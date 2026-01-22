TVアニメ『ブルーロック』より、バレンタインにぴったりな描きおろし＆描き起こしイラストを使用した新商品が1月24日発売！　アニメイトでは、特典として限定のメッセージカードをプレゼント!!

株式会社アニメイトホールディングス△アクリルスタンド商品の詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14962

株式会社アニメイトは、TVアニメ『ブルーロック』の描きおろし＆描き起こしイラストを使用した新商品を、2026年1月24日から販売いたします。また、同日より「TVアニメ『ブルーロック』アニメイトフェア2026 ～Sweet Valentine～ 第2弾」を開催いたします。

新商品には、潔や凛たち8人の描きおろし＆描き起こしイラストを使用。赤を基調としたバレンタインらしい服装に身を包んだ等身絵柄の「アクリルスタンド」「ビッググリッター缶バッジ」や、キューピッドに扮したデフォルメキャラ絵柄の「ばね口ポーチ」「キャンディキーホルダー」など、さまざまなアイテムをラインナップしています。

また、全国アニメイト（通販除く）にて、「TVアニメ『ブルーロック』アニメイトフェア2026 ～Sweet Valentine～ 第2弾」を2026年1月24日～2月15日まで開催。期間中、『ブルーロック』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「箔押しメッセージカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。新商品とあわせてぜひチェックしてみてください！

■商品情報

△アクリルスタンド

アクリルスタンド

発売日：2026年1月24日

価格：各1,980円（税込）

種類：8種

△ビッググリッター缶バッジ

ビッググリッター缶バッジ

発売日：2026年1月24日

価格：各770円（税込）

種類：8種

△ばね口ポーチ

ばね口ポーチ

発売日：2026年1月24日

価格：各1,650円（税込）

種類：8種

サイズ：約高さ13cm×幅10cm

△キャンディキーホルダー

キャンディキーホルダー

発売日：2026年1月24日

価格：各880円（税込）

種類：8種

△ステッカーセット

ステッカーセット

発売日：2026年1月24日

価格：各495円（税込）

種類：8種

内容：2枚入り

このほかにも、多数の商品が発売！

■フェア情報

△特典：箔押しメッセージカード（全8種）

TVアニメ『ブルーロック』アニメイトフェア2026 ～Sweet Valentine～ 第2弾

開催期間：2026年1月24日～2月15日

開催場所：全国アニメイト（通販除く）

開催内容：期間中、『ブルーロック』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「箔押しメッセージカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：箔押しメッセージカード（全8種）

※特典はお選びいただけません。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

■関連URL

『ブルーロック』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14962)

TVアニメ『ブルーロック』アニメイトフェア2026 ～Sweet Valentine～ 第2弾(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113910)

『ブルーロック』アニメポータルサイト(https://tv.bluelock-pr.com/)

■『ブルーロック』とは

講談社「週刊少年マガジン」にて連載中の原作・金城宗幸先生、漫画・ノ村優介先生による大人気コミックスです。

全世界累計単行本発行部数5,000万部を突破し、第45回講談社漫画賞少年部門も受賞しました。日本をW杯優勝に導く世界一のストライカーを育成する“ブルーロック（青い監獄）“プロジェクト。そこに招待された、主人公・潔 世一をはじめとした300人の高校生が、時に他人を蹴落とし、時に自らの進化を以て過酷なサバイバルを乗り越えていく、話題のサッカーマンガです。

TVアニメ新シリーズの制作決定や、2026年夏には実写映画の公開など、ますます盛り上がりをみせています。