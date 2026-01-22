公益財団法人名古屋産業振興公社

申込はこちら :https://x.gd/image_analysis

革新的技術研究会「画像解析の産業応用」～外観検査の未来を、人と技術でつなぐ～

チラシpdf :https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/pdf/20260227.pdf

■共 催：【共催】(公財)名古屋産業振興公社 名古屋市 【後援】(一社)日本非破壊検査協会(予定)

■日 時：2026年 2月27日 (金)13:30-16:15 (受付13:00～)

■会 場：名古屋市工業研究所 視聴覚室 (電子技術総合センター1階)

■参加方法：会場参加

■内 容

・13:35-14:35 「画像処理・AI技術の産業応用」 ～産官学連携事例～

講師：青木 公也 氏 (中京大学 工学部 機械システム工学科 教授)

画像処理・AI技術の発展は留まるところを知らず、その産業応用が期待されています。

中京大学CVSLab.のモットーは「モノづくりに貢献する」です。

本講演では、産官学連携で取り組んだ研究開発事例について紹介します。

・14:45～15:45 「スマート保安 IoT/AI技術の開発状況」

講師：武村 順三 氏 ((一財)中部電気保安協会 人財・技術開発センター専門主査)

電気設備保安の省力化・高度化を目的に、画像認識AIを中核として監視カメラやセンサ画像

を解析し、作業ミス検出、設備異常の早期発見、遠隔監視によるスマート保安の実現を目指す

研究開発の取り組みを紹介します。

・15:45～16:15 名刺・情報交換会

■参加費：無料

■定 員：50名

■申込方法：下記、申込フォームからお申し込みください。

https://x.gd/image_analysis

または、下記問い合わせ先にメールでお申し込みください。

■申込締切：2026年2月25日（水）

詳細はこちら⇒

https://www.nipc.or.jp/sansien/kakusin/info.php

■申し込み 問い合わせ

(公財）名古屋産業振興公社 産業連携推進部

TEL：052-655-5020

E-mail:renkei@nipc.or.jp