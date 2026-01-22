ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」、ＫＩＴＴＥ大阪店にて恋の予感を表現するバレンタイン特別コースを期間限定で提供

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」（日本運営：株式会社 オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、ＫＩＴＴＥ大阪店にて、バレンタイン特別コースを2026年2月1日（日）から2月14日（土）の期間限定で提供します。

厳選されたUSDA格付け最高位プライムグレードのフィレミニョンを、バレンタインを象徴するカカオの香りを纏わせ、赤ワインソースで仕上げた「USDAプライムフィレミニョンステーキ」、情熱的な赤色が目を引く、しっとりした食感と程よい甘さのアメリカの伝統的なお祝い菓子「レッド ベルベットケーキ」、チョコレートの香りにレモンの爽やかさを加えた「バレンタインスパークリングカクテル」など全5品が登場します。

https://benjaminsteakhouse.jp/location/kitteosaka/

ベンジャミンステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪店のバレンタインコースは、「恋の予感」をテーマに、とめどなく速いスピードで進化している時代の中で、いつの時代も純白な気持ちで、深紅の情熱は変わらない不変ともいえる恋愛の想いを表現しました。

コースには、アミューズからデザートまで全5品が登場。

アペタイザーでは出会って間もないころの甘くも酸っぱい、それでいてとても印象の残る思い出を表し、スープは、相手に気遣う純白の優しさをこめています。そしてシーフード料理では、相手をしっかり包み込み守り抜き、メインディッシュではベンジャミンステーキハウスが誇るUSDAプライムフィレミニョンを深い愛情に見立て、濃厚な味に仕上げました。

コースの最後を締めくくるデザートでは、情熱的な赤色が目を引く、アメリカの伝統的なお祝い菓子「レッドベルベットケーキ」。しっとりとした食感で、ほどよい甘さと酸味のハーモニーな一皿に仕上げたこだわりの逸品。特別なディナーの最後を飾ります。また、チョコレート香る「バレンタインスパークリングカクテル」も登場します。

フィレミニョンステーキは、USDA（アメリカ合衆国農務省）格付けの最高位プライムグレードのフィレミニョンを最低4週間以上熟成したのち、アメリカより直輸入したブロイラーでお皿ごと高温で調理し熱々のままテーブルへ提供する、ベンジャミンステーキハウスを象徴する一皿です。

■バレンタインコース概要

店舗： ベンジャミンステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪店

所在地： 大阪市北区梅田３-１-１ ＫＩＴＴＥ大阪５階

提供期間： 2026年2月1日（日）～2月14日（土）

価格（税サ込）：

ディナー： 16,000円 ※120分フリーフロー +4,000円（L.O. 90分）

ランチ： 10,000円

お問合せ先： TEL 06-6440-7733／MAIL bsh-kitteosaka@benjaminsteakhouse.jp

URL： https://benjaminsteakhouse.jp/location/kitteosaka/

■ディナーコース

・バレンタイン スパークリングカクテル

・アペタイザー

フォアグラのガトー仕立て カシスのフォームを添えて 自家製ブリオッシュと共に

濃厚なフォアグラをまるでケーキのようなガトー仕立てに。カシスの酸味あるフォームがアクセントとなり、自家製ブリオッシュの香ばしさがその味わいを引き立てます。

・スープ

カリフラワーのポタージュ ケイジャン風味のベーコンを添えて

カリフラワーの優しい甘みが広がる滑らかなポタージュ。スパイシーなケイジャンベーコンの塩味が全体をキリッと引き締める、計算された一杯です。

・シーフード

サヴォイキャベツロール ロブスターとブリーチーズのコンビネーション

甘みの強いサヴォイキャベツで、贅沢なロブスターとコクのあるブリーチーズを包み込みました。海の幸とチーズが織りなす濃厚なマリアージュをお楽しみください。

・アントレ

USDAプライムフィレミニョンステーキ カカオ香る赤ワインソースで

ベンジャミンステーキハウスが誇る、最高級プライムフィレ。驚くほど柔らかく、旨味が凝縮された赤身肉に、ほのかにカカオが香る奥深い赤ワインソースを合わせました。バレンタインならではの、官能的な味わいです。

・デザート

レッド ベルベットケーキ

情熱的な赤色が目を引く、アメリカの伝統的なお祝い菓子「レッドベルベットケーキ」。しっとりとした食感と程よい甘さで、特別なディナーを締めくくります。

・コーヒー又は紅茶

■ランチコース

・バレンタイン スパークリングカクテル

・アペタイザー

フォアグラのガトー仕立て カシスのフォームを添えて 自家製ブリオッシュと共に

・スープ

カリフラワーのポタージュ ケイジャン風味のベーコンを添えて い。

・アントレ

USDAプライムフィレミニョンステーキ カカオ香る赤ワインソースで

・デザート

レッド ベルベットケーキ

・コーヒー又は紅茶

ベンジャミンステーキハウス KITTE大阪店 概要

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだ、ベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。

ベンジャミンステーキハウスKITTE 大阪店は、大阪駅直結の利便性と、落ち着いたシックな内装で、日常使いから特別な会食まで幅広く対応。都会の喧騒を忘れさせる優雅なダイニング体験をお楽しみいただけます。グループでのご会食、記念日、接待、同僚とのお集まりなど、多彩なシーンでご利用いただけます。

所在地： 大阪市北区梅田３-１-１ KITTE大阪５階

アクセス： JR大阪駅西改札(直結) から 徒歩3分

営業時間：

【Weekday】

Lunch 11:00-15:00（LAST ORDER 14:00）

Dinner 17:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）

【土曜・日曜・祝日】

11:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）

お客様からのお問合せ先： 06-6440-7733