第41回 コナミオープン 水泳競技大会　招待選手・ネクストジェネレーション枠で23名出場決定

コナミスポーツ株式会社

コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会が開催する「第41回 コナミオープン 水泳競技大会」に招待選手・ネクストジェネレーション枠で23名の選手が出場することが決定しました。

本大会は、小学生から日本代表選手までが同じ舞台で競うことができる、公益財団法人 日本水泳連盟が公認する国内有数のオープン水泳大会で、今回で41回目の開催です。

国内外で活躍するトップスイマーと、全国のスイミングスクールで練習を積み、厳しい標準記録を突破した選手たちが熱戦を繰り広げます。

■ 招待選手・ネクストジェネレーション枠

2025年の世界水泳選手権に出場した日本代表選手を「招待選手」、世界ジュニア水泳選手権に出場した選手を「ネクストジェネレーション」枠での招待選手として大会に招待しています。トップスイマーをはじめ、未来の水泳界を担うジュニアスイマーを招待することで、より多くの選手に活躍の機会を提供します。

特設ページ：https://www.konamiopen.jp/2026/swimmers/

■ 大会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/196_1_3a7ae2e523091912567013983953ace7.jpg?v=202601221121 ]

■ 招待選手一覧（15名）

※五十音順

■ ネクストジェネレーション枠（8名）

招待選手一覧（五十音順）

※五十音順

ネクストジェネレーション枠一覧（五十音順）