アニメ放送20周年記念！ 『桜蘭高校ホスト部』より、記念イラストを使用した新商品が1月24日に発売！ アニメイトでは特典ブロマイドがもらえるフェアを開催するほか、オンリーショップの開催も!!
商品の詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=143
株式会社アニメイトは、アニメ放送20周年を迎える『桜蘭高校ホスト部』の新商品を、2026年1月24日より販売いたします。
今回発売される新商品には、20周年記念イラストを使用したアクリルキーホルダーや証明写真館、部屋に飾って楽しめるキャラクターハンガーなどがラインナップします。さらに、キャラクターの顔を大きくアピールできるアクリルヘアゴムコレクションや、「環のクマちゃん」と「ハニー先輩のうさちゃん」の、かわいらしく実用的なヘアバンドなど、ファン必見のアイテムを多数展開いたします！
また、全国アニメイト・アニメイト通販にて2026年1月24日～2月15日の期間中、「『桜蘭高校ホスト部』20周年記念フェア」を開催いたします。期間中『桜蘭高校ホスト部』関連のグッズをご購入・ご予約いただいた方に、【ブロマイド（全7種）】を1枚プレゼントいたします。さらに、アニメイト梅田では同期間中、フォトスポットやスタンディパネルの展示が楽しめる「アニメ『桜蘭高校ホスト部』アニメ放送20周年記念オンリーショップ」を開催いたしますので、あわせてチェックしてみてください！
■商品情報
△アクリルキーホルダー
アクリルキーホルダー
発売日：2026年1月24日
価格：各1,100円（税込）
種類：7種
△人の写真を勝手に証明写真館～ハルヒ!!ちゃんと女の格好をしろ!!～
人の写真を勝手に証明写真館
～ハルヒ!!ちゃんと女の格好をしろ!!～
発売日：2026年1月24日
価格：1パック275円（税込）
1BOX（14パック入り）3,850円（税込）
種類：全14種
△キャラクターハンガー
キャラクターハンガー
発売日：2026年1月24日
価格：各1,650円（税込）
種類：7種
△アクリルヘアゴムコレクション
アクリルヘアゴムコレクション
発売日：2026年1月24日
価格：1パック880円（税込）
1BOX（7パック入り）6,160円（税込）
種類：全7種
△ヘアバンド（上：環のクマちゃん、下：ハニー先輩のうさちゃん）
ヘアバンド
環のクマちゃん／ハニー先輩のうさちゃん
発売日：2026年1月24日
価格：各2,200円（税込）
このほかにも、多数の商品を発売！
■フェア情報
△特典：ブロマイド（全7種）
『桜蘭高校ホスト部』20周年記念フェア
開催期間：2026年1月24日～2月15日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中『桜蘭高校ホスト部』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に【ブロマイド（全7種）】を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ブロマイド（全7種）
※特典はお選びいただけません。
■オンリーショップ情報
アニメ『桜蘭高校ホスト部』アニメ放送20周年記念オンリーショップ
開催期間：2026年1月24日～2月15日
開催場所：アニメイト梅田
開催内容：フォトスポット、スタンディパネルの設置
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)葉鳥ビスコ／白泉社・ＶＡＰ・ＮＴＶ・ＢＯＮＥ
■関連URL
『桜蘭高校ホスト部』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=143)
『桜蘭高校ホスト部』20周年記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113985)
アニメ『桜蘭高校ホスト部』アニメ放送20周年記念オンリーショップ(https://www.animate.co.jp/onlyshop/31871/)
■『桜蘭高校ホスト部』とは
葉鳥ビスコ先生による大人気少女コミック。超お金持ちの御令息・御令嬢が通うセレブな高校、“私立桜蘭学院高等部”のクラブ活動「ホスト部」を舞台に、学園ラブコメが繰り広げられます。TVアニメや実写ドラマ、実写映画化され、2022年にはミュージカルも上演されるなど、原作が完結してから10年以上経った今もますます人気が高まっています。