キャラクターカードゲーム 『ヴァイスシュヴァルツブラウ』よりブースターパック『炎炎ノ消防隊 参ノ章』が1月23日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、1月23日(金)に、『ヴァイスシュヴァルツブラウ』より最新商品、ブースターパック『炎炎ノ消防隊 参ノ章』を発売することをお知らせいたします。





ヴァイスシュヴァルツブラウに『炎炎ノ消防隊 参ノ章』が登場！

第3期となる参ノ章第2クールが2026年1月から放送中の『炎炎ノ消防隊 参ノ章』がヴァイスシュヴァルツブラウに登場！




収録カード情報

RPG風の新規描き下ろしイラストを8点収録！


さらに各キャラのセリフ箔押しサイン入りのレアリティ、「SP」を15種収録！







商品情報

1パックカード4枚入りで、1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！


対戦にもコレクションにもピッタリの商品です。


パラレルを含めた複数種類のカードの中から4枚が出現します。




【商品名】


ブースターパック『炎炎ノ消防隊 参ノ章』




【商品詳細】


・基本レアリティ68種＋パラレル67種


・基本レアリティ[RR11種、R22種、N35種]


・パラレル[SEC 2種、SSP 8種、SP 15種、CP 42種]


・1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！


※キラキラカードとして、ホログラム加工のカードか箔押し加工のカードが1枚必ず出現します。




【発売日】


2026年1月23日(金)




【希望小売価格】


1パック 4枚入り　330円(税込)


1ボックス 10パック入り　3,300円(税込)


1カートン 30ボックス入り　99,000円(税込)




イベント情報

商品の発売に合わせ、遊び方教室＆体験会が開催！


ご参加いただいた方には「先攻後攻カード（2枚1セット）」をプレゼント！




手ぶらでOK！参加費無料のイベントです。


おひとりでも初心者でもお友達同士でもどうぞ！


開催日程などの詳細はヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト（https://ws-blau.com/event/）をチェック！




●遊び方教室


『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のカードを使用した遊び方教室！


貸し出しデッキを使って、簡単ルールでスタッフが遊び方を説明します！


カードゲームが初めての方もお気軽にご参加ください！




●体験会


『炎炎ノ消防隊 参ノ章』の体験用デッキをお貸出しいたしますので、お客様同士でのフリーファイトをお楽しみいただけます！




●神引き！パック開封パーティー


一緒にパック開封しながらミニゲームで遊ぼう！


デッキがなくても、ブラウのルールがわからなくても、開封して出たカードだけで遊べる新しいミニゲームです！


ルールはスタッフが説明してくれるので、気軽にご参加いただけます。



炎炎ノ消防隊とは



2015年～2022年に週刊少年マガジンにて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作のアニメ『炎炎ノ消防隊』。


2019年に第1期となる壱ノ章、2020年に第2期となる弐ノ章、そして2025年4月～と、2026年1月～の分割2クールにて第3期となる参ノ章が放送される。第2クールは2026年1月からMBS・TBS・BS-TBS “アニメイズム”枠ほかにて放送。




何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に“悪魔”と呼ばれる少年・森羅 日下部は“ヒーロー”を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に“焔ビト”との戦いや“人体発火現象”や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。



『炎炎ノ消防隊 参ノ章』公式サイト：https://fireforce-anime.jp/



『ヴァイスシュヴァルツブラウ』とは



『ヴァイスシュヴァルツブラウ』は、2023年3月に15周年を迎えたキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の姉妹ブランドとして誕生しました。
カードゲームとしての基本のルールは『ヴァイスシュヴァルツ』のまま、より分かりやすく、よりコレクション要素を高めた、遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームです。
幅広い世代に楽しんでいただけるよう、初めての方でも分かりやすいルールとなっております。




ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト：https://ws-blau.com/


ヴァイスシュヴァルツブラウ公式X：https://x.com/wsblau_info


ヴァイスシュヴァルツブラウ公式YouTube：http://youtube.com/@wsblau_info




