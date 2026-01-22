GIGABYTEより、AMD B850 チップセット搭載 ドスパラ 限定モデル Micro-ATX マザーボード「B850M FORCE WIFI6E V2」発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーであるGIGABYTEより、AMD B850 チップセットを搭載した ドスパラ 限定モデル Micro-ATX マザーボードの「GIGABYTE B850M FORCE WIFI6E V2」を2026年1月23日（金）に発売いたします。



モデルの詳細に関しては、下記をご参照ください。



■製品名：GIGABYTE B850M FORCE WIFI6E V2（型番: B850M FORCE WF6E V2）

■製品ページ： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-mb-amd-b850m-force-wifi6e-v2

8+2+2 フェーズ・デジタル電源設計、VRM 用大型ヒートシンク、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのクリックリリース設計、DDR5 EXPO & XMP 対応、2メモリスロット構成による高メモリクロック互換性、リア & フロント USB 3.2 Gen.1 Type-C (5Gb/s)、単 PCIe 5.0 + 2連 PCIe 4.0 M.2 スロット、PCIe x16 UD スロット・アーマー、Realtek 2.5 GbE 有線 LAN、WIFI 6E 無線 LAN + BT 5.3 (アンテナ線のワンタッチ着脱可能 EZ-Plug)、一体型 I/O バックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6 などの機能や3年保証を備えた、GIGABYTE FORCE MicroATX マザーボードです。

【日本国内正規代理店３年保証付 / ご購入後６ヶ月間の CPU ソケットピン折れ無償修理保証】

■メーカーリリースページ

https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-479

■製品高解像度画像データ

https://drive.google.com/drive/folders/1l91uKefb_EN7qZI3-7F08TWLQOth-VPq?usp=sharing



