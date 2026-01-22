五島つばき蒸溜所がチョコレートの美味しさをジンで表現した「GOTOGIN the cacao」を2月6日より数量限定発売

株式会社五島つばき蒸溜所（代表取締役：門田クニヒコ、本社：長崎県五島市）は、チョコレートの美味しさをジンとして表現した限定商品『GOTOGIN the cacao』を2月6日より数量限定で発売いたします。


『GOTOGIN the cacao』は2024年・2025年にも販売し、大好評のうちに完売した限定商品となります。3年目となる今年の商品は、ボトルも新しくなり、中味もさらに進化した仕上がりとなっています。五島つばき蒸溜所は今までにない新しい香りと味わいの商品で、クラフトジンのファンをさらに広げていきます。






＜GOTOGIN the cacao について＞


商品名：GOTOGIN the cacao (ゴトジン・ザ・カカオ)


品目：スピリッツ（ジン）


アルコール分：47%


容量：500ml


小売価格：6,000円（税別） / 6,600円（税込）


ギフトボックス入り 6,500円（税別） / 7,150円（税込）


発売日：2026年2月6日（金）


※弊社公式オンラインショップにて、2026年1月22日より、予約販売を開始いたします。


※発売以降、一部百貨店、酒販店などでの販売を予定しています。


※1月24日（土）～25日（日）伊勢丹新宿店で先行試飲販売を行います。





商品特長


：チョコレートの美味しさをジンとして表現した数量限定商品


・ペルー産の希少原種、クリオロ種のカカオ豆を使用した、独特なフルーティな香味


・カカオ本来の香りを損なわないよう加工されたローカカオニブを使用


・カカオをイメージした限定色ボトル


（ギフトボックス入りはバレンタインセレクションboxとなります）



詳細は、五島つばき蒸溜所公式オンラインショップにてご確認ください。


https://shop.gotogin.jp/



本件についてのお問い合わせは、以下アドレスにメールでご連絡ください。


shared@gotogin.jp