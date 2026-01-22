ぶいすぽっ！総勢25名参加のesportsイベント『VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE』詳細発表！

国内最大級のeスポーツブランド「RAGE（レイジ）」は次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」と共に、2026年3月21日(土)・22日(日)の2日間にわたり、有明アリーナにて『VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE』を開催いたします。




また、本日1月22日(木)10時よりぶいすぽっ！ファンクラブ会員限定のチケット先行抽選受付を開始いたしました。なお、2026年3月7日(土)正午より一般先着販売をチケットぴあにて開始いたします。



「 VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE 情報解禁！特別番組」アーカイブ動画


https://www.youtube.com/live/12LbSiY-rDk?si=SeZYuPWJAy2q_a9Q



■イベント概要


第2回となる本イベントでは、ぶいすぽっ！メンバーがesportsシーンで活躍する多彩なゲストを迎え、新たな試練に挑みます。有明アリーナという圧倒的なスケールで繰り広げられる “勝ち負けが生むドラマと熱狂” を、ぜひ現地でご体感ください。



また、2026年3月9日(月)より本番に向けた練習配信を順次開始いたします。当日までの道のりをメンバーと共有することで、イベント本編をより深くお楽しみいただけます。



【開催情報】


イベント名


VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE



会場：有明アリーナ（〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11－1）


日時：［DAY1］2026年3月21日(土) 開場10:00／開演11:30／終演21:00（予定）


　　　［DAY2］2026年3月22日(日) 開場10:00／開演11:30／終演20:30（予定）


※開催時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。


※2026年3月20日(金・祝)に前日物販を実施予定です。詳細は後日発表いたします。



チケット料金：


● 指定席（特典付き）チケット：12,000円（税込）


● アップグレードチケット：3,000円（税込）



※アップグレードチケットは、指定席チケットの当選・購入者のみお申込みいただけます。


ゲームタイトル：VALORANT／League of Legends／ストリートファイター6


配信プラットフォーム：


無料配信ぶいすぽっ！公式 YouTube・Twitch


有料配信（PPV）ぶいすぽっ！メンバーの単独ゲーム画面とチームボイスチャット＋ライバルチームの単独ゲーム画面とチームボイスチャット



主催：ぶいすぽっ！（株式会社バーチャルエンターテイメント）


企画制作運営：RAGE


公式サイト：https://rage-esports.jp/2026/vsposhowdown/



【タイムテーブル】




【出演者・コンテンツ情報】




▼ VALORANT




［DAY1］


・ぶいすぽっ！チーム：紡木 こかげ（リーダー）／花芽 なずな／紫宮 るな／小森 めと／夜乃 くろむ


・ぶいすぽっ！チームコーチ：crow／Laz


・ライバルチーム：ade／他4名



［DAY2］


・ぶいすぽっ！チーム：英 リサ（リーダー）／一ノ瀬 うるは／兎咲 ミミ／八雲 べに／夢野 あかり


・ぶいすぽっ！チームコーチ：GON／TORANECO


・ライバルチーム：善悪菌／他4名



《ゲームルール》


・試合数：3試合実施


・MAP／攻守：本番までにBANPICKを行い、3マップと攻守を決定


・サドンデス制：オーバータイムなし


・タイムアウト：1MAPにつき2回まで取得可能



▼ League of Legends




［DAY1］


・ぶいすぽっ！チーム：橘 ひなの（リーダー）／花芽 すみれ／猫汰 つな／白波 らむね／銀城 サイネ


・ぶいすぽっ！チームコーチ：たぬき忍者／たかやスペシャル


・ライバルチーム：まざー3／他4名



［DAY2］


・ぶいすぽっ！チーム：千燈 ゆうひ（リーダー）／小雀 とと／胡桃 のあ／空澄 セナ／龍巻 ちせ


・ぶいすぽっ！チームコーチ：しゃるる／yutapon


