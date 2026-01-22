2月11日開催、27卒向け「食品・農業就活サミット」詳細決定！“食べて知る”体験企画が新登場

株式会社シンクロ・フード

農林水産業専門の人材サービス「農業ジョブ」を運営する株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保俊、東証プライム市場：3963）は、東京国際フォーラムにて、2027年新卒の学生を対象に、13回目となる「食品・農業就活サミット」を開催します。

本年は、メインコンテンツである出展企業ブース、例年テーマを変えて実施している業界セミナーに加えて、出展企業の食材を利用した"食体験"企画、出展企業からの協賛品抽選企画が新たに加わることが決定しました。ブースでの企業説明や業界セミナー、食体験など、さまざまな切り口で、食に関わる仕事の魅力をよりリアルに実感できるイベントに進化します。

食体験企画は、当社が運営するキッチンカープラットフォームサービス「モビマル」との連携により実現したもので、業界理解に加えて企業や商品の理解を促す取り組みです。3本のセミナー、出展企業ブースでの説明機会、出展企業からの協賛品抽選などを通じて、食品・農業のキャリアに触れる“入口”となる機会を提供します。

出展企業による“食体験”企画を新設

本年は、出展企業が自社商品を提供する“食体験”企画を新設します。当社が運営するキッチンカープラットフォームサービス「モビマル」と連携し、出展企業の食材を使って食事を提供。学生が企業の食材や加工商品を実食することで、さらに興味や関心を高めることを狙います。

食体験企画では、3件以上の出展企業ブースに着席した学生を対象に、出展企業が自社商品をキッチンカーにて一人につき一品を無料で提供します。

＜提供企業および提供メニュー＞

・株式会社ジェリービーンズ：

自社ブランド「元気豚」の繁殖から加工までを一貫して手掛ける総合養豚企業です。HACCP認証取得の徹底した衛生管理と、IoT技術を活用したストレスフリーな環境で、肉質と旨みに優れた豚を育てています。当日は自社工場「JBミートセンター」直送の逸品を提供！ジューシーなソーセージが主役の「ホットドッグ」と、旨みが凝縮された「豚せんべい」で、愛情込めて育てた元気豚の美味しさをぜひご堪能ください。

ホットドッグ豚せんべい

・株式会社瑞穂農場：

茨城・栃木を中心に、酪農から肉牛の肥育まで一貫して手掛ける大規模農業法人です。自社農場で出生から出荷まで管理した安心・安全なブランド牛は、独自配合の飼料米により、肉の旨味と風味が際立ちます。

当日は、自慢の牛肉を使ったステーキ丼とメンチカツを提供します。

学生向け 業界理解セミナー（3種類）について

ステーキ丼メンチカツ

当日は、食品・農業界に関心のある学生に向けて、他業界から見た業界の魅力、働き甲斐の理解が深まる3セミナーを展開します。また、現在だけでなく、今後の業界の可能性を感じていただき、業界への興味関心を高めていただける内容で企画しました。

１）他業界から見た農業会の魅力と働く意味、価値（10:00～10:30）

〈登壇者〉

株式会社アルソア慧央グループ 常務取締役 山野洋輝氏

異業種から農業へ参入したアルソアが、他業界にはない「働く価値」を語ります。自然という正解のない環境で挑む農業は、個人の観察眼や決断力が成果を左右します。自分自身の成長が事業の質に直結する、究極の「自己実現の場」としての農業の魅力を伝えます。

アルソア慧央グループについて

「心・体・肌」の健康から真の美しさを追求する山梨の化粧品メーカー。水やミネラルにこだわった独自の製品づくりを目的とし、自社農園を山梨に展開。

２）「食」と「農業」どうやって仕事を選ぶべきか～採用担当者の視点と志望動機～（12:30～13:10）

〈登壇者〉

Akushu（アクシュ）代表 農業キャリアコンサルタント 深瀬貴範氏

就活生の皆さんへ、農業界の現状から就職活動対策までを網羅して解説します。これまでの常識に囚われない「これからの農業」の姿を知り、食との繋がりや多様な仕事内容を紐解きます。自己分析や志望動機の整理術など、採用担当者の視点を踏まえた実践的なアドバイスが満載です。

