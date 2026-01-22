【第10期BUZZアンバサダー発表！】多彩な個性が光る4名が流行の振付解説×親子ダンス×スタジオ活用術で、BUZZの魅力を全国へ発信

株式会社BUZZ GROUP

第10期BUZZアンバサダー

関東を中心にレンタルスタジオを84店舗以上展開し、月間利用者数25万人以上、総会員数40万人突破(LINE公式アカウント+WEB会員)を誇るレンタルスタジオ「STUDIO BUZZ(スタジオバズ)」の運営を行う株式会社BUZZ GROUP(本社:東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)は第10期BUZZアンバサダーに就任する4名のパフォーマーを発表いたします。



今期最大の特徴は、「各々の得意分野や個性を取り入れた動画」というコンセプトの継承と進化！


K-POPカバー×スタジオ情報発信、親子ダンス、流行の振付解説など、それぞれのクリエイティビティを最大限に発揮した多様なコンテンツで、ダンスシーンに新しい風を吹き込みます。



STUDIO BUZZ公式サイト :
https://buzz-st.com/


第10期BUZZアンバサダー 4組が決定！


活動期間：2026年1月1日(木)～2026年2月28日(土)


【一般アンバサダー】多彩なジャンルで新時代を創る！


✦ DAN-TRA RYO from TOKYO

ジャンル：#HIPHOP #K-POP #JAZZ #BREAKIN #R&B #DANTRA
Instagram：@dantra_ryo(https://www.instagram.com/dantra_ryo/)




Instagramフォロワー2.5万人を誇る複数ジャンルを自在に操るマルチスキルダンサー！


HIPHOPからBREAKIN、R&Bまで、幅広いジャンルで圧倒的な表現力を発揮します！



＜活動コンセプト＞
「流行りの振り付け解説やステップ解説」


TikTokやInstagramで話題の振付を、誰でも分かりやすく解説。初心者から上級者まで、すべてのダンサーに役立つコンテンツで、STUDIO BUZZの活用方法を発信します！



✦ Uta from TOKYO

ジャンル：#GIRLS #K-POP #JAZZFUNK
Instagram：@uta.knu(https://www.instagram.com/uta.knu/)




K-POPカバーとガールズコレオの第一人者！


繊細な表現力と、スタジオの魅力を引き出す撮影技術が強み。



＜活動コンセプト＞
「K-POPカバーコンテンツやGirlsコレオ動画をBUZZのスタジオ内で撮影し、その動画を使ってPRしていきたい。投稿文の中にそのスタジオ名だけでなく、駅からの所要時間などの実際に行くことでわかる情報をプラスで記載したい」


ダンスパフォーマンスだけでなく、スタジオのアクセス情報や実用的な情報まで発信。


ユーザー目線でSTUDIO BUZZの魅力を徹底的に伝えます！



✦ なおみチル(もふもふチル)from KANAGAWA

ジャンル：#POP
Instagram：@naonaonaomichi(https://www.instagram.com/naonaonaomichi/)




神奈川エリアを代表するPOPダンサー！


型にはまらない自由な発想で、誰もが楽しめるダンスコンテンツを発信！



＜活動コンセプト＞
「親子で踊ってみた/おじさんだらけで踊ってみた/横浜新スタジオ使ってみた」


ファミリー層やシニア層まで巻き込んだ、これまでにない斬新な企画でSTUDIO BUZZの新しい可能性を開拓！さらに、横浜新スタジオの魅力も徹底紹介します。



✦ mioRi from OSAKA

ジャンル：#GIRLS #JAZZFUNK
Instagram：@___dammy1380(https://www.instagram.com/___dammy1380/)




大阪を拠点に活躍するガールズ&JAZZFUNKダンサー！


スタジオの雰囲気を最大限に活かした、映像美にこだわったコンテンツが魅力。



＜活動コンセプト＞
「スタジオが映えるような、雰囲気にあった振り付けと照明で踊る動画を撮影(コレオグラフがメイン)/レッスン着紹介」


スタジオの照明や空間を活かした、シネマティックなコレオグラフ動画で、STUDIO BUZZの美しさを発信！さらに、ダンサーに役立つレッスン着紹介も実施し、ファッション面からもダンスシーンを盛り上げます。



第10期の特徴：「個性×得意分野×実用情報」でBUZZを多角的に発信！


第10期BUZZアンバサダーの最大の特徴は、ダンスパフォーマンスにとどまらない多様なアプローチ！


第9期で確立した「各々の得意分野や個性を取り入れた動画」というコンセプトをさらに進化させ、スタジオのアクセス情報、ファミリー層への訴求、ファッション要素、振付解説など、実用的な情報発信を強化しました。



＜第10期の活動コンセプト＞


- 実用情報の発信強化：スタジオ名だけでなく、駅からの所要時間やアクセス情報も発信
- 新しいターゲット層の開拓：親子ダンス、シニア層など、幅広い世代にアプローチ
- 振付解説コンテンツ：流行の振付やステップを分かりやすく解説し、初心者をサポート
- 映像美の追求：スタジオの照明や空間を活かした、シネマティックなコンテンツ制作
- ファッション要素：レッスン着紹介など、ダンス×ファッションのクロスオーバー


気になるアンバサダーがいたら、ぜひフォロー&いいねを!


各アンバサダーの活動は、STUDIO BUZZ公式SNSのストーリーズでも順次紹介していきます！



統一ハッシュタグ:#BUZZアンバサダー



配信プラットフォーム:


- Instagram(メイン)
- TikTok(ショート動画特化)
- YouTube(ロングコンテンツ)
- X(リアルタイム情報)


第11期BUZZアンバサダー募集も同時スタート！


第10期の発表と同時に、第11期BUZZアンバサダーの募集も開始いたします。




【募集概要】

活動期間
2026年3月1日(日)～2026年4月30日(木)



応募締切
2026年2月20日(金)
※20日以降のエントリーは第12期の選考となります



活動内容


BUZZで踊っている動画をSNSに投稿BUZZのSNSコンテンツに出演(希望者のみ)



特典内容


- スタジオ使い放題！(条件あり)
- イベントなどに特別招待
- 最新情報をいち早くお届け！

【こんな方を歓迎】


- BUZZを全国、全世界に広めてくれる強い気持ちのある方
- 活動の場を広げたい方
- もっと自分のダンスをたくさんの人に見てもらいたい方

【応募方法】


Instagram公式アカウント@buzz_rental(https://www.instagram.com/buzz_rental/)をフォロー


プロフィールのURLからエントリーフォームに応募



第11期BUZZアンバサダーにエントリー :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSUL7KYPORPq8ZafvihPdr2smaOPmnFb_mfJOuCZ8ok0l-rA/viewform?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn7wfQ1DoSxbQ_GTQl8SLolMTq9r6Q--7KQOfoSJk4HEsEmfcUezP12bEjou0_aem_PFuOLAXPL4JRLE--0h-GSw


BUZZアンバサダーから広がる可能性


これまでのBUZZアンバサダーからは、プロダンサー、人気振付師、ダンスイベントプロデューサーとして活躍する方々が多数輩出されています。



ダンスを起点に、ビューティー、ファッション、エンターテインメントなど、多方面でのキャリア展開をサポートします！



【STUDIO BUZZについて】


月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！
「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。
24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。
SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。
初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。

STUDIO BUZZのHP：https://buzz-st.com/
STUDIO BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7

【STUDIO BUZZの公式SNS】
Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/
X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental
Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz

STUDIO BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。



社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)
代表者：渡辺 憲
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg
事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作
HP：https://group-buzz.com/



【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/