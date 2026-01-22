キャラクターカードゲーム 『ヴァイスシュヴァルツブラウ』よりブースターパック『炎炎ノ消防隊 参ノ章』が1月23日(金)発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、1月23日(金)に、『ヴァイスシュヴァルツブラウ』より最新商品、ブースターパック『炎炎ノ消防隊 参ノ章』を発売することをお知らせいたします。
ヴァイスシュヴァルツブラウに『炎炎ノ消防隊 参ノ章』が登場！
第3期となる参ノ章第2クールが2026年1月から放送中の『炎炎ノ消防隊 参ノ章』がヴァイスシュヴァルツブラウに登場！
収録カード情報
RPG風の新規描き下ろしイラストを8点収録！
さらに各キャラのセリフ箔押しサイン入りのレアリティ、「SP」を15種収録！
商品情報
1パックカード4枚入りで、1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！
対戦にもコレクションにもピッタリの商品です。
パラレルを含めた複数種類のカードの中から4枚が出現します。
【商品名】
ブースターパック『炎炎ノ消防隊 参ノ章』
【商品詳細】
・基本レアリティ68種＋パラレル67種
・基本レアリティ[RR11種、R22種、N35種]
・パラレル[SEC 2種、SSP 8種、SP 15種、CP 42種]
・1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！
※キラキラカードとして、ホログラム加工のカードか箔押し加工のカードが1枚必ず出現します。
【発売日】
2026年1月23日(金)
【希望小売価格】
1パック 4枚入り 330円(税込)
1ボックス 10パック入り 3,300円(税込)
1カートン 30ボックス入り 99,000円(税込)
イベント情報
商品の発売に合わせ、遊び方教室＆体験会が開催！
ご参加いただいた方には「先攻後攻カード（2枚1セット）」をプレゼント！
手ぶらでOK！参加費無料のイベントです。
おひとりでも初心者でもお友達同士でもどうぞ！
開催日程などの詳細はヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト（https://ws-blau.com/event/）をチェック！
●遊び方教室
『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のカードを使用した遊び方教室！
貸し出しデッキを使って、簡単ルールでスタッフが遊び方を説明します！
カードゲームが初めての方もお気軽にご参加ください！
●体験会
『炎炎ノ消防隊 参ノ章』の体験用デッキをお貸出しいたしますので、お客様同士でのフリーファイトをお楽しみいただけます！
●神引き！パック開封パーティー
一緒にパック開封しながらミニゲームで遊ぼう！
デッキがなくても、ブラウのルールがわからなくても、開封して出たカードだけで遊べる新しいミニゲームです！
ルールはスタッフが説明してくれるので、気軽にご参加いただけます。
炎炎ノ消防隊とは
2015年～2022年に週刊少年マガジンにて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作のアニメ『炎炎ノ消防隊』。
2019年に第1期となる壱ノ章、2020年に第2期となる弐ノ章、そして2025年4月～と、2026年1月～の分割2クールにて第3期となる参ノ章が放送される。第2クールは2026年1月からMBS・TBS・BS-TBS “アニメイズム”枠ほかにて放送。
何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に“悪魔”と呼ばれる少年・森羅 日下部は“ヒーロー”を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に“焔ビト”との戦いや“人体発火現象”や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
『炎炎ノ消防隊 参ノ章』公式サイト：https://fireforce-anime.jp/
『ヴァイスシュヴァルツブラウ』とは
『ヴァイスシュヴァルツブラウ』は、2023年3月に15周年を迎えたキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の姉妹ブランドとして誕生しました。
カードゲームとしての基本のルールは『ヴァイスシュヴァルツ』のまま、より分かりやすく、よりコレクション要素を高めた、遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームです。
幅広い世代に楽しんでいただけるよう、初めての方でも分かりやすいルールとなっております。
ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト：https://ws-blau.com/
ヴァイスシュヴァルツブラウ公式X：https://x.com/wsblau_info
ヴァイスシュヴァルツブラウ公式YouTube：http://youtube.com/@wsblau_info
