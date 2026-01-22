TVアニメ『ブルーロック』より、バレンタインにぴったりな描きおろし＆描き起こしイラストを使用した新商品が1月24日発売！ アニメイトでは、特典として限定のメッセージカードをプレゼント!!
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14962
株式会社アニメイトは、TVアニメ『ブルーロック』の描きおろし＆描き起こしイラストを使用した新商品を、2026年1月24日から販売いたします。また、同日より「TVアニメ『ブルーロック』アニメイトフェア2026 ～Sweet Valentine～ 第2弾」を開催いたします。
新商品には、潔や凛たち8人の描きおろし＆描き起こしイラストを使用。赤を基調としたバレンタインらしい服装に身を包んだ等身絵柄の「アクリルスタンド」「ビッググリッター缶バッジ」や、キューピッドに扮したデフォルメキャラ絵柄の「ばね口ポーチ」「キャンディキーホルダー」など、さまざまなアイテムをラインナップしています。
また、全国アニメイト（通販除く）にて、「TVアニメ『ブルーロック』アニメイトフェア2026 ～Sweet Valentine～ 第2弾」を2026年1月24日～2月15日まで開催。期間中、『ブルーロック』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「箔押しメッセージカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。新商品とあわせてぜひチェックしてみてください！
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2026年1月24日
価格：各1,980円（税込）
種類：8種
△ビッググリッター缶バッジ
ビッググリッター缶バッジ
発売日：2026年1月24日
価格：各770円（税込）
種類：8種
△ばね口ポーチ
ばね口ポーチ
発売日：2026年1月24日
価格：各1,650円（税込）
種類：8種
サイズ：約高さ13cm×幅10cm
△キャンディキーホルダー
キャンディキーホルダー
発売日：2026年1月24日
価格：各880円（税込）
種類：8種
△ステッカーセット
ステッカーセット
発売日：2026年1月24日
価格：各495円（税込）
種類：8種
内容：2枚入り
このほかにも、多数の商品が発売！
■フェア情報
△特典：箔押しメッセージカード（全8種）
TVアニメ『ブルーロック』アニメイトフェア2026 ～Sweet Valentine～ 第2弾
開催期間：2026年1月24日～2月15日
開催場所：全国アニメイト（通販除く）
開催内容：期間中、『ブルーロック』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「箔押しメッセージカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：箔押しメッセージカード（全8種）
※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■関連URL
『ブルーロック』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14962)
TVアニメ『ブルーロック』アニメイトフェア2026 ～Sweet Valentine～ 第2弾(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113910)
『ブルーロック』アニメポータルサイト(https://tv.bluelock-pr.com/)
■『ブルーロック』とは
講談社「週刊少年マガジン」にて連載中の原作・金城宗幸先生、漫画・ノ村優介先生による大人気コミックスです。
全世界累計単行本発行部数5,000万部を突破し、第45回講談社漫画賞少年部門も受賞しました。日本をW杯優勝に導く世界一のストライカーを育成する“ブルーロック（青い監獄）“プロジェクト。そこに招待された、主人公・潔 世一をはじめとした300人の高校生が、時に他人を蹴落とし、時に自らの進化を以て過酷なサバイバルを乗り越えていく、話題のサッカーマンガです。
TVアニメ新シリーズの制作決定や、2026年夏には実写映画の公開など、ますます盛り上がりをみせています。