【新サービス】ポータルサイトでのポイントサービス開始のお知らせ

株式会社ビートレーディング

ファクタリングサービスを提供している株式会社ビートレーディング（東京都港区 代表取締役 佐々木英世）は2026年1月20日（火）より、ポータルサイト経由でファクタリングサービスをご利用いただいたお客様を対象に、ご利用状況に応じてポイントが貯まる新しいポイントサービスをスタートしました！

▼ポイントサービス導入の目的

ビートレーディングのファクタリングサービスを通じて中小企業のキャッシュフローの安定化を

支援するとともに、長くお付き合いできるパートナー関係を築いていくことを目的としています。

▼ポイントサービスについて

ビートレーディングのポータルサイト経由でご契約いただいたお客様を対象に、

買取代金の振込完了日から3日後にポイントを付与いたします。

付与されたポイントは、1ポイント＝1円として、次回以降の買取代金に自動的に

加算のうえお振込みいたします。

継続してご利用いただくことで、ポイント分お得にファクタリングサービスをご利用いただけます。

※ポータルサイトから会員登録いただいたお客様限定のサービスです。

新規会員登録はこちら(https://portal.betrading.jp/lp/?ad=others)

会員サイトのご利用の流れはこちら(https://portal.betrading.jp/lp/?ad=others#flow)

▼付与ポイント・対象者について

付与されるポイント

・初回取引：買取額の 2％

・2回目以降の取引：買取額の 1％

対象者

・ポータルサイトに登録している方

※すでにポータルサイトにご登録いただいている場合でも、ポイントサービス開始後に初めてご契約いただいた方は「初回取引」として買取額の2％を付与いたします。

▼ポイントの利用・失効について

・ポイントの利用上限は、1回の取引につき買取額の5％までとし、保有ポイント全額または利用上限額のいずれか少ない方が自動的に適用されます。

・最終取引日から90日間お取引がない場合、保有しているポイントはすべて失効します。

・当社ファクタリング利用規約等に違反した場合、当社の判断により、事前の通知なく保有ポイントの全部または一部を失効させることがあります。

ビートレーディングのポータルサイトの特徴

・必要書類を2点アップロードするだけなので簡単

・口座の入出金明細（直近2か月分）

・売掛債権に関する書類（契約書・請求書・発注書等）

の2点をポータルサイト上からアップロードするだけで審査申請が完了します。

・スピード審査・オンライン契約で入金まで最短50時間

ビートレーディングはこれまでの経験・実績からスピーディーな審査・対応を実現しています。

また、申し込みから契約まですべてオンラインで完結なので最短50分で入金まで完了します。

審査手続きだけでなく、審査結果や契約状況をいつでもサイト内でご確認いただけるので、営業時間を気にせず手軽にご利用いただけます。

＼30秒で無料登録／

会員登録して今すぐ請求書を現金化したい方はこちら(https://www.portal.betrading.jp/sign_up?ad=others)

ビートレーディングについて

ビートレーディングは累計取引社数8.53万社以上・累計買取金額1,745億円以上の

豊富な実績をもつファクタリング会社です。

オンライン完結でのご利用はもちろん、サポート体制やセキュリティ対策など安心して

ご利用いただける取り組みを行っております。

・専任オペレーターによるサポートも可能

システムの利用方法がわからない…などサイト利用中の疑問だけでなく、

初めての利用で不安がある…などファクタリングご利用に際しての不安についても

オペレーターが丁寧にサポートいたしますので、安心してご利用いただけます。

・業界標準を超えたセキュリティ対策！

世界シェアNo.1 CRM のSalesforceで顧客管理しているためセキュリティも安心です。

個人情報が外部に漏れる心配はありません。

無料の利用相談はこちら(https://betrading.jp/estimate/)

【株式会社ビートレーディングの概要】

会社名：株式会社ビートレーディング

代表者：代表取締役 鈴木 秀典／代表取締役 佐々木 英世

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目2-18 野依ビル3階・4階

資本金等：資本金 7,000万円／資本準備金 5,000万円

連絡先：TEL 03-6450-1604／FAX 03-3431-5630

設立：2012年（平成24年）4月

事業内容：ファクタリング事業、コンサルティング事業