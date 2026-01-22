【1/25・大阪大東】不登校の小学生が企画した運動会を開催

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、2026年1月25日（日）、大阪府大東市のアクティブ・スクウェア・大東にて「ニジアカ大運動会！～メタバースを飛び出して、みんなに会いたい！～」を開催します。

全国の子どもたちがメタバース（オンライン空間）で日常的につながる中で生まれた「会ってみたい」「一緒に体を動かしたい」という声をきっかけに実現した、“初めてリアルで再会する運動会”です。

本イベントは、競技の種目やルールづくりはもちろん、当日の運営まで、子どもたち自身が一から考えてつくり上げる“完全手作り”の運動会です。

ただ「学校という仕組みが合わない」というだけで、子どもたちの可能性が閉じるわけではありません。本イベントでは、話せなくても、見ているだけでも参加できる「参加のしかたを自分で選べる」設計を通して、子どもたちのつながりと挑戦が生まれる場をつくります。

◆ きっかけは、2人の小学生の挑戦

本イベントの背景には、NIJINアカデミーに通う2人の小学生の実体験があります。

2025年夏、愛知県名古屋市で開催された「愛知サマーセミナー」にて、2人は自ら企画・準備・進行を担い、「小学生がサッカーコーチ！」という講座を実施しました。

最初は「参加する側」として考えていた1人の子どもが一歩を踏み出し、その姿に背中を押されるように、もう1人の子どもも挑戦を決意。約2か月の準備期間を経て講座は成功し、「好きなことをきっかけに、人とつながれた」という実感を2人は手にしました。

この経験から生まれた「また一緒に、何かをやってみたい」という声が、今回の運動会へとつながっています。

※2人の詳しいストーリーは、以下の記事で紹介しています。

https://media.nijin.co.jp/samasemi-soccer-futoko-syogakusei/

◆ 「参加のしかた」を子ども自身が選べる運動会

この運動会で大切にしているのは、「勝つこと」や「上手にできること」だけではありません。

運動が苦手でも、参加していい

初対面で話せなくても、その場にいていい

見ているだけの参加も、立派な参加

参加のしかたを自分で選べることを大切にし、リアルで同じ空間に集うことでしか感じられない温度や距離感、息づかいを通して、子どもたちが「人と一緒にいる」感覚を取り戻す一日を目指しています。

◆ 開催概要

日 時：2026年1月25日（日）10:00～16:00

会 場：アクティブ・スクウェア・大東（大阪府大東市深野3丁目28-3）

対 象：NIJINアカデミー在籍生・きょうだい、不登校・行き渋りのあるお子さん（初参加歓迎）

当日のプログラム（予定）

午前の部（10:00～13:00）

・ぜんりょくケイドロバトル

・スペシャルドッジボール

・わくわく障害物リレー

・ニジアカ室内オリンピック「紙飛行機飛ばし」（親子競技）

・大逆転あり？！クイズ大会

午後の部（13:00～15:30）

・調理室で昼食（お弁当持参）

・みんなでクッキングタイム

◆ オンラインからリアルへ、“つながり”が育つ新しい選択肢

オンラインで安心できる関係を築いた子どもたちが、その延長線上としてリアルに集う。

本イベントは、子ども自身の「やってみたい」を起点に、無理なく社会とつながる経験をつくる場です。

「学校に行く・行かない」だけでは測れない、子どもたちの学びと育ちの新しい選択肢を、地域にひらく取り組みです。

■NIJINアカデミー とは

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国40以上の都道府県から約600名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年1月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy(https://www.nijin.co.jp/academy)

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/(https://www.nijin.co.jp/)

報道関係者お問い合わせ先

〒135-0006 東京都江東区常盤二丁目5番5号

株式会社NIJIN NIJINアカデミー

広報担当：田中亜衣

Tel：090-3569-0281

Mail：nijinacademy.aitanaka@gmail.com

学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy