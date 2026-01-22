ohpner、UPSIDER「PRESIDENT CARD」のタクシーCM放映を担当

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井健）は、株式会社UPSIDER(https://corp.up-sider.com/)（東京都港区、代表取締役社長：宮城徹）が提供する法人向けクレジットカード「PRESIDENT CARD」(https://president-card.com/)のタクシーCM放映を担当いたしました。

本施策では、ビジネスパーソン向けコンテンツである、REAL VALUEおよび新R25におけるスポンサー動画を起用し、タクシー車内サイネージにて放映を実施しています。

▼放映期間

2025年12月29日から2026年1月25日

■ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。