農業キャリアコンサルタント Akshu 深瀬貴範氏について

リクルートで長年採用・人事を担い、現在は農業界の人材確保に尽力するプロ。農水省の事業や執筆を通じ、50代からの就農支援など、実戦経験に基づいた農業キャリアの築き方を提案します。

３）業界のキーパーソンによる対談：日本の最新技術が変える農業界（14:00～15:00）

〈登壇者〉

株式会社オプティム 取締役/本部長 休坂健志氏 × 農業生産事業者

ファシリテーター：株式会社シンクロ・フード 取締役会長 藤代真一

IT企業オプティムが、現場の生産者と「農業×DX」のリアルを語ります。ITで解決した防除の効率化や、直面した現場の課題、そして技術が切り拓く農業の無限の可能性を対談形式で伝授。最先端技術が日本の食をどう変えるのか、その最前線を体感できる内容です。

株式会社オプティムについて

AI・IoT・ロボティクスの先端技術で、人手不足などの産業課題を解決するDX企業。「世界を変える」という熱意のもと、6つの産業領域で革新的なサービスを創出し、より良い社会の実現に挑戦しています。

過去の開催の様子（東京国際フォーラムにて）

出展企業による協賛品抽選

さらに、5件以上のブースに着席した学生には、出展企業による協賛品を抽選で提供します（全52名分）。協賛品は乳製品、精肉、野菜、レトルト食品、スマート米など、バラエティに富んだラインナップをご用意しています。

協賛企業／協賛品：

・株式会社成光川牧園｜レトルト・冷凍食品詰め合わせ

・有限会社ファム・エイ｜JAなかしべつ乳製品セット ほか

・アンデス株式会社｜茄子・ブロッコリー詰め合わせ

・清水港精肉株式会社｜豚肩ロース／豚バラ しゃぶしゃぶ（計1kg）

・株式会社オプティム｜スマート米／福島県白河産天のつぶ精米

・株式会社北本｜レトルト食品セット

実施概要

■開催日時

2026年2月11日（祝・水）10:00～16:10

■参加対象者

2027年春に大学、大学院、短大、専門学校、農業大学校等を卒業予定の学生

※想定参加人数：500名

■出展企業

食品、アグリビジネス、耕種、畜産業界のリーディングカンパニー70社以上が全国から集結。

採用担当者と対話できる企業ブースが当日会場に開設されます。

■場所

東京国際フォーラム ホールE2（東京都千代田区丸の内３丁目５－１）

■主催

農業ジョブ（株式会社シンクロ・フード）

■イベントURL

https://agrijob.jp/contents/gosetsu/

▼昨年の開催レポート：

農業を志す学生450名が来場！26卒向け「食品・農業就活サミット」開催レポート

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000658.000001049.html

食品・農業就活サミットについて

「食品・農業就活サミット」は、食品・農業業界に特化した国内最大級の合同企業説明会です（2014年より開催）。業界の主要企業が出展し、企業説明、質疑、比較、情報収集を通じて、学生が食品・農業に関わる仕事や企業を知る機会を提供します。

農業ジョブについて

日本で初めてとなる農林水産業専門の人材サービス「農業ジョブ(旧名称：第一次産業ネット)」。17年以上にわたり第一次産業の事業主と求職者のマッチングを生み出しています。求職者会員は、業界トップクラスの13万人を超え、多くのユーザーに利用されています。

【運営サイト】: https://agrijob.jp/

株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 大久保 俊

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/ ）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/ ）

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/ )

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/ ）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/ ）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/ ）

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/ )

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社シンクロ・フード 広報 今西・大木

Mail：public-relations@synchro-food.co.jp