、地域との連携力を活かした地域医療から高度医療、そして基礎研究から臨床研究に至るまで、医療・教育・研究を牽引する大学をめざしています。https://www.jikei.ac.jp/

■株式会社アルム

株式会社アルムは「すべての医療を支える会社（All Medical）」として、「Shaping Healthcare」をコーポレートメッセージに掲げ、ICTの力で医療の格差・ミスマッチをなくし、全ての人に公平な医療福祉を実現します。また、医療関係者間コミュニケーションアプリ「Join」を始めとした医療ICT事業では、グローバル展開に積極的に取り組み、日本発の医療ICT企業として30カ国以上へのソリューション提供を行っています。https://www.allm.net/

■株式会社ディー・エヌ・エー

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出し、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。現在、AIを中核とした中長期の成長に向けて、AIエキスパートチームを中心に生産性向上・既存事業の競争力強化のほか、新規事業の創出・グロースに取り組んでいます。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。詳細はhttps://dena.com/jp/