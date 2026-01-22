アニメ放送20周年記念！　『桜蘭高校ホスト部』より、記念イラストを使用した新商品が1月24日に発売！　アニメイトでは特典ブロマイドがもらえるフェアを開催するほか、オンリーショップの開催も!!

株式会社アニメイトホールディングス商品の詳細はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=143

株式会社アニメイトは、アニメ放送20周年を迎える『桜蘭高校ホスト部』の新商品を、2026年1月24日より販売いたします。

今回発売される新商品には、20周年記念イラストを使用したアクリルキーホルダーや証明写真館、部屋に飾って楽しめるキャラクターハンガーなどがラインナップします。さらに、キャラクターの顔を大きくアピールできるアクリルヘアゴムコレクションや、「環のクマちゃん」と「ハニー先輩のうさちゃん」の、かわいらしく実用的なヘアバンドなど、ファン必見のアイテムを多数展開いたします！

また、全国アニメイト・アニメイト通販にて2026年1月24日～2月15日の期間中、「『桜蘭高校ホスト部』20周年記念フェア」を開催いたします。期間中『桜蘭高校ホスト部』関連のグッズをご購入・ご予約いただいた方に、【ブロマイド（全7種）】を1枚プレゼントいたします。さらに、アニメイト梅田では同期間中、フォトスポットやスタンディパネルの展示が楽しめる「アニメ『桜蘭高校ホスト部』アニメ放送20周年記念オンリーショップ」を開催いたしますので、あわせてチェックしてみてください！

■商品情報

△アクリルキーホルダー

アクリルキーホルダー

発売日：2026年1月24日

価格：各1,100円（税込）

種類：7種

△人の写真を勝手に証明写真館～ハルヒ!!ちゃんと女の格好をしろ!!～

人の写真を勝手に証明写真館

～ハルヒ!!ちゃんと女の格好をしろ!!～

発売日：2026年1月24日

価格：1パック275円（税込）

1BOX（14パック入り）3,850円（税込）

種類：全14種

△キャラクターハンガー

キャラクターハンガー

発売日：2026年1月24日

価格：各1,650円（税込）

種類：7種

△アクリルヘアゴムコレクション

アクリルヘアゴムコレクション

発売日：2026年1月24日

価格：1パック880円（税込）

1BOX（7パック入り）6,160円（税込）

種類：全7種

△ヘアバンド（上：環のクマちゃん、下：ハニー先輩のうさちゃん）

ヘアバンド

環のクマちゃん／ハニー先輩のうさちゃん

発売日：2026年1月24日

価格：各2,200円（税込）

このほかにも、多数の商品を発売！

■フェア情報

△特典：ブロマイド（全7種）

『桜蘭高校ホスト部』20周年記念フェア

開催期間：2026年1月24日～2月15日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中『桜蘭高校ホスト部』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に【ブロマイド（全7種）】を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ブロマイド（全7種）

※特典はお選びいただけません。

■オンリーショップ情報

アニメ『桜蘭高校ホスト部』アニメ放送20周年記念オンリーショップ

開催期間：2026年1月24日～2月15日

開催場所：アニメイト梅田

開催内容：フォトスポット、スタンディパネルの設置

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)葉鳥ビスコ／白泉社・ＶＡＰ・ＮＴＶ・ＢＯＮＥ

■関連URL

『桜蘭高校ホスト部』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=143)

『桜蘭高校ホスト部』20周年記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113985)

アニメ『桜蘭高校ホスト部』アニメ放送20周年記念オンリーショップ(https://www.animate.co.jp/onlyshop/31871/)

■『桜蘭高校ホスト部』とは

葉鳥ビスコ先生による大人気少女コミック。超お金持ちの御令息・御令嬢が通うセレブな高校、“私立桜蘭学院高等部”のクラブ活動「ホスト部」を舞台に、学園ラブコメが繰り広げられます。TVアニメや実写ドラマ、実写映画化され、2022年にはミュージカルも上演されるなど、原作が完結してから10年以上経った今もますます人気が高まっています。