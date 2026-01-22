キャラクターカードゲーム 『ヴァイスシュヴァルツブラウ』よりブースターパック『炎炎ノ消防隊 参ノ章』が1月23日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、1月23日(金)に、『ヴァイスシュヴァルツブラウ』より最新商品、ブースターパック『炎炎ノ消防隊 参ノ章』を発売することをお知らせいたします。

ヴァイスシュヴァルツブラウに『炎炎ノ消防隊 参ノ章』が登場！

第3期となる参ノ章第2クールが2026年1月から放送中の『炎炎ノ消防隊 参ノ章』がヴァイスシュヴァルツブラウに登場！

収録カード情報

RPG風の新規描き下ろしイラストを8点収録！

さらに各キャラのセリフ箔押しサイン入りのレアリティ、「SP」を15種収録！

商品情報

1パックカード4枚入りで、1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！

対戦にもコレクションにもピッタリの商品です。

パラレルを含めた複数種類のカードの中から4枚が出現します。

【商品名】

ブースターパック『炎炎ノ消防隊 参ノ章』

【商品詳細】

・基本レアリティ68種＋パラレル67種

・基本レアリティ[RR11種、R22種、N35種]

・パラレル[SEC 2種、SSP 8種、SP 15種、CP 42種]

・1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！

※キラキラカードとして、ホログラム加工のカードか箔押し加工のカードが1枚必ず出現します。

【発売日】

2026年1月23日(金)

【希望小売価格】

1パック 4枚入り 330円(税込)

1ボックス 10パック入り 3,300円(税込)

1カートン 30ボックス入り 99,000円(税込)

イベント情報

商品の発売に合わせ、遊び方教室＆体験会が開催！

ご参加いただいた方には「先攻後攻カード（2枚1セット）」をプレゼント！

手ぶらでOK！参加費無料のイベントです。

おひとりでも初心者でもお友達同士でもどうぞ！

開催日程などの詳細はヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト（https://ws-blau.com/event/）をチェック！

●遊び方教室

『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のカードを使用した遊び方教室！

貸し出しデッキを使って、簡単ルールでスタッフが遊び方を説明します！

カードゲームが初めての方もお気軽にご参加ください！

●体験会

『炎炎ノ消防隊 参ノ章』の体験用デッキをお貸出しいたしますので、お客様同士でのフリーファイトをお楽しみいただけます！

●神引き！パック開封パーティー

一緒にパック開封しながらミニゲームで遊ぼう！

デッキがなくても、ブラウのルールがわからなくても、開封して出たカードだけで遊べる新しいミニゲームです！

ルールはスタッフが説明してくれるので、気軽にご参加いただけます。

炎炎ノ消防隊とは

2015年～2022年に週刊少年マガジンにて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作のアニメ『炎炎ノ消防隊』。

2019年に第1期となる壱ノ章、2020年に第2期となる弐ノ章、そして2025年4月～と、2026年1月～の分割2クールにて第3期となる参ノ章が放送される。第2クールは2026年1月からMBS・TBS・BS-TBS “アニメイズム”枠ほかにて放送。

何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に“悪魔”と呼ばれる少年・森羅 日下部は“ヒーロー”を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に“焔ビト”との戦いや“人体発火現象”や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。

『炎炎ノ消防隊 参ノ章』公式サイト：https://fireforce-anime.jp/

『ヴァイスシュヴァルツブラウ』とは

『ヴァイスシュヴァルツブラウ』は、2023年3月に15周年を迎えたキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の姉妹ブランドとして誕生しました。

カードゲームとしての基本のルールは『ヴァイスシュヴァルツ』のまま、より分かりやすく、よりコレクション要素を高めた、遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームです。

幅広い世代に楽しんでいただけるよう、初めての方でも分かりやすいルールとなっております。

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト：https://ws-blau.com/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式X：https://x.com/wsblau_info

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式YouTube：http://youtube.com/@wsblau_info

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課

(C)Bushiroad illust. chisato／ルノテオ