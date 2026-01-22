LPGAチャンピオンのネリー・コルダ、リディア・コ、ジーノ・ティティクルらが2026年ヒルトングランドバケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズに出場

ヒルトン・グランド・バケーションズ

プレミアバケーションオーナーシップ＆エクスペリエンスカンパニーであるヒルトングランドバケーションズ(https://www.hgvc.co.jp/)（NYSE: HGV）は、2026年ヒルトングランドバケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ(https://www.hgvlpga.com/)の出場選手を発表しました。この4日間にわたるトーナメントは、LPGAチャンピオンと著名人選手がペアを組んで競うというユニークな形式を特徴とし、LPGAツアーシーズンの幕開けを飾る必見のイベントとして高い注目を集めています。

今年のトーナメントでは、前回優勝者のキム・アリムを筆頭に、2024年及び2025年シーズンのLPGAツアー優勝者が勢揃いします。LPGAプロ選手の賞金総額は210万ドルで、多くのメジャー優勝者、ベテラン選手、そして新進気鋭のスター選手が参戦します。世界ランキング1位のジーノ・ティティクル、オリンピック金メダリストのネリー・コルダ、LPGA殿堂入りのリディア・コに加え、ツアー2勝のローズ・チャンら若手選手も出場します。ツアーのトップ選手が集結し、賞金とシーズン序盤の勢いをかけた戦いが繰り広げられます。

LPGA選手に加え、スポーツ、エンターテインメント、音楽界の著名人も出場し、修正ステーブルフォード方式で50万ドルの賞金を競います。今年は、NBAオールスターのブレイク・グリフィン、『ザ・バチェラー』及び『ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ』の優勝者ジョーイ・グラジアデイ、『ノーバディ・ウォンツ・ディス』や『ヴィープ』で知られる俳優ティモシー・シモンズらが参加し、本トーナメントならではのダイナミックな組み合わせが実現します。

ヒルトングランドバケーションズのCEO、マーク・ワンは次のように述べています。「毎年、レイクノナ・ゴルフ＆カントリークラブには卓越した才能が集結しますが、2026年も素晴らしい大会になることは間違いありません。過去2シーズンを勝利で彩った選手たちがHGVの本拠地で競う姿を見られることは、まさに大きな喜びです。LPGAとのパートナーシップは年々強固なものとなっており、このトーナメントは、女子ゴルフの発展とメンバーの皆様に忘れられない体験を提供するという、私達のコミットメントを体現するものです。」

LPGAのチーフツアービジネス＆オペレーションオフィサーのリッキー・ラスキーは次のように述べています。「LPGAはますます知名度と存在感を高めており、その大きな理由のひとつがHGVトーナメント・オブ・チャンピオンズです。全国放送で多くの視聴者に届けられ、素晴らしいファンの熱狂の中でこれほどのスター選手たちが出場するシーズン開幕戦は、ツアーの現状と未来を象徴するものです。」

現在2026年HGVトーナメント・オブ・チャンピオンズへの出場が確定しているLPGAチャンピオン選手は以下の通りです。

- ローレン・コフリン (米国)- オースティン・アーンスト（米国）- 古江彩佳 (日本)- リン・グラント（スウェーデン）- 畑岡奈紗 (日本)- ブルック・ヘンダーソン（カナダ）- チャーリー・ハル（イングランド）- ファン・ユミン（韓国）- イム・ジンヒ（韓国）- 岩井明愛（日本）- 岩井千怜（日本）- モリヤ・ジュタヌガーン (タイ)- キム・アリム (韓国)- リディア・コ (ニュージーランド)- ネリー・コルダ（米国）- ジェニファー・クプチョ（米国）- イ・ソミ（韓国）- イングリッド・リンドブラッド (スウェーデン)- イエリミ・ノ（米国）- ユ・ヘラン（韓国）- マデレーン・サグストロム（スウェーデン）- 西郷真央（日本）- 笹生優花（日本）- マヤ・スターク（スウェーデン）- リネア・ストロム（スウェーデン）- ジャスミン・スワンナプラ（タイ）- 竹田麗央（日本）- ベイリー・ターディ（米国）- パティ・タバタナキット (タイ)- ジーノ・ティティクル（タイ）- リリア・ヴ（米国）- ミランダ・ワン（中国）- シャネッティ・ワナセン（タイ）- ロッティ・ウォード（イングランド）- 山下美夢有（日本）- エイミー・ヤン（韓国）- エンジェル・イン（米国）- ルオニン・イン（中国）- ローズ・チャン（米国）

トーナメントは、2026年1月29日から2月1日にかけて、フロリダ州オーランドの名門レイクノナ・ゴルフ＆カントリークラブで開催されます。NBC、ゴルフチャンネル、Peacockにて全米放送され、数百万人のファンに向けた広範な中継を予定しています。また、日本ではU-NEXTで配信予定です。競技以外にも、HGVはケリー・クラークソン、ザ・ビーチ・ボーイズ、エラ・ラングレーが登場するメンバー様及び招待客限定の3夜連続のコンサートシリーズを開催します。

トーナメント及びコンサートシリーズへの限定アクセスを提供するチケットやスポンサーシップに関する詳細とお問合せは、HGVLPGA.com(https://www.hgvlpga.com/)（英語）をご覧ください。

■ヒルトングランドバケーションズについて

ヒルトングランドバケーションズ（NYSE:HGV）は、タイムシェア業界のリーディングカンパニーとして知られ、ヒルトンの独占的なバケーション・オーナーシップ・パートナーです。フロリダ州オーランドを本拠とし、世界第一級のリゾートで、ヒルトン・ブランドを冠した高品質なバケーション・オーナーシップ・リゾートの開発、販売、運営を手がけています。ヒルトングランドバケーションズは、約725,000組のメンバーの皆様、そしてゲストの皆様に、卓越したサービスと、生涯の思い出に残るバケーション体験を提供しています。また世界中のメンバー様に、最高水準のプログラム、独占的なサービス、最大限の柔軟性を提供しています。日本では、ヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション（東京都新宿区西新宿：代表 ジェフリー・バーニアー）が事業を運営しています。

詳細はhttp://www.hgvc.co.jp/, http://www.hiltongrandvacations.com/, SNSは Instagram(https://www.instagram.com/hiltongrandvacations/), Facebook(https://www.facebook.com/HiltonGrandVacations/), X (formerly Twitter) (https://x.com/hiltongrandvac)をご確認ください。また、最新情報はhttps://www.hgvc.co.jp/media/(https://www.hgvc.co.jp/media/index.php)にてご確認ください。