・ライバルチーム：Rainbrain／他4名



《ゲームルール》


・試合数：3試合実施


・サイド選択：GAME1のみダイスで決定権を有するチームを決定／GAME2以降は、直前の試合に負けたチームが決定権を有する


・BANPICK：VSPO! SHOWDOWN 2026 オリジナルルール（※後日発表）



▼ ストリートファイター6




［DAY1］


・ぶいすぽっ！チーム：如月 れん（リーダー）／藍沢 エマ／蝶屋 はなび


・ぶいすぽっ！チームコーチ：KEI.B／ナウマン／あきら


・ライバルチーム：3名



［DAY2］


・ぶいすぽっ！チーム：神成 きゅぴ／甘結 もか


・ぶいすぽっ！チームコーチ：なるお／ボンちゃん


・ライバルチーム：高木／他1名



《ゲームルール》


・試合数：BO5（3セット先取）を2巡実施


・チーム勝敗：2日目終了時点でのセット取得数の多いチームが勝利


・使用キャラクター：事前申告のあった1キャラクターのみ使用可能



後日、ぶいすぽっ！公式X（https://x.com/Vspo77/）よりライバルチームの全メンバーを発表いたします。続報をお待ちください。



＜サブコンテンツ＞






会場内では、オリジナルグッズの販売やコラボフードの提供に加え、チーム毎に制作したスペシャルアートを展示予定です。


※各種サブコンテンツの詳細およびPPVの購入方法は、後日改めて発表いたします。



■チケット券種/販売スケジュール




▼ ぶいすぽっ！ファンクラブ会員限定 先行抽選


１. 指定席（特典付き）チケット


受付期間：2026年1月22日(木)10:00 ～ 2026年1月27日(火)23:59まで


当落発表：2026年1月31日(土)12:00以降順次


入金期間：2026年2月5日(木)23:59まで


申込ページ：https://fc.vspo.jp/



※申込時に同行者の氏名・電話番号・FC会員IDが必要です。当選後の同行者変更は一切不可です。


※申込の際に、チケットぴあの会員登録が必要です。予めご了承ください。



２. アップグレードチケット


受付期間：2026年2月10日(火)12:00 ～ 2026年2月15日(日)23:59まで


当落発表：2026年2月18日(水)12:00以降順次


入金期間：2026年2月22日(日)23:59まで


※上記１.にて、指定席チケットを当選・購入された方のみが対象です。



▼ チケットぴあ会員限定 先行抽選


３. 指定席（特典付き）チケット


受付期間：2026年2月10日(火)12:00 ～ 2026年2月15日(日)23:59まで


当落発表：2026年2月18日(水)12:00以降順次


入金期間：2026年2月22日(日)23:59まで



４. アップグレードチケット


受付期間：2026年2月26日(木)12:00 ～ 2026年3月1日(日)23:59まで


当落発表：2026年3月4日(水)12:00以降順次


入金期間：2026年3月7日(土)23:59まで


※上記１.または３.で指定席チケットを当選・購入された方（２.で当選済みの方を除く）が対象です。



▼ 一般先着販売


５. 指定席（特典付き）チケット


受付期間：2026年3月7日(土)12:00 ～


※予定枚数に達し次第、販売終了となります。


※券種は、チケットの販売状況により変更の可能性がございます。



《来場者特典》




ご来場いただいた方には、特典として「オリジナル 折りたたみクッション」をプレゼントいたします。


※来場特典はイベント当日、会場入場時に配布いたします。



チケットに関するお問い合わせは、チケットぴあ（https://t.pia.jp/help/index.jsp）をご確認ください。



■ぶいすぽっ！とは




「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。


■RAGEとは




RAGE（レイジ）は、「eスポーツ」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせ、累計動員数及び視聴数ともに国内NO.1のeスポーツブランドです。人気タイトルの公式大会の運営や大型オフラインイベントのプロデュースを手掛け、年間累計視聴数は2億再生※を突破。オフラインイベントは過去最多となる年間13公演※もの有観客イベントを開催。首都圏（東京、横浜、千葉、埼玉）から大阪、名古屋といった地方都市まで全国的に興行イベントを展開する、今、最もZ世代が熱狂するエンターテインメントコンテンツです。2025年に設立10年目を迎えるRAGEは、これからもゲーミングコミュニティの発展に寄与し続け、アジアをリーディングするサードパーティーの地位を確立することを目指していきます。


※2023年4月～2024年3月集